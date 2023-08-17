https://ukraina.ru/20230817/1048759596.html
Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский
Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский - 17.08.2023 Украина.ру
Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский
Через временный украинский морской коридор прошло первое торговое судно, сообщил 17 августа в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский
2023-08-17T15:44
2023-08-17T15:44
2023-08-17T15:44
новости
зерновая сделка
порты
владимир зеленский
черное море
судно
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Владимир Зеленский назвал успешное прохождение контейнеровоза Joseph Schulte "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море", передает украинское издание "СтранаUA".Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, находится возле румынского порта Констанца, о чём свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. По информации издания, он находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года и держит курс в сторону Босфора.Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко ранее рассказал, что контейнеровоз Joseph Schulte шёл по новому коридору, и только дважды вышел за пределы территориальных вод Украины.На днях представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не может гарантировать абсолютную безопасность прохода торговых судов по временным коридорам в Черном море.Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.
https://ukraina.ru/20230816/1048722007.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, порты, владимир зеленский, черное море, судно
Новости, зерновая сделка, порты, Владимир Зеленский, Черное море, судно
Первое торговое судно прошло по временному коридору в Чёрном море – Зеленский
Через временный украинский морской коридор прошло первое торговое судно, сообщил 17 августа в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский назвал успешное прохождение контейнеровоза Joseph Schulte "важным шагом к восстановлению свободы судоходства в Черном море", передает украинское издание "СтранаUA".
Сейчас контейнеровоз Joseph Schulte, идущий под флагом Гонконга, находится возле румынского порта Констанца, о чём свидетельствуют данные сайта Marine Traffic. По информации издания, он находился в одесском порту с 23 февраля прошлого года и держит курс в сторону Босфора.
Глава мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко ранее рассказал, что контейнеровоз Joseph Schulte шёл по новому коридору, и только дважды вышел за пределы территориальных вод Украины.
На днях представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина не может гарантировать абсолютную безопасность прохода торговых судов по временным коридорам в Черном море.
Как сообщало издание Украина.ру, 13 августа Минобороны РФ сообщило о досмотре судна, которое по объявленному Украиной морскому коридору следовало в Измаил.
В июле Россия приостановила участие в зерновой сделке, поскольку часть соглашения, касающаяся российской стороны, не была выполнена. Тогда Киев заявил, что обеспечит проход гражданским кораблям в украинские порты в одностороннем порядке.