https://ukraina.ru/20230816/1048716458.html

Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области

Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области - 16.08.2023 Украина.ру

Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области

В одной из воинских частей Одесской области жестоко избили военнослужащего. Об этом на днях сообщило Госбюро расследований

2023-08-16T10:30

2023-08-16T10:30

2023-08-16T10:30

военком

новости

украина

одесская область

избиение

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"В Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы", - говорится в материале.Сотрудники ГБР изъяли видеозаписи у свидетелей, опросили пострадавшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.По факту случившегося возбудили уголовное дело о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Начальнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в cети. Так, в июле майора закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военком, новости, украина, одесская область, избиение