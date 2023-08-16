https://ukraina.ru/20230816/1048730736.html

Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского

Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского - 16.08.2023 Украина.ру

Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского

Улица Киева, которая до сих пор носит имя покорителя Сибири времен Ивана Грозного атамана Ермака, получит новое название. Об этом сообщило украинское издание "Вести"

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

2023-08-16T15:49

новости

владимир кличко

андрей ермак

офис президента

киев

украина

владимир зеленский

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Столичную улицу Киевский горсовет собирается переименовать в честь советского диссидента Михаила Горыни. При этом украинские журналисты обратили внимание на то, что эта инициатива может быть связана с противостоянием между мэром Киева Виталием Кличко и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.Таким образом желание градоначальника стереть со столичной карты топоним Ермак носит символический характер.В июне Кабинет министров Украины объявил Кличко выговор за неудовлетворительное состояние бомбоубежищ в столице, а Владимир Зеленский, намекая на спортивное прошлое мэра Киева, пригрозил ему нокаутом.От увольнения Кличко спасла позиция западных стран, офис президента Украины отложил вопрос с его отставкой. Сам мэр столицы уверен, что Зеленский опасается его как возможного соперника на выборах главы государства.

https://ukraina.ru/20230816/1048723867.html

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новости, владимир кличко, андрей ермак, офис президента, киев, украина, владимир зеленский