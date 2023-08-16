https://ukraina.ru/20230816/1048735672.html

Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно

Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно - 16.08.2023 Украина.ру

Военнослужащим ВСУ, ставшими инвалидами, предлагают работу в порно

На фоне декриминализации порнографии на Украине на популярных сайтах поиска работы в стране появились оригинальные вакансии. Например, для съемок эротических фильмов "специфического жанра" требуются ставшие инвалидами боевики ВСУ. Об этом 16 августа сообщил Телеграм-канал "Укропский фреш"

2023-08-16T17:30

2023-08-16T17:30

2023-08-16T17:30

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Так, вакансия компании "IB Ппродакшн" за 70 тыс. гривен (180,9 тыс. рублей) на полную занятость ищет "военнослужащих, которые вернулись с фронта". Им в качестве "реабилитации" предлагается пройти "стажировку" в качестве модели и актеров "специальных фильмов". Студия планирует снимать "кино" в разных жанрах, поэтому съемочной группе требуются люди "разных типажей и ориентаций". Отдельно оговаривается, что будут рады и инвалидам для съемок в "специфических жанрах".Накануне в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий декриминализовать порно на Украине.Депутат Ярослав Железняк пояснил, что теперь уголовная ответственность останется только для тех, кто снимает порно без согласия "героев" таких роликов, привлекает к этой "работе" детей, а также распространяет экстремальное порно, то есть видео, где пропагандируются насилие, зоофилия и некрофилия.Этот законопроект - ответ на петицию, которая собрала на сайте президента страны необходимые 25 тысяч голосов, в итоге Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить вопрос о легализации порно и эротики на Украине.

https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости украины, новости, украина, боевики, всу, инвалиды, работа, порно