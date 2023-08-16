Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского - 16.08.2023 Украина.ру
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Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского - 16.08.2023 Украина.ру
Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
Улица Киева, которая до сих пор носит имя покорителя Сибири времен Ивана Грозного атамана Ермака, получит новое название. Об этом сообщило украинское издание "Вести"
2023-08-16T15:49
2023-08-16T15:49
новости
владимир кличко
андрей ермак
офис президента
киев
украина
владимир зеленский
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Столичную улицу Киевский горсовет собирается переименовать в честь советского диссидента Михаила Горыни. При этом украинские журналисты обратили внимание на то, что эта инициатива может быть связана с противостоянием между мэром Киева Виталием Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.Таким образом желание градоначальника стереть со столичной карты топоним Ермак носит символический характер.В июне Кабинет министров Украины объявил Кличко выговор за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в столице, а Владимир Зеленский, намекая на спортивное прошлое мэра Киева, пригрозил ему нокаутом.От увольнения Кличко спасла позиция западных стран, офис президента Украины отложил вопрос с его отставкой. Сам мэр столицы уверен, что Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир кличко, андрей ермак, офис президента, киев, украина, владимир зеленский
Новости, Владимир Кличко, Андрей Ермак, Офис президента, Киев, Украина, Владимир Зеленский

Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского

15:49 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
Читать в
Улица Киева, которая до сих пор носит имя покорителя Сибири времен Ивана Грозного атамана Ермака, получит новое название. Об этом сообщило украинское издание "Вести"
Столичную улицу Киевский горсовет собирается переименовать в честь советского диссидента Михаила Горыни. При этом украинские журналисты обратили внимание на то, что эта инициатива может быть связана с противостоянием между мэром Киева Виталием Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Таким образом желание градоначальника стереть со столичной карты топоним Ермак носит символический характер.
В июне Кабинет министров Украины объявил Кличко выговор за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в столице, а Владимир Зеленский, намекая на спортивное прошлое мэра Киева, пригрозил ему нокаутом.
От увольнения Кличко спасла позиция западных стран, офис президента Украины отложил вопрос с его отставкой. Сам мэр столицы уверен, что Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.
13:02
Порно и наркотики. Какую Украину строит ЗеленскийВо вторник, 15 августа, украинский депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на Украине собираются легализовать порнографию
 
НовостиВладимир КличкоАндрей ЕрмакОфис президентаКиевУкраинаВладимир Зеленский
 
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