https://ukraina.ru/20230817/1048756927.html
В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России
В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России - 17.08.2023 Украина.ру
В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России
Заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном членстве Украины в Альянсе в обмен на передачу части территории России стало сюрпризом для представителей стран блока. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов
2023-08-17T14:27
2023-08-17T14:27
2023-08-17T14:27
новости
нато
украина
михаил подоляк
россия
территория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_1097c5e9a3549cd0fbcc9b7a632d34a2.jpg
По словам одного из источников газеты, такой компромисс никогда не обсуждался членами Альянса. Другой дипломат назвал заявление Йенссена серьезной ошибкой. Ошибочными свои слова признал и сам глава офиса.Politico приводит и слова одного из украинских чиновников.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова Йенссена заявил, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ВС России на фронте противостоит не украинская армия, а армия НАТО. Там уже почти не осталось советской техники, доставшейся Украине по наследству, а какие-то образцы украинской опытной техники единичны.
https://ukraina.ru/20230815/1048684097.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1e/1046719232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cea41c450439a592bb7a77d961f38711.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, украина, михаил подоляк, россия, территория
Новости, НАТО, Украина, Михаил Подоляк, Россия, территория
В НАТО отреклись от идеи пустить Украину в Альянс в обмен на территориальные уступки России
Заявление главы офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о возможном членстве Украины в Альянсе в обмен на передачу части территории России стало сюрпризом для представителей стран блока. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов
По словам одного из источников газеты, такой компромисс никогда не обсуждался членами Альянса. Другой дипломат назвал заявление Йенссена серьезной ошибкой. Ошибочными свои слова признал и сам глава офиса.
Politico приводит и слова одного из украинских чиновников.
"Эти комментарии доказывают, что наши опасения имеют под собой основания, что проводятся некие дискуссии, чтобы использовать членство НАТО в качестве разменной монеты в переговорах с Россией", - сказал он.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова Йенссена заявил, что "разменять территории на зонтик НАТО – странно".
Как рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев, ВС России на фронте противостоит не украинская армия, а армия НАТО. Там уже почти не осталось советской техники, доставшейся Украине по наследству, а какие-то образцы украинской опытной техники единичны.