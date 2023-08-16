Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области - 16.08.2023 Украина.ру
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Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области
Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области - 16.08.2023 Украина.ру
Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области
В одной из воинских частей Одесской области жестоко избили военнослужащего. Об этом на днях сообщило Госбюро расследований
2023-08-16T10:30
2023-08-16T10:30
военком
новости
украина
одесская область
избиение
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"В Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы", - говорится в материале.Сотрудники ГБР изъяли видеозаписи у свидетелей, опросили пострадавшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.По факту случившегося возбудили уголовное дело о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Начальнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в cети. Так, в июле майора закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.
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военком, новости, украина, одесская область, избиение
военком, Новости, Украина, Одесская область, избиение

Очередной скандал: начальник жестоко избил бойца в воинской части Одесской области

10:30 16.08.2023
 
© Simon Peter Tiu / flickr
© Simon Peter Tiu / flickr
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В одной из воинских частей Одесской области жестоко избили военнослужащего. Об этом на днях сообщило Госбюро расследований
"В Бюро поступила информация, что из-за драки в воинской части в больницу госпитализирован военнослужащий с ушибами головы", - говорится в материале.
Сотрудники ГБР изъяли видеозаписи у свидетелей, опросили пострадавшего в больнице. По его словам, телесные повреждения нанес ответственный по воинской части.
По факту случившегося возбудили уголовное дело о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Начальнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Информация о жестокости украинских военкомов нередко появляется в cети. Так, в июле майора закарпатского военкомата Константина Вари уволили из вооруженных сил из-за того, что будучи пьяным, он избил жену демобилизованного офицера ВСУ.
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