Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов - 16.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230816/1048721299.html
Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов - 16.08.2023 Украина.ру
Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
Западные СМИ открыто пишут о провале контраступления украинских войск, об эшелонированной обороне России по всей линии фронта, о завышенных ожиданиях относительно сроков и скорости прорыва линии соприкосновения
2023-08-16T11:58
2023-08-16T12:48
эксклюзив
всу
вс рф
запад
украина
россия
крым
наступление
контрнаступление
олег царев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:15:1281:735_1920x0_80_0_0_bee7c517dd0f55feb4c6917ca6bb3021.jpg
В свою очередь украинские власти не стесняются в критических оценках качества и количества помощи от западных союзников, а те начали поговаривать о необходимости снизить аппетиты украинской армии.В украинском информпростанстве постепенно готовят общественное мнение к тому, что возврат к границам 1991 года — это не так-то уж и важно. Появились дискуссии о том, что считать настоящей победой — и что таковой можно назвать фиксацию на текущих условиях.Как расценивают перспективы дальнейшей наступательной операции ВСУ украинские и российские эксперты — в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна Поп:The New York Times, CNN, Politico и ряд других западных СМИ у меня в подписке давно, я постоянно отслеживаю их работу. Сейчас все как под копирку пестрят заголовками о неудачном контрнаступлении.Якобы Штаты делали ставки, но ошиблись, просчитались. То кусты мешали побеждать, то нарик звезду поймал и стал неуправляемым, недостаточно вооружения, коррупция на Украине и прочее, прочее...Штаты очень редко ошибаются, а просчитывают они все на десятилетия, а то и столетия. Необходимо чем-то кормить американское население и объяснять куда и на что потрачены почти 1000 долларов каждого американца. Поэтому и приходится сочинять весь этот лицемерный оправдательный бред.Цель у Америки иная!Им не нужна победа чубатых туземцев, им нужна втянутая в войну Россия. И создание под боком у России «анти-России».Ведь если бы не было войны, было бы куда сложнее запретить на Украине православие, изгнать, посадить священнослужителей, украсть из Лавры ценности и святыни.Сложнее было бы уничтожить памятники и полностью переписать историю. Не так просто было бы возродить фашизм, героизировать пособников Гитлера — Бандеру, Шухевича и прочих. Да и уже начинают героизировать самого Гитлера.Было бы проблемно запретить русский язык, закрыть русские школы, русскую литературу и даже русскоязычную музыку. А также запретить людям гордиться своими предками и т. д...Можно долго перечислять все то, что удалось реализовать Западу на Украине, — все то, что ещё лет 10 назад казалось невозможным.Штаты прекрасно понимают, что руками украинцев, несмотря на любое количество помощи, Россию победить невозможно, да и цели такой не было. А вот ослабить и уничтожить большое количество (сотни тысяч) славян — почему бы и нет?!История циклична.Безусловно, мы снова вернём Украину в орбиту России, восстановим памятники, вернем былую славу предков, поборем нацизм, только не сможем сделать главного — не вернём жизни наших славянских мужчин, мальчиков, лишенных будущего...Украинский журналист Остап Дроздов:Подходит время медленно убирать из публичного дискурса слово «наступление/контрнаступление». Запад на уровне своих медиа уже это сделал, потому что слово «наступление» уже не соответствует военной действительности, а ошибочные слова внушают такие же ожидания.В конце концов, чисто с филологической точки зрения слово «наступление» достаточно нелогично. Ибо, если задуматься, наступать может только враг. Мы освобождаем свою территорию, поэтому на свою территорию наступать — не совсем точная коннотация.Собственно, слово «освобождение» чаще всего и фигурирует на западных страницах. Министр обороны дает вполне правильный посыл в пользу трезвой оценки. В условиях, когда 5 мин на 1 кв. м, уместнее говорить о растянутом на неопределенное время освобождении по метру.Бывший советник главы МВД Виктор Андрусив:Кое-что о реализме и прагматизме.Вижу, участились разговоры о реализме и прагматизме в нашей войне. Только почему реальным и прагматичным стало рассказывать, что мы не освободим свои границы, что война затянется на годы, что мы начинаем проигрывать, что контрнаступление не удалось - непонятно.Что же давайте тогда и я немного расскажу. Февраль 2022 реалисты и прагматики давали нам 2 недели! И это ЦРУ, МИ5 и другие модные разведконторы. Эти же гениальные реалисты и прагматики давали Мариуполю 96 часов!Август 2022 реалисты и прагматики назвали абсурдом попытки вернуть Херсон. Еще больше называли абсурдом попытки вернуть его без штурма города. Сентябрь 2022 реалисты и прагматики называли абсурдом Харьковскую операцию. Наши партнеры были категорически против нее, поскольку атаковать гораздо меньшими силами обречено на неудачу.Август 2023 г. реалисты и прагматики решили рассказывать нам о том, что контрнаступление не удалось, война на годы и тому подобное. Ничего не мозолит, господа реалисты и прагматики?Я расскажу вам, что для меня реализм и прагматизм - это верить в победу ВСУ. Вера – это самый большой ресурс людей, пока люди верят – они делают невозможно. Именно это невозможное и делает наш народ всю эту войну, и единственный способ для нас выжить – это верить в свою победу.Я могу гарантировать вам только одно – ни одна аналитическая служба, ни один эксперт в мире не знает, как закончится наша война. Но нация, верящая в свою победу, точно удивит весь мир. Уже удивила, и еще удивит снова.Политик Олег Царев:Американцы пишут, что Запад обескуражен: пока мировое внимание сосредоточено на контрнаступлении Украины, Россия незаметно начала новое наступление и добивается определенных успехов у Купянска, откуда украинская сторона начала эвакуацию.Пишут, что успех России на севере на фоне провала Украины на юге станет очень мощным провалом.Одновременно консультант Госдепартамента и Минобороны США высказался, что Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания конфликта с Россией. По его мнению, Украина не сможет вернуть Крым, а длящиеся военные действия разрушают инфраструктуру Украины.Решение просто: чтобы сохранить страну, надо завершить конфликт как можно быстрее, а для этого Киеву необходимо забыть о Крыме. В этом случае Украина сохранит свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например, о вступлении в НАТО."Выбор за Украиной", — подчеркнул эксперт. Добавил бы, что Киеву надо забыть о Крыме и еще минимум четырех регионах.Директор Института международных политических и экономических стратегий РОССТРАТ Елена Панина:ФРГ и ЕС выделят десятки миллиардов евро "на заморозку" украинского конфликта."Мы хотим конкретно обсудить, как федеральное министерство финансов может поддержать украинскую сторону", — заявил глава этого немецкого ведомства Кристиан Линднер во время визита в Киев.Ранее на Украине побывали другие немецкие чиновники, в том числе канцлер Олаф Шольц, а также главы МИД и Минобороны — Анналена Бербок и Борис Писториус.Отметим, что визит Линднера хорошо вписывается в намерение США возложить бремя финансирования украинского конфликта на Евросоюз, и в первую очередь на Германию как локомотив ЕС и свою колонию.С 2022 года ФРГ уже выделила Киеву прямую финансовую помощь в размере около €1,5 млрд. Кроме того, Германия и другие кредиторы объявили мораторий на погашение по украинским долгам до 2027 года.Напомним также, что обильные вливания Киев получает и от ЕС. На днях по этому вопросу публично отчитался представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.С 24 февраля 2022 года Брюссель предоставил укронацистам уже €20 млрд. Из этой суммы на "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира" пришлись €5,6 млрд.В течение четырёх лет только ВСУ получат от ЕС ещё €20 млрд. Кроме того, в 2024-2027 годы Брюссель выделит отдельно €50 млрд — на финансирование дефицита бюджета Украины.Такие объёмы финансирования говорят не в пользу вбрасываемых в публичное пространство версий о грядущей заморозке Западом украинского конфликта.На наш взгляд, морковка заморозки — это обманка для срыва наступления ВС РФ после провала украинского "наступа". Таково ещё одно проявление гибридной войны Глобального Запада во главе с США против России.
https://ukraina.ru/20230815/1048710040.html
https://ukraina.ru/20230814/1048674250.html
https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html
https://ukraina.ru/20230814/1048669168.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047090750_0:0:981:735_1920x0_80_0_0_e2bf4eabd59aa65f87f0f60d05b3d25d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, всу, вс рф, запад, украина, россия, крым, наступление, контрнаступление, олег царев, германия
Эксклюзив, ВСУ, ВС РФ, Запад, Украина, Россия, Крым, наступление, контрнаступление, Олег Царев, Германия

Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов

11:58 16.08.2023 (обновлено: 12:48 16.08.2023)
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Западные СМИ открыто пишут о провале контраступления украинских войск, об эшелонированной обороне России по всей линии фронта, о завышенных ожиданиях относительно сроков и скорости прорыва линии соприкосновения
В свою очередь украинские власти не стесняются в критических оценках качества и количества помощи от западных союзников, а те начали поговаривать о необходимости снизить аппетиты украинской армии.
В украинском информпростанстве постепенно готовят общественное мнение к тому, что возврат к границам 1991 года — это не так-то уж и важно. Появились дискуссии о том, что считать настоящей победой — и что таковой можно назвать фиксацию на текущих условиях.
Как расценивают перспективы дальнейшей наступательной операции ВСУ украинские и российские эксперты — в обзоре соцсетей.
Общественный деятель Татьяна Поп:
The New York Times, CNN, Politico и ряд других западных СМИ у меня в подписке давно, я постоянно отслеживаю их работу. Сейчас все как под копирку пестрят заголовками о неудачном контрнаступлении.
Якобы Штаты делали ставки, но ошиблись, просчитались. То кусты мешали побеждать, то нарик звезду поймал и стал неуправляемым, недостаточно вооружения, коррупция на Украине и прочее, прочее...
Штаты очень редко ошибаются, а просчитывают они все на десятилетия, а то и столетия. Необходимо чем-то кормить американское население и объяснять куда и на что потрачены почти 1000 долларов каждого американца. Поэтому и приходится сочинять весь этот лицемерный оправдательный бред.
Цель у Америки иная!
Им не нужна победа чубатых туземцев, им нужна втянутая в войну Россия. И создание под боком у России «анти-России».
Работа артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21 Град ЦВО на Краснолиманском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Вчера, 17:41
Артиллерийские дуэли и жуткая "Баба-Яга". Что происходит на фронте
Ведь если бы не было войны, было бы куда сложнее запретить на Украине православие, изгнать, посадить священнослужителей, украсть из Лавры ценности и святыни.
Сложнее было бы уничтожить памятники и полностью переписать историю. Не так просто было бы возродить фашизм, героизировать пособников Гитлера — Бандеру, Шухевича и прочих. Да и уже начинают героизировать самого Гитлера.
Было бы проблемно запретить русский язык, закрыть русские школы, русскую литературу и даже русскоязычную музыку. А также запретить людям гордиться своими предками и т. д...
Можно долго перечислять все то, что удалось реализовать Западу на Украине, — все то, что ещё лет 10 назад казалось невозможным.
Штаты прекрасно понимают, что руками украинцев, несмотря на любое количество помощи, Россию победить невозможно, да и цели такой не было. А вот ослабить и уничтожить большое количество (сотни тысяч) славян — почему бы и нет?!
История циклична.
Безусловно, мы снова вернём Украину в орбиту России, восстановим памятники, вернем былую славу предков, поборем нацизм, только не сможем сделать главного — не вернём жизни наших славянских мужчин, мальчиков, лишенных будущего...
Украинский журналист Остап Дроздов:
Подходит время медленно убирать из публичного дискурса слово «наступление/контрнаступление». Запад на уровне своих медиа уже это сделал, потому что слово «наступление» уже не соответствует военной действительности, а ошибочные слова внушают такие же ожидания.
В конце концов, чисто с филологической точки зрения слово «наступление» достаточно нелогично. Ибо, если задуматься, наступать может только враг. Мы освобождаем свою территорию, поэтому на свою территорию наступать — не совсем точная коннотация.
Собственно, слово «освобождение» чаще всего и фигурирует на западных страницах. Министр обороны дает вполне правильный посыл в пользу трезвой оценки. В условиях, когда 5 мин на 1 кв. м, уместнее говорить о растянутом на неопределенное время освобождении по метру.
Юрий Кнутов интервью
14 августа, 14:42
Юрий Кнутов: Для наступления на Киев и Харьков нужно взять Купянск в клещи и получить согласие ЛукашенкоПрезидент Путин публично пообещал защищать Белоруссию так же, как территорию России. Если мы идем на подобные заявления и действия, то следует ожидать ответной реакции и со стороны Белоруссии, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Бывший советник главы МВД Виктор Андрусив:
Кое-что о реализме и прагматизме.
Вижу, участились разговоры о реализме и прагматизме в нашей войне. Только почему реальным и прагматичным стало рассказывать, что мы не освободим свои границы, что война затянется на годы, что мы начинаем проигрывать, что контрнаступление не удалось - непонятно.
Что же давайте тогда и я немного расскажу. Февраль 2022 реалисты и прагматики давали нам 2 недели! И это ЦРУ, МИ5 и другие модные разведконторы. Эти же гениальные реалисты и прагматики давали Мариуполю 96 часов!
Август 2022 реалисты и прагматики назвали абсурдом попытки вернуть Херсон. Еще больше называли абсурдом попытки вернуть его без штурма города. Сентябрь 2022 реалисты и прагматики называли абсурдом Харьковскую операцию. Наши партнеры были категорически против нее, поскольку атаковать гораздо меньшими силами обречено на неудачу.
Август 2023 г. реалисты и прагматики решили рассказывать нам о том, что контрнаступление не удалось, война на годы и тому подобное. Ничего не мозолит, господа реалисты и прагматики?
Я расскажу вам, что для меня реализм и прагматизм - это верить в победу ВСУ. Вера – это самый большой ресурс людей, пока люди верят – они делают невозможно. Именно это невозможное и делает наш народ всю эту войну, и единственный способ для нас выжить – это верить в свою победу.
Я могу гарантировать вам только одно – ни одна аналитическая служба, ни один эксперт в мире не знает, как закончится наша война. Но нация, верящая в свою победу, точно удивит весь мир. Уже удивила, и еще удивит снова.
Политик Олег Царев:
Американцы пишут, что Запад обескуражен: пока мировое внимание сосредоточено на контрнаступлении Украины, Россия незаметно начала новое наступление и добивается определенных успехов у Купянска, откуда украинская сторона начала эвакуацию.
Пишут, что успех России на севере на фоне провала Украины на юге станет очень мощным провалом.
Одновременно консультант Госдепартамента и Минобороны США высказался, что Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания конфликта с Россией. По его мнению, Украина не сможет вернуть Крым, а длящиеся военные действия разрушают инфраструктуру Украины.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 13:33
Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
Решение просто: чтобы сохранить страну, надо завершить конфликт как можно быстрее, а для этого Киеву необходимо забыть о Крыме. В этом случае Украина сохранит свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например, о вступлении в НАТО.
"Выбор за Украиной", — подчеркнул эксперт. Добавил бы, что Киеву надо забыть о Крыме и еще минимум четырех регионах.
Директор Института международных политических и экономических стратегий РОССТРАТ Елена Панина:
ФРГ и ЕС выделят десятки миллиардов евро "на заморозку" украинского конфликта.
"Мы хотим конкретно обсудить, как федеральное министерство финансов может поддержать украинскую сторону", — заявил глава этого немецкого ведомства Кристиан Линднер во время визита в Киев.
Ранее на Украине побывали другие немецкие чиновники, в том числе канцлер Олаф Шольц, а также главы МИД и Минобороны — Анналена Бербок и Борис Писториус.
Отметим, что визит Линднера хорошо вписывается в намерение США возложить бремя финансирования украинского конфликта на Евросоюз, и в первую очередь на Германию как локомотив ЕС и свою колонию.
С 2022 года ФРГ уже выделила Киеву прямую финансовую помощь в размере около €1,5 млрд. Кроме того, Германия и другие кредиторы объявили мораторий на погашение по украинским долгам до 2027 года.
Напомним также, что обильные вливания Киев получает и от ЕС. На днях по этому вопросу публично отчитался представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.
С 24 февраля 2022 года Брюссель предоставил укронацистам уже €20 млрд. Из этой суммы на "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира" пришлись €5,6 млрд.
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 12:49
Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в УкраинеНе исключено, что немцам вскоре в жанре геополитической эстетики придется решать, что им слушать. Возможны "Дойче зольдатен унд официрен, дюрх Унтер ден Линден марширен..." или, как уже было в истории, "Едут, едут по Берлину наши казаки..."
В течение четырёх лет только ВСУ получат от ЕС ещё €20 млрд. Кроме того, в 2024-2027 годы Брюссель выделит отдельно €50 млрд — на финансирование дефицита бюджета Украины.
Такие объёмы финансирования говорят не в пользу вбрасываемых в публичное пространство версий о грядущей заморозке Западом украинского конфликта.
На наш взгляд, морковка заморозки — это обманка для срыва наступления ВС РФ после провала украинского "наступа". Таково ещё одно проявление гибридной войны Глобального Запада во главе с США против России.
 
ЭксклюзивВСУВС РФЗападУкраинаРоссияКрымнаступлениеконтрнаступлениеОлег ЦаревГермания
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Депутат Рады назвал кандидатов на должности главы МВД и генпрокурора Украины
12:19Из порта Одессы вышло первое судно по временному морскому коридору, открытому Киевом
12:13Депутату киевского горсовета не верят, что мать подарила ему 300 тысяч долларов
12:06Лазарева* обрадовалась ударам беспилотников по России, Поплавская отреагировала
12:00Эксперт рассказал, почему для начала наступления на Киев России нужно разрешение Белоруссии
11:58Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов
11:53"Морской малыш": глава СБУ раскрыл детали террористических атак в Чёрном море
11:45Зеленский – кладбище шансов
11:44Предвыборный парад. Польская армия показала почти всю новую технику
11:44ФСБ заподозрила жителя Приангарья в работе на украинскую разведку
11:17Российские дроны-камикадзе атаковали Харьков
11:16ВС РФ ликвидировали полковника Главного управления разведки Украины
11:11"Не хотят быть пушечным мясом": Балицкий рассказал об отказе двух батальонов ВСУ от наступления
11:10Forbes: ВСУ бросили в бой элитную бригаду, которую потом некому будет заменить
11:03Как и для чего менялись сценарии СВО и почему Россия решила побеждать медленно - Ашимбаев. Видео
10:53Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
10:52Герой России Евгений Черняев о том, как использовать подводные аппараты России в борьбе с Украиной и НАТО
10:47"А за что воевать?" В Киеве озабочены ростом пацифистских настроений
10:46Такое им мог передать только один источник: CNN опубликовал кадры июльского подрыва Крымского моста
10:45"Пробивает 1,5 метра бетона": военный эксперт раскрыл боевые характеристики новых ракет ВСУ
Лента новостейМолния