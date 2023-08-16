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Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов

Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов - 16.08.2023 Украина.ру

Что ждёт Украину после провала контрнаступления. Мнения экспертов

Западные СМИ открыто пишут о провале контраступления украинских войск, об эшелонированной обороне России по всей линии фронта, о завышенных ожиданиях относительно сроков и скорости прорыва линии соприкосновения

2023-08-16T11:58

2023-08-16T11:58

2023-08-16T12:48

эксклюзив

всу

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олег царев

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В свою очередь украинские власти не стесняются в критических оценках качества и количества помощи от западных союзников, а те начали поговаривать о необходимости снизить аппетиты украинской армии.В украинском информпростанстве постепенно готовят общественное мнение к тому, что возврат к границам 1991 года — это не так-то уж и важно. Появились дискуссии о том, что считать настоящей победой — и что таковой можно назвать фиксацию на текущих условиях.Как расценивают перспективы дальнейшей наступательной операции ВСУ украинские и российские эксперты — в обзоре соцсетей.Общественный деятель Татьяна Поп:The New York Times, CNN, Politico и ряд других западных СМИ у меня в подписке давно, я постоянно отслеживаю их работу. Сейчас все как под копирку пестрят заголовками о неудачном контрнаступлении.Якобы Штаты делали ставки, но ошиблись, просчитались. То кусты мешали побеждать, то нарик звезду поймал и стал неуправляемым, недостаточно вооружения, коррупция на Украине и прочее, прочее...Штаты очень редко ошибаются, а просчитывают они все на десятилетия, а то и столетия. Необходимо чем-то кормить американское население и объяснять куда и на что потрачены почти 1000 долларов каждого американца. Поэтому и приходится сочинять весь этот лицемерный оправдательный бред.Цель у Америки иная!Им не нужна победа чубатых туземцев, им нужна втянутая в войну Россия. И создание под боком у России «анти-России».Ведь если бы не было войны, было бы куда сложнее запретить на Украине православие, изгнать, посадить священнослужителей, украсть из Лавры ценности и святыни.Сложнее было бы уничтожить памятники и полностью переписать историю. Не так просто было бы возродить фашизм, героизировать пособников Гитлера — Бандеру, Шухевича и прочих. Да и уже начинают героизировать самого Гитлера.Было бы проблемно запретить русский язык, закрыть русские школы, русскую литературу и даже русскоязычную музыку. А также запретить людям гордиться своими предками и т. д...Можно долго перечислять все то, что удалось реализовать Западу на Украине, — все то, что ещё лет 10 назад казалось невозможным.Штаты прекрасно понимают, что руками украинцев, несмотря на любое количество помощи, Россию победить невозможно, да и цели такой не было. А вот ослабить и уничтожить большое количество (сотни тысяч) славян — почему бы и нет?!История циклична.Безусловно, мы снова вернём Украину в орбиту России, восстановим памятники, вернем былую славу предков, поборем нацизм, только не сможем сделать главного — не вернём жизни наших славянских мужчин, мальчиков, лишенных будущего...Украинский журналист Остап Дроздов:Подходит время медленно убирать из публичного дискурса слово «наступление/контрнаступление». Запад на уровне своих медиа уже это сделал, потому что слово «наступление» уже не соответствует военной действительности, а ошибочные слова внушают такие же ожидания.В конце концов, чисто с филологической точки зрения слово «наступление» достаточно нелогично. Ибо, если задуматься, наступать может только враг. Мы освобождаем свою территорию, поэтому на свою территорию наступать — не совсем точная коннотация.Собственно, слово «освобождение» чаще всего и фигурирует на западных страницах. Министр обороны дает вполне правильный посыл в пользу трезвой оценки. В условиях, когда 5 мин на 1 кв. м, уместнее говорить о растянутом на неопределенное время освобождении по метру.Бывший советник главы МВД Виктор Андрусив:Кое-что о реализме и прагматизме.Вижу, участились разговоры о реализме и прагматизме в нашей войне. Только почему реальным и прагматичным стало рассказывать, что мы не освободим свои границы, что война затянется на годы, что мы начинаем проигрывать, что контрнаступление не удалось - непонятно.Что же давайте тогда и я немного расскажу. Февраль 2022 реалисты и прагматики давали нам 2 недели! И это ЦРУ, МИ5 и другие модные разведконторы. Эти же гениальные реалисты и прагматики давали Мариуполю 96 часов!Август 2022 реалисты и прагматики назвали абсурдом попытки вернуть Херсон. Еще больше называли абсурдом попытки вернуть его без штурма города. Сентябрь 2022 реалисты и прагматики называли абсурдом Харьковскую операцию. Наши партнеры были категорически против нее, поскольку атаковать гораздо меньшими силами обречено на неудачу.Август 2023 г. реалисты и прагматики решили рассказывать нам о том, что контрнаступление не удалось, война на годы и тому подобное. Ничего не мозолит, господа реалисты и прагматики?Я расскажу вам, что для меня реализм и прагматизм - это верить в победу ВСУ. Вера – это самый большой ресурс людей, пока люди верят – они делают невозможно. Именно это невозможное и делает наш народ всю эту войну, и единственный способ для нас выжить – это верить в свою победу.Я могу гарантировать вам только одно – ни одна аналитическая служба, ни один эксперт в мире не знает, как закончится наша война. Но нация, верящая в свою победу, точно удивит весь мир. Уже удивила, и еще удивит снова.Политик Олег Царев:Американцы пишут, что Запад обескуражен: пока мировое внимание сосредоточено на контрнаступлении Украины, Россия незаметно начала новое наступление и добивается определенных успехов у Купянска, откуда украинская сторона начала эвакуацию.Пишут, что успех России на севере на фоне провала Украины на юге станет очень мощным провалом.Одновременно консультант Госдепартамента и Минобороны США высказался, что Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания конфликта с Россией. По его мнению, Украина не сможет вернуть Крым, а длящиеся военные действия разрушают инфраструктуру Украины.Решение просто: чтобы сохранить страну, надо завершить конфликт как можно быстрее, а для этого Киеву необходимо забыть о Крыме. В этом случае Украина сохранит свою независимость и возможность принимать самостоятельные решения, например, о вступлении в НАТО."Выбор за Украиной", — подчеркнул эксперт. Добавил бы, что Киеву надо забыть о Крыме и еще минимум четырех регионах.Директор Института международных политических и экономических стратегий РОССТРАТ Елена Панина:ФРГ и ЕС выделят десятки миллиардов евро "на заморозку" украинского конфликта."Мы хотим конкретно обсудить, как федеральное министерство финансов может поддержать украинскую сторону", — заявил глава этого немецкого ведомства Кристиан Линднер во время визита в Киев.Ранее на Украине побывали другие немецкие чиновники, в том числе канцлер Олаф Шольц, а также главы МИД и Минобороны — Анналена Бербок и Борис Писториус.Отметим, что визит Линднера хорошо вписывается в намерение США возложить бремя финансирования украинского конфликта на Евросоюз, и в первую очередь на Германию как локомотив ЕС и свою колонию.С 2022 года ФРГ уже выделила Киеву прямую финансовую помощь в размере около €1,5 млрд. Кроме того, Германия и другие кредиторы объявили мораторий на погашение по украинским долгам до 2027 года.Напомним также, что обильные вливания Киев получает и от ЕС. На днях по этому вопросу публично отчитался представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.С 24 февраля 2022 года Брюссель предоставил укронацистам уже €20 млрд. Из этой суммы на "двусторонние поставки оборонительной военной техники отдельными государствами-членами и финансирование из Европейского фонда мира" пришлись €5,6 млрд.В течение четырёх лет только ВСУ получат от ЕС ещё €20 млрд. Кроме того, в 2024-2027 годы Брюссель выделит отдельно €50 млрд — на финансирование дефицита бюджета Украины.Такие объёмы финансирования говорят не в пользу вбрасываемых в публичное пространство версий о грядущей заморозке Западом украинского конфликта.На наш взгляд, морковка заморозки — это обманка для срыва наступления ВС РФ после провала украинского "наступа". Таково ещё одно проявление гибридной войны Глобального Запада во главе с США против России.

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