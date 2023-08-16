Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048727621.html
Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты - 16.08.2023 Украина.ру
Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
Бойцам ВСУ в аптечку в принудительном порядке вернули препарат "Налбуфин", вызывающий наркотическую зависимость. Об этом в эфире телеканала "Прямой" 16 августа рассказала жена националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной Рады и военный медик Оксана Корчинская
2023-08-16T13:59
2023-08-16T13:59
новости
всу
наркотики
медицинские препараты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/21/1030632147_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b60bd3f49876d1a128c833abfa3094da.jpg
По ее словам, экс-министр обороны Украины Степан Полторак изъял этот препарат из аптечек бойцов ВСУ из-за наркотической зависимости, которую вызывает этот синтетический опиат.Препарат критический действует на давление и бывали случаи, когда солдаты умирали от передозировки "Налбуфином"."В 2014, 2015, 2016 году у нас было 18 случаев, когда военнослужащие погибли от передозировки этим препаратом, потому что на поле боя обезболивали солдаты, потом медики обезболивали. От этой передозировки умирали, так как он очень критически действует на давление. Сначала может очень сильно поднять, а потом быстро опустить давление, не все люди, особенно пожилого возраста, выдерживали такие испытания", - рассказала Корчинская.Теперь командование медицинских сил Украины возвращает препарат в оборот и требует, чтобы его покупали и госпитали, рассказала экс-депутат украинского парламента.
https://ukraina.ru/20230525/1046556988.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103063/21/1030632147_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_a50dd04510e139ce7edfa4f8bcf21aa4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, наркотики, медицинские препараты
Новости, ВСУ, наркотики, медицинские препараты

Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты

13:59 16.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
Бойцам ВСУ в аптечку в принудительном порядке вернули препарат "Налбуфин", вызывающий наркотическую зависимость. Об этом в эфире телеканала "Прямой" 16 августа рассказала жена националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной Рады и военный медик Оксана Корчинская
По ее словам, экс-министр обороны Украины Степан Полторак изъял этот препарат из аптечек бойцов ВСУ из-за наркотической зависимости, которую вызывает этот синтетический опиат.
Препарат критический действует на давление и бывали случаи, когда солдаты умирали от передозировки "Налбуфином".
"В 2014, 2015, 2016 году у нас было 18 случаев, когда военнослужащие погибли от передозировки этим препаратом, потому что на поле боя обезболивали солдаты, потом медики обезболивали. От этой передозировки умирали, так как он очень критически действует на давление. Сначала может очень сильно поднять, а потом быстро опустить давление, не все люди, особенно пожилого возраста, выдерживали такие испытания", - рассказала Корчинская.
Теперь командование медицинских сил Украины возвращает препарат в оборот и требует, чтобы его покупали и госпитали, рассказала экс-депутат украинского парламента.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
25 мая, 10:36
Алкоголь и наркотики: беженка из Артёмовска рассказала, ради чего ВСУ подставляли мирных жителей под ударМирных жителей заставляли рисковать собственными жизнями ради того, чтобы ночью принести украинским военным водку, когда Артёмовск был ещё оккупирован Украиной, сообщила агентству РИА Новости беженка Мария
 
НовостиВСУнаркотикимедицинские препараты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния