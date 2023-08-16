Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно - 16.08.2023 Украина.ру
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Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно - 16.08.2023 Украина.ру
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
На фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-16T17:30
2023-08-16T17:30
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Так, вакансия компании "IB Ппродакшн" за 70 тыс. гривен (180,9 тыс. рублей) на полную занятость ищет "военнослужащих, которые вернулись с фронта". Им в качестве "реабилитации" предлагается пройти "стажировку" в качестве модели и актеров "специальных фильмов". Студия планирует снимать "кино" в разных жанрах, поэтому съемочной группе требуются люди "разных типажей и ориентаций". Отдельно оговаривается, что будут рады и инвалидам для съемок в "специфических жанрах".Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
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новости украины, новости, украина, боевики, всу, инвалиды, работа, порно
Новости Украины, Новости, Украина, Боевики, ВСУ, инвалиды, работа, порно

Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно

17:30 16.08.2023
 
© LIBKOS
© LIBKOS
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На фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
Так, вакансия компании "IB Ппродакшн" за 70 тыс. гривен (180,9 тыс. рублей) на полную занятость ищет "военнослужащих, которые вернулись с фронта". Им в качестве "реабилитации" предлагается пройти "стажировку" в качестве модели и актеров "специальных фильмов". Студия планирует снимать "кино" в разных жанрах, поэтому съемочной группе требуются люди "разных типажей и ориентаций". Отдельно оговаривается, что будут рады и инвалидам для съемок в "специфических жанрах".
Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.
Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.
Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
13:02
Порно и наркотики. Какую Украину строит ЗеленскийВо вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
 
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