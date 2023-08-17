https://ukraina.ru/20230817/1048753264.html

После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта

После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта - 17.08.2023 Украина.ру

После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта

Бригада специального назначения, сформированная из националистов "Азова", прибыла на фронт. Об этом 17 августа сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович, передают местные СМИ

2023-08-17T13:04

2023-08-17T13:04

2023-08-17T13:04

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мариуполь

лисичанск

"азов"

националисты

азовсталь

запорожская область

лнр

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Речь идет об отряде спецназначения "Азов", который был сформирован 5 мая 2014 года в структуре МВД и сейчас входит в состав Нацгвардии.Верховный суд России 2 августа 2022 года признал "Азов" террористической организацией. Пленные участники "Азова" признаны виновными в убийстве мирных граждан ДонбассаПо словам спикера Нацгвардии, сейчас националисты пытаются удержать позиции в районе Серебрянского лесничества к северо-западу от Лисичанска (ЛНР).Якобы 15 августа артиллеристы "Азова" поразили минометный расчет и инженерную машину российской армии.В рядах подразделения, правда, на учениях, ранее был замечен и командир "Азова" Денис Прокопенко, известный по кличке Редис. Он участвовал в боях за Мариуполь, а после с остатками гарнизона укрывался в подвалах завода "Азовсталь", откуда умолял об экстракции разбитых украинских частей. 20 мая 2022 года националисты сложили оружие перед российскими военными.Уже в сентябре Редис в ходе обмена военнопленными оказался в Турции, откуда вернулся на Украину 8 июля 2023 года. Участвует ли он в боевых действиях сейчас, пока неизвестно.Ранее сообщалось, что в бой под Работино в Запорожской области пошел личный резерв Зеленского - 82-я десантно-штурмовая бригада.*Организация запрещена в России

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новости, мариуполь, лисичанск, "азов", националисты, азовсталь, запорожская область, лнр