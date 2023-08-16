https://ukraina.ru/20230816/1048735672.html
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно - 16.08.2023 Украина.ру
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
На фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
2023-08-16T17:30
2023-08-16T17:30
2023-08-16T17:30
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Так, вакансия компании "IB Ппродакшн" за 70 тыс. гривен (180,9 тыс. рублей) на полную занятость ищет "военнослужащих, которые вернулись с фронта". Им в качестве "реабилитации" предлагается пройти "стажировку" в качестве модели и актеров "специальных фильмов". Студия планирует снимать "кино" в разных жанрах, поэтому съемочной группе требуются люди "разных типажей и ориентаций". Отдельно оговаривается, что будут рады и инвалидам для съемок в "специфических жанрах".Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.
https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости украины, новости, украина, боевики, всу, инвалиды, работа, порно
Новости Украины, Новости, Украина, Боевики, ВСУ, инвалиды, работа, порно
Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно
На фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"
Так, вакансия компании "IB Ппродакшн" за 70 тыс. гривен (180,9 тыс. рублей) на полную занятость ищет "военнослужащих, которые вернулись с фронта". Им в качестве "реабилитации" предлагается пройти "стажировку" в качестве модели и актеров "специальных фильмов". Студия планирует снимать "кино" в разных жанрах, поэтому съемочной группе требуются люди "разных типажей и ориентаций". Отдельно оговаривается, что будут рады и инвалидам для съемок в "специфических жанрах".
Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.
Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.
Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.