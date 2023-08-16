https://ukraina.ru/20230816/1048690134.html

Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками"

Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками" - 16.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками"

На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-08-16T04:00

2023-08-16T04:00

2023-08-16T09:49

новости

крымский мост

ракеты

атака

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всу

терроризм

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В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Боевая часть там не очень мощная, около 200 кг, из которых 90 кг взрывчатка и 37 шариков. Но, возможно, что Украина переделает её из осколочно-фугасной в фугасную, отметил Кнутов.Эти ракеты наводятся через спутники. Пусковые установки – мобильные, скорее всего располагаются на шасси танков. Вес пусковой установки большой, около 11 тонн, плюс десятитонная ракета, добавил эксперт.В радиолокационном смысле С-200 - простая цель: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные, поэтому она заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем (ЗРК) – это приемлемый объект, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048373252.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, крымский мост, ракеты, атака, украина, всу, терроризм