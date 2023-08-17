https://ukraina.ru/20230817/1048753264.html
После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта
После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта - 17.08.2023 Украина.ру
После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта
Бригада специального назначения, сформированная из националистов "Азова", прибыла на фронт. Об этом 17 августа сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович, передают местные СМИ
2023-08-17T13:04
2023-08-17T13:04
2023-08-17T13:04
новости
мариуполь
лисичанск
"азов"
националисты
азовсталь
запорожская область
лнр
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Речь идет об отряде спецназначения "Азов", который был сформирован 5 мая 2014 года в структуре МВД и сейчас входит в состав Нацгвардии.Верховный суд России 2 августа 2022 года признал "Азов" террористической организацией. Пленные участники "Азова" признаны виновными в убийстве мирных граждан ДонбассаПо словам спикера Нацгвардии, сейчас националисты пытаются удержать позиции в районе Серебрянского лесничества к северо-западу от Лисичанска (ЛНР).Якобы 15 августа артиллеристы "Азова" поразили минометный расчет и инженерную машину российской армии.В рядах подразделения, правда, на учениях, ранее был замечен и командир "Азова" Денис Прокопенко, известный по кличке Редис. Он участвовал в боях за Мариуполь, а после с остатками гарнизона укрывался в подвалах завода "Азовсталь", откуда умолял об экстракции разбитых украинских частей. 20 мая 2022 года националисты сложили оружие перед российскими военными.Уже в сентябре Редис в ходе обмена военнопленными оказался в Турции, откуда вернулся на Украину 8 июля 2023 года. Участвует ли он в боевых действиях сейчас, пока неизвестно.Ранее сообщалось, что в бой под Работино в Запорожской области пошел личный резерв Зеленского - 82-я десантно-штурмовая бригада.*Организация запрещена в России
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мариуполь, лисичанск, "азов", националисты, азовсталь, запорожская область, лнр
Новости, Мариуполь, Лисичанск, "Азов", националисты, Азовсталь, Запорожская область, ЛНР
После разгрома в Мариуполе, прибыли под Лисичанск: "Азов"* получил новый участок фронта
Бригада специального назначения, сформированная из националистов "Азова", прибыла на фронт. Об этом 17 августа сообщил на брифинге представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович, передают местные СМИ
Речь идет об отряде спецназначения "Азов", который был сформирован 5 мая 2014 года в структуре МВД и сейчас входит в состав Нацгвардии.
Верховный суд России 2 августа 2022 года признал "Азов" террористической организацией. Пленные участники "Азова" признаны виновными в убийстве мирных граждан Донбасса
По словам спикера Нацгвардии, сейчас националисты пытаются удержать позиции в районе Серебрянского лесничества к северо-западу от Лисичанска (ЛНР).
Якобы 15 августа артиллеристы "Азова" поразили минометный расчет и инженерную машину российской армии.
В рядах подразделения, правда, на учениях, ранее был замечен и командир "Азова" Денис Прокопенко, известный по кличке Редис. Он участвовал в боях за Мариуполь, а после с остатками гарнизона укрывался в подвалах завода "Азовсталь", откуда умолял об экстракции разбитых украинских частей. 20 мая 2022 года националисты сложили оружие перед российскими военными.
Уже в сентябре Редис в ходе обмена военнопленными оказался в Турции, откуда вернулся на Украину 8 июля 2023 года. Участвует ли он в боевых действиях сейчас, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в бой под Работино в Запорожской области пошел личный резерв Зеленского - 82-я десантно-штурмовая бригада.
*Организация запрещена в России