https://ukraina.ru/20230816/1048730736.html
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского - 16.08.2023 Украина.ру
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
Улица Киева, которая до сих пор носит имя покорителя Сибири времен Ивана Грозного атамана Ермака, получит новое название. Об этом сообщило украинское издание "Вести"
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
новости
владимир кличко
андрей ермак
офис президента
киев
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103141/37/1031413717_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_0bbc0f74d12727a04f36ea0017635027.jpg
Столичную улицу Киевский горсовет собирается переименовать в честь советского диссидента Михаила Горыни. При этом украинские журналисты обратили внимание на то, что эта инициатива может быть связана с противостоянием между мэром Киева Виталием Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.Таким образом желание градоначальника стереть со столичной карты топоним Ермак носит символический характер.В июне Кабинет министров Украины объявил Кличко выговор за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в столице, а Владимир Зеленский, намекая на спортивное прошлое мэра Киева, пригрозил ему нокаутом.От увольнения Кличко спасла позиция западных стран, офис президента Украины отложил вопрос с его отставкой. Сам мэр столицы уверен, что Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.
https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103141/37/1031413717_97:0:950:640_1920x0_80_0_0_1cd50e59ed96236e6437da05e251f468.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир кличко, андрей ермак, офис президента, киев, украина, владимир зеленский
Новости, Владимир Кличко, Андрей Ермак, Офис президента, Киев, Украина, Владимир Зеленский
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
Улица Киева, которая до сих пор носит имя покорителя Сибири времен Ивана Грозного атамана Ермака, получит новое название. Об этом сообщило украинское издание "Вести"
Столичную улицу Киевский горсовет собирается переименовать в честь советского диссидента Михаила Горыни. При этом украинские журналисты обратили внимание на то, что эта инициатива может быть связана с противостоянием между мэром Киева Виталием Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Таким образом желание градоначальника стереть со столичной карты топоним Ермак носит символический характер.
В июне Кабинет министров Украины объявил Кличко выговор за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в столице, а Владимир Зеленский, намекая на спортивное прошлое мэра Киева, пригрозил ему нокаутом.
От увольнения Кличко спасла позиция западных стран, офис президента Украины отложил вопрос с его отставкой. Сам мэр столицы уверен, что Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.