Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048725550.html
Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek
Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek - 16.08.2023 Украина.ру
Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek
Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, пишет 16 августа Newsweek со ссылкой близкие к украинским властям источники
2023-08-16T13:30
2023-08-16T13:30
контрнаступление
всу
владимир зеленский
раскол
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047042944_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_35097c4357aff3ae16e434ad0d3043e4.jpg
"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - говорится в материале.По данным издания, перед Зеленским встал выбор, рискнуть всем и "пойти ва-банк" или смириться с поражением и тем самым сократить потери в рядах украинских войск.При этом военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за непонимания ситуации, пишет издание.Оно также указывает, что руководство в Киеве могло быть введено в заблуждение военными в отношении хода контрнаступления, администрации Зеленского были представлены "чрезмерно радужные оценки".Это вызвало недовольство властей, добавил источник издания.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал уже месяц спустя президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230816/1048721299.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/08/1047042944_13:0:1293:960_1920x0_80_0_0_76ed00557f6b1b7b9af65f591fefca46.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
контрнаступление, всу, владимир зеленский, раскол, украина
контрнаступление, ВСУ, Владимир Зеленский, раскол, Украина

Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek

13:30 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"бойцы 47-й омбр ВСУ
бойцы 47-й омбр ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 47 ОМБр "Маґура"
Читать в
Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, пишет 16 августа Newsweek со ссылкой близкие к украинским властям источники
"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - говорится в материале.
По данным издания, перед Зеленским встал выбор, рискнуть всем и "пойти ва-банк" или смириться с поражением и тем самым сократить потери в рядах украинских войск.
При этом военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за непонимания ситуации, пишет издание.
Оно также указывает, что руководство в Киеве могло быть введено в заблуждение военными в отношении хода контрнаступления, администрации Зеленского были представлены "чрезмерно радужные оценки".
Это вызвало недовольство властей, добавил источник издания.
Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал уже месяц спустя президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
11:58
Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертовЗападные СМИ открыто пишут о провале контраступления украинских войск, об эшелонированной обороне России по всей линии фронта, о завышенных ожиданиях относительно сроков и скорости прорыва линии соприкосновения
 
контрнаступлениеВСУВладимир ЗеленскийрасколУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:17Психиатры из Николаева заработали на "липе" для беглецов от службы в ВСУ сотни тысяч долларов
16:07Румыния подтвердила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
16:01Россия должна быть заменена Украиной: эксперт объяснил, чего хочет Запад
15:54Йохан Бекман: После поражения ВСУ Великобритания вновь спровоцирует финнов воевать с русскими в Африке
15:49Киев избавят от Ермака: Кличко решил отомстить офису Зеленского
15:48ФСБ сообщила о попытке украинской ДРГ устроить провокацию в Брянской области
15:45Аксенов рассказал о судьбе "ждунов" в Крыму после победы РФ
14:59Историк моды Васильев: всем уехавшим артистам потом в России поставят памятники
14:59"Сложный партнёр": эксперт объяснил, согласится ли Китай на военный союз с Россией в борьбе за Арктику
14:58"Воскресший" фанатский спецназ обнулил наступающие подразделения ВСУ под Артемовском
14:57На Украине раскрыли группу, разработавшую схему незаконного приобретения госземель
14:54Жизнь за решёткой: в одесском психдиспансере пациентов заставляют работать за конфеты
14:39Смерть для будущих поколений. Как США заминировали планету
14:18"Берегись дворников!": в Раду внесли законопроект, позволяющий коммунальщикам раздавать повестки
14:13Мэр Кременчуга шокировал украинцев тратой почти 1,5 млн бюджетных гривен
14:05ВСУ бросили на убой под Запорожьем элитных штурмовиков из личного резерва Зеленского - Рогов
14:00Эксперт рассказал, как "ракетный голод" заставил Украину бить по России старыми системами ПВО
13:59Экс-депутат Рады рассказала, как в ВСУ подсаживают бойцов на наркотические препараты
13:53Депутат Госдумы призвал выяснить, откуда у CNN кадры с камер на Крымском мосту
13:49Альтернативы нет. Посол РФ в Турции раскритиковал предложение ООН по зерновой сделке
Лента новостейМолния