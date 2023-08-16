Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
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© Открытые источники
Мэр украинского Кременчуга (Полтавская область) Виталий Малецкий закупил 15 игровых ноутбуков для мэрии. Об этом 16 августа сообщили местные СМИ со ссылкой на открытые данные системы госзакупок
Отмечается, что на каждый ноутбук город потратил 99 тысяч гривен (почти 260 тысяч рублей), в то время как в магазинах их цена составляет в среднем 55 тысяч гривен (143,5 тысячи рублей).
"Итог: потрачено на ноуты 1 485 000 гривен (почти 4 млн рублей - ред.), при том, что по реальной цене их можно было купить всего за 825 тысяч (чуть больше 2 миллионов рублей - ред.). Вопрос, где... еще 661 тысяча (1,7 млн. рублей - ред.) государственных средств, господин Малецкий?", - вопрошает один из местных телеграм-каналов.
Подчеркивается, что речь идет именно о ноутбуках, предназначенных для компьютерных игр.
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