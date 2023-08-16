https://ukraina.ru/20230816/1048726481.html

Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео

Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео - 16.08.2023 Украина.ру

Ищенко о латентной угрозе от Китая и о том, кто должен быть элитой в России. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T13:33

2023-08-16T13:33

2023-08-16T13:33

ростислав ищенко

видео

россия

украина

сво

киев

майдан

германия

тайвань

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/10/1048726125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30ffaa6441d722b0cc57afb2f6077f47.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:35 - Не пора ли России перейти к более жёсткой внешней и внутренней политике?07:40 - Проходит ли военный угар на Украине или шапкозакидательских настроений всё еще достаточно? 14:20 –Выгодна ли России победа Китая в борьбе за Тайвань? 19:30 - Как много у России займёт времени выращивание национально ориентированных элит? 31:55 –О логике действий России и о борьбе за глобальную инициативу; 38:20 - За что отвечает Генштаб, а за что - министр обороны? 49:00 –Реально ли вывести из оборота понятие "украинец "? 52:25 –Когда США смогут уйти из Европы? 57:20 - Были ли в общественно-политическом спектре Украины личности, предвидевшие путь Украины? Где они сейчас?ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ростислав ищенко, видео, россия, украина, сво, киев, майдан, германия, тайвань, китай, армия, минобороны, генштаб, владимир путин, сергей шойгу, украинцы, видео