https://ukraina.ru/20230816/1048725550.html

Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek

Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek - 16.08.2023 Украина.ру

Между ВСУ и Офисом Зеленского зреет раскол из-за провального контрнаступления - Newsweek

Провальное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) привело к горячим дебатам и угрозе раскола между военными, которые хотят продолжать атаки, и администрацией Владимира Зеленского, пишет 16 августа Newsweek со ссылкой близкие к украинским властям источники

2023-08-16T13:30

2023-08-16T13:30

2023-08-16T13:30

контрнаступление

всу

владимир зеленский

раскол

украина

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"Отсутствие прогресса усилило стратегические дебаты на самом высоком уровне украинского правительства..., что настроило некоторых в администрации президента против военного командования", - говорится в материале.По данным издания, перед Зеленским встал выбор, рискнуть всем и "пойти ва-банк" или смириться с поражением и тем самым сократить потери в рядах украинских войск.При этом военные, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, хотят продолжать контрнаступление, несмотря на нежелание властей, чью критику военное руководство воспринимает как проявление "нетерпения" из-за непонимания ситуации, пишет издание.Оно также указывает, что руководство в Киеве могло быть введено в заблуждение военными в отношении хода контрнаступления, администрации Зеленского были представлены "чрезмерно радужные оценки".Это вызвало недовольство властей, добавил источник издания.Украинское контрнаступление началось в июне. Как констатировал уже месяц спустя президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230816/1048721299.html

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контрнаступление, всу, владимир зеленский, раскол, украина