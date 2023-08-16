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Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты

Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты - 16.08.2023 Украина.ру

Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты

Бойцам ВСУ в аптечку в принудительном порядке вернули препарат "Налбуфин", вызывающий наркотическую зависимость. Об этом в эфире телеканала "Прямой" 16 августа рассказала жена националиста Дмитрия Корчинского, экс-депутат Верховной Рады и военный медик Оксана Корчинская

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

2023-08-16T13:59

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наркотики

медицинские препараты

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По ее словам, экс-министр обороны Украины Степан Полторак изъял этот препарат из аптечек бойцов ВСУ из-за наркотической зависимости, которую вызывает этот синтетический опиат.Препарат критический действует на давление и бывали случаи, когда солдаты умирали от передозировки "Налбуфином"."В 2014, 2015, 2016 году у нас было 18 случаев, когда военнослужащие погибли от передозировки этим препаратом, потому что на поле боя обезболивали солдаты, потом медики обезболивали. От этой передозировки умирали, так как он очень критически действует на давление. Сначала может очень сильно поднять, а потом быстро опустить давление, не все люди, особенно пожилого возраста, выдерживали такие испытания", - рассказала Корчинская.Теперь командование медицинских сил Украины возвращает препарат в оборот и требует, чтобы его покупали и госпитали, рассказала экс-депутат украинского парламента.

https://ukraina.ru/20230525/1046556988.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, наркотики, медицинские препараты