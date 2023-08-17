https://ukraina.ru/20230817/1048759596.html

Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский

Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский - 17.08.2023 Украина.ру

Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский

Через временный украинский морской коридор прошло первое торговое судно, сообщил 17 августа в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский

2023-08-17T15:44

2023-08-17T15:44

2023-08-17T15:44

новости

зерновая сделка

порты

владимир зеленский

черное море

судно

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Владимир Зеленский назвал успешное прохождение контейнеровоза Joseph Schulte "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море", передает украинское издание "СтранаUA".Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, находится возле румынского порта Констанца, о чём свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. По информации издания, он находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года и держит курс в сторону Босфора.Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко ранее рассказал, что контейнеровоз Joseph Schulte шёл по новому коридору, и только дважды вышел за пределы территориальных вод Украины.На днях представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не может гарантировать абсолютную безопасность прохода торговых судов по временным коридорам в Черном море.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.

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новости, зерновая сделка, порты, владимир зеленский, черное море, судно