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Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук"

Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук" - 18.08.2023 Украина.ру

Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук"

Завербованный украинской контрразведкой дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Устименко 18 августа рассказал РИА Новости, как сдался военным РФ при попытке повредить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Херсонской области

2023-08-18T08:09

2023-08-18T08:09

2023-08-18T08:09

новости

дезертир

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Устименко, по его словам, служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, но в феврале 2023 года покинул часть и стал жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, поскольку, как утверждает, не хотел воевать. В мае, рассказал украинский дезертир, на него вышел сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на проведение диверсии против российской армии.После этого его задержали. Случаи добровольной сдачи украинских военных в последнее время участились, в том числе в Херсонской области. В четверг украинский солдат с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным по прошествии трех дней нахождения на передовой из-за плохого отношения командиров, отсутствия боевой подготовки для новобранцев и голода на позициях, для этого им пришлось переплыть Днепр.

https://ukraina.ru/20230202/1043178790.html

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новости, дезертир, украина, всу, зрк бук