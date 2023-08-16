https://ukraina.ru/20230816/1048712373.html

Данияр Ашимбаев: Если Россия разгромит ВСУ и возьмет Львов до ноября 2024 года, миру грозит катастрофа

Данияр Ашимбаев: Если Россия разгромит ВСУ и возьмет Львов до ноября 2024 года, миру грозит катастрофа - 16.08.2023 Украина.ру

Данияр Ашимбаев: Если Россия разгромит ВСУ и возьмет Львов до ноября 2024 года, миру грозит катастрофа

Прошлогодние боевые действия России на Украине были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но... Украина.ру, 16.08.2023

2023-08-16T10:07

2023-08-16T10:07

2023-08-16T10:07

интервью

россия

всу

польша

сша

запад

ядерное оружие

сво

джо байден

дональд трамп

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Прошлогодние боевые действия России на Украине были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог, считает казахстанский политолог Данияр АшимбаевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Данияр, вы у себя в ТГ написали, что сейчас Россия в состоянии разбить ВСУ за два месяца и дойти до Львова, но это может спровоцировать военный конфликт с НАТО, поэтому Москва вынуждена пойти на затягивание конфликта. Почему вы пришли к такому выводу?- За время СВО Россия несколько раз меняла свою стратегию.Москва отступила от первоначального плана блицкрига и перешла к длительной позиционной войне, потому что неправильно просчитала потенциал ВСУ и реакцию Запада. Но потом оказалось, что западные санкции не только не наносят России ущерб, но и дают возможность провести модернизацию, которой не было долгие годы. Массовая миграция либеральной общественности, активная работа ВПК, перестройка армейского управления позволили РФ перезагрузить свою политическую систему.Когда-то академик Глазьев говорил, что в России для развития есть необходимый человеческий, научный и ресурсный потенциал, но во всей этой схеме была дыра в виде межбанковской валютной биржи, когда все заработанные капиталы утекали на Запад. Сейчас Запад сам закрыл этот канал оттока средства – он сделал то, что не удавалось российским властям в течение долгого времени.Да, было понятно, что поставки западного оружия будут нарастать. Но, судя по винегрету из натовских танков (не надо быть военным экспертом, чтобы понять, что невозможно обеспечить их единое снабжение, ремонт и обучение экипажей), провальному "контрнаступу" и огромной коррупции (техника оказывается в третьих странах, а деньги утекают обратно к поставщикам через офшорные схемы), мы видим, что военный потенциал Киева больше представлен в пиар-сфере.При этом понимания позиции России на Западе тоже нет. Европа же получает огромный урон от санкционной войны, в черную дыру под названием Украина утекает огромное количество средств, но адекватных решений там принимать не хотят. Они даже не пытаются начать переговоры о временном перемирии с фиксацией линии фронта. Если Россия периодически предлагает начать мирные переговоры, то со стороны Запада таких предложений не прозвучало. Там по-прежнему пытаются одержать победу над Россией военным путем.Россия в свою очередь может достаточно быстро одержать победу на Украине, разбомбив мосты через Днепр, проведя более активные операции и наладив бесперебойное снабжение своих войск. Но из истории мы помним, что как только Россия начинала побеждать на западном направлении, против нее тут же консолидировалась Европа и США. Я имею в виду Берлинский конгресс после окончания Русско-турецкой войны в 1878 году и увеличение давления на СССР после окончания Великой Отечественной войны. Сейчас быстрая победа России, очевидная по военным и экономическим факторам, тоже может привести к резкой эскалации отношений с НАТО.Во главе США стоят фигуры, чей профессионализм и психическое здоровье вызывают большие вопросы (Камала Харрис и Джо Байден), а это чревато самыми непредсказуемыми последствиями. С лидерами ФРГ, Великобритании и Франции тоже нет смыла разговаривать. Силы, способной к конструктивному диалогу, на Западе нет.Повторюсь, российское руководство прекрасно понимает, что выиграть можно, но можно и нарваться на неадекватную реакцию Запада, который может применить оружие массового поражения.Поэтому Москва предпочитает спокойно перемалывать личный состав украинской армии и натовскую технику, пользуясь тем, что санкционная война дала России неожиданно много преимуществ, и дожидаясь, пока во власти в США придут вменяемые политики, с которыми можно вести конструктивный диалог о послевоенном устройстве мира.- Не получится ли так, что если СВО затянется на неопределенный срок, то Запад подготовит свою армию для сухопутной войны с Россией, сочтя, что она слишком слаба?- Ни у России, ни у Запада нет и не будет достаточного потенциала для ведения сухопутной войны. Обе стороны стараются не перейти черту, выясняя отношения исключительно на российско-украинском фронте. И даже на Украине, несмотря на огромную протяженность фронта, намного меньше сил, чем это было в Великую Отечественную войну в этих же местах.Россия не проводит новую мобилизацию, понимая, что население не выдержит такой нагрузки (поток релокантов в Казахстан это лишний раз подтверждает). Армия НАТО тоже не готова к позиционной войне с растянутой линией фронта и лобовыми столкновениями. Потому что Запад последние 30 лет готовился к локальным войнам и точечным операциям.Поэтому все понимают, что прямое столкновение между Россией и НАТО не может быть холодным. Рано или поздно встанет вопрос о применении ядерного оружия. Тактического или стратегического – неважно.Россия может дойти не только до Львова, но и до Варшавы. Но это уже переход "красных линий" для Запада, который может применить ядерное оружие, потому что у него нет сухопутного преимущества на европейском театре военных действий (ТВД). А Третьей мировой войны не хочет никто.- А потенциала Польши, которая планирует увеличить армию до 350 тысяч человек, недостаточно для сухопутной войны?- Мы знаем не так много войн, которые выигрывала Польша или даже Франция.При этом у Польши есть растущие амбиции, которые намного превышают ее возможности. Варшаве много раз предлагали забрать Галицию уйти с миром, но проекты времен Пилсудского для польского руководства – не мечты, а конкретный образ будущего. Варшава не будет довольствоваться Львовом, потому что у нее далеко идущие планы.Но эти планы не особенно вписываются в планы ее союзников. Евросоюз имеет массу конфликтных зон, которые в последнее время снова проявляются. К тому же, польское население, как в свое время население ГДР/ФРГ, понимает, что в случае развязывания Третьей мировой войны именно их территория окажется зоной боевых действий. Учитывая растущее количество вооружений со всех сторон, от Польши ничего не останется.Поэтому Варшава попытается оказать максимальное политическое давление, чтобы добиться уступок и с Запада, и с Востока. Но полностью оплачивать ее хотелки ни Евросоюз, ни США не готовы. Как и украинские.- Какое идеальное переустройство мира хотела бы видеть Россия?- Россия не собирается возвращаться во времена СССР, который был в постоянной конфронтации с Западом. Ей ненужно возвращать плановую экономику и национализировать предприятия враждебных государств на своей территории. Москва хотела бы жить по модели Российской Империи конца 19 века – государственный капитализм и интеграция в мировую экономику только на своих условиях. Эти сигналы Кремль посылал и до, и после начала СВО.Но на Западе не готовы идти к этому. Там намерены окончательно решить русский вопрос с военным поражением ВС РФ и сменой российского политического руководства. При этом Запад не может нанести России поражение на украинском фронте, не переходя к Третьей мировой войне.Ситуация осложняется тем, что возникают новые линия противостояния в Африке или на Тайване.При этом сейчас поднимают головы большое количество стран, недовольных западной моделью. Pax-Americana трещит по швам. Но принять решение, которое позволило бы сохранить американское лидерство в ограниченном масштабе (с чем многие бы не спорили, если бы это подразумевало наличие взаимных компромиссов и твердых двусторонних гарантий), Запад не готов.Такую готовность показывал только Трамп.Более того, СВО – это конфликт России и Запада, которым все страны пользуются в своих интересах. Особенно хорошо мы это видим на примере Турции. А если России удастся решить все свои стратегические задачи на Украине, это серьезно повлияет на геополитическую обстановку. И даже те страны, которые считаются союзниками России, не заинтересованы в ее чрезмерном усилении.Поэтому России приходится идти на затягивание конфликта, пользуясь преимуществами, которые ей принесли побочные эффекты от СВО. И такая ситуация становится все более выгодна все большему количеству людей и стран.- Иными словами, Россия ждет, пока к власти на Западе придет условный Трамп?- Да. Или пока Запад не пойдет на переговоры с учетом российской позиции. До тех пор Москва может управлять этой войной как хочет. Мы помним позапрошлогодний меморандум Лаврова о стратегическом нейтралитете в Европе, обеспечивающий интересы всех стран, а не только США. К переговорам на других условиях Москва не пойдет.- А что будет, если этот "Трамп" к власти так и не придет?- В начале СВО Россия хотела довести боевые действия до Днепра, чтобы потом вернуть Украине отдельные территории в обмен на закрепление статуса-кво. Но сейчас такой сценарий для Москвы неприемлем. Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье - это территории, которые Россия считает своими.Теоретически речь может идти о разделе Украины или ее конфедеративном устройстве. Но такие сценарии еще толком не прописаны, потому что слишком много переменных факторов. Решение будет приниматься ситуационно.Пока же я вижу ситуацию следующим образом.Уход России из Харьковской и Херсонской области вызвал панику в России, но Москва провела мобилизацию и фронт был стабилизирован. Потом было успешное взятие Артемовска, "контрнаступ" увяз, и ситуация стала достаточно управляемой.Теперь Россия может сдвигать фронт в любую сторону. Она держит на периферии границу у Днепра и регулирует поставки особо опасной западной техники, нанося точечные удары по глубоким тылам и разрушая коммуникации.Мне кажется, что прошлогодние боевые действия России были привязаны к выборам в Конгресс. В Москве ожидали, что в Америке несколько изменится расстановка сил, но никто не добился решающего успеха. Теперь боевые действия привязаны к президентским выборам 2024 года. Если у власти останется "Байден", боевые действия будут еще затягиваться. Если победит "Трамп", с ним можно будет вести конструктивный диалог.

https://ukraina.ru/20230815/1048699857.html

https://ukraina.ru/20230806/1048503570.html

https://ukraina.ru/20230814/1048670413.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, польша, сша, запад, ядерное оружие, сво, джо байден, дональд трамп, львов, евросоюз