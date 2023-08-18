Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук" - 18.08.2023 Украина.ру
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Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук"
Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук" - 18.08.2023 Украина.ру
Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук"
Завербованный украинской контрразведкой дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Устименко 18 августа рассказал РИА Новости, как сдался военным РФ при попытке повредить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Херсонской области
2023-08-18T08:09
2023-08-18T08:09
новости
дезертир
украина
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Устименко, по его словам, служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, но в феврале 2023 года покинул часть и стал жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, поскольку, как утверждает, не хотел воевать. В мае, рассказал украинский дезертир, на него вышел сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на проведение диверсии против российской армии.После этого его задержали. Случаи добровольной сдачи украинских военных в последнее время участились, в том числе в Херсонской области. В четверг украинский солдат с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным по прошествии трех дней нахождения на передовой из-за плохого отношения командиров, отсутствия боевой подготовки для новобранцев и голода на позициях, для этого им пришлось переплыть Днепр.
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новости, дезертир, украина, всу, зрк бук
Новости, дезертир, Украина, ВСУ, ЗРК Бук

Дезертир ВСУ сдался россиянам при попытке повредить "Бук"

08:09 18.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ЗРК "Бук-МЗ" в ходе спецоперации по защите Донбасса
Работа ЗРК Бук-МЗ в ходе спецоперации по защите Донбасса
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Завербованный украинской контрразведкой дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Устименко 18 августа рассказал РИА Новости, как сдался военным РФ при попытке повредить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" в Херсонской области
Устименко, по его словам, служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, но в феврале 2023 года покинул часть и стал жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, поскольку, как утверждает, не хотел воевать.
В мае, рассказал украинский дезертир, на него вышел сотрудник украинских спецслужб и под угрозой расправы заставил согласиться на проведение диверсии против российской армии.

"...сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной "Моджахед", угрожал тем, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса "Бук" и сказал пойти туда и постараться уничтожить его. С угрозами того, что "ты или это сделаешь или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе". Под этими угрозами я пошел туда, но увидел там оцепление и решил рассказать все, как есть", - объяснил Устименко.

После этого его задержали.
Случаи добровольной сдачи украинских военных в последнее время участились, в том числе в Херсонской области.
В четверг украинский солдат с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным по прошествии трех дней нахождения на передовой из-за плохого отношения командиров, отсутствия боевой подготовки для новобранцев и голода на позициях, для этого им пришлось переплыть Днепр.
- РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 08:21
Обученные в Британии военные ВСУ сдались после первых минут боя — пленныйГруппа украинских солдат, прошедших обучение в Британии на военно-учебной базе Воркоп, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в ДНР. Об этом сообщил участник этих событий, срочник ВСУ Артем Коваленко, передает 2 февраля РИА Новости
 
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