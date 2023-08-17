https://ukraina.ru/20230817/1048756927.html

В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России

В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России - 17.08.2023 Украина.ру

В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России

Заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном членстве Украины в Альянсе в обмен на передачу части территории России стало сюрпризом для представителей стран блока. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов

2023-08-17T14:27

2023-08-17T14:27

2023-08-17T14:27

новости

нато

украина

михаил подоляк

россия

территория

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По словам одного из источников газеты, такой компромисс никогда не обсуждался членами Альянса. Другой дипломат назвал заявление Йенссена серьезной ошибкой. Ошибочными свои слова признал и сам глава офиса.Politico приводит и слова одного из украинских чиновников.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова Йенссена заявил, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ВС России на фронте противостоит не украинская армия, а армия НАТО. Там уже почти не осталось советской техники, доставшейся Украине по наследству, а какие-то образцы украинской опытной техники единичны.

https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html

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новости, нато, украина, михаил подоляк, россия, территория