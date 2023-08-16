Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
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Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео
Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео - 16.08.2023 Украина.ру
Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 16.08.2023
2023-08-16T13:33
2023-08-16T13:33
ростислав ищенко
видео
россия
украина
сво
киев
майдан
германия
тайвань
китай
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:35 - Не пора ли России перейти к более жёсткой внешней и внутренней политике?07:40 - Проходит ли военный угар на Украине или шапкозакидательских настроений всё еще достаточно? 14:20 –Выгодна ли России победа Китая в борьбе за Тайвань? 19:30 - Как много у России займёт времени выращивание национально ориентированных элит? 31:55 –О логике действий России и о борьбе за глобальную инициативу; 38:20 - За что отвечает Генштаб, а за что - министр обороны? 49:00 –Реально ли вывести из оборота понятие "украинец "? 52:25 –Когда США смогут уйти из Европы? 57:20 - Были ли в общественно-политическом спектре Украины личности, предвидевшие путь Украины? Где они сейчас?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, киев, майдан, германия, тайвань, китай, армия, минобороны, генштаб, владимир путин, сергей шойгу, украинцы, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия, Украина, СВО, Киев, Майдан, Германия, Тайвань, Китай, армия, Минобороны, Генштаб, Владимир Путин, Сергей Шойгу, украинцы

Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео

13:33 16.08.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:35 - Не пора ли России перейти к более жёсткой внешней и внутренней политике?
07:40 - Проходит ли военный угар на Украине или шапкозакидательских настроений всё еще достаточно?
14:20 –Выгодна ли России победа Китая в борьбе за Тайвань?
19:30 - Как много у России займёт времени выращивание национально ориентированных элит?
31:55 –О логике действий России и о борьбе за глобальную инициативу;
38:20 - За что отвечает Генштаб, а за что - министр обороны?
49:00 –Реально ли вывести из оборота понятие "украинец "?
52:25 –Когда США смогут уйти из Европы?
57:20 - Были ли в общественно-политическом спектре Украины личности, предвидевшие путь Украины? Где они сейчас?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссияУкраинаСВОКиевМайданГерманияТайваньКитайармияМинобороныГенштабВладимир ПутинСергей Шойгуукраинцы
 
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