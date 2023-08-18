https://ukraina.ru/20230818/1048773472.html

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов - Рейтер

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов - Рейтер - 18.08.2023 Украина.ру

США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов - Рейтер

Власти США одобрили передачу Украине истребителей четвертого поколения F-16 из Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов. Об этом 17 августа сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американских властей

2023-08-18T08:28

2023-08-18T08:28

2023-08-18T08:28

f-16

украина

сша

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Согласно его данным, Вашингтон дал двум европейским странам официальные заверения в том, что США ускорят формальное одобрение всех необходимых запросов на отправку Киеву этих самолетов, когда украинские пилоты завершат соответствующие обучение.В частности, как утверждает источник агентства, госсекретарь Энтони Блинкен направил письма своим коллегам из Дании и Нидерландов, заверив последних в том, что данные запросы "будут одобрены".Высокопоставленный представитель администрации США подтвердил, что Вашингтон действительно принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов."Я готов подтвердить и добавлю, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - сообщил представитель администрации, пожелавший сохранить анонимность.Ранее накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN указывал, что США совместно с партнерами прорабатывают возможность передачи Украине F-16 от третьих стран. Он также дал понять, что рассчитывает на начало обучения украинских пилотов использованию данных истребителей "относительно скоро".При этом на днях советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что Украина, как стало очевидно, не сможет получить этой осенью или зимой американские истребители F-16, чтобы защитить воздушное пространствоРоссия выступает против накачивания Украины оружием со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что это не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230817/1048747760.html

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f-16, украина, сша, зарубежье, дания