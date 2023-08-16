https://ukraina.ru/20230816/1048690134.html
Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками"
Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками" - 16.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками"
На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-08-16T04:00
2023-08-16T04:00
2023-08-16T09:49
новости
крымский мост
ракеты
атака
украина
всу
терроризм
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В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Боевая часть там не очень мощная, около 200 кг, из которых 90 кг взрывчатка и 37 шариков. Но, возможно, что Украина переделает её из осколочно-фугасной в фугасную, отметил Кнутов.Эти ракеты наводятся через спутники. Пусковые установки – мобильные, скорее всего располагаются на шасси танков. Вес пусковой установки большой, около 11 тонн, плюс десятитонная ракета, добавил эксперт.В радиолокационном смысле С-200 - простая цель: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные, поэтому она заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем (ЗРК) – это приемлемый объект, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048373252.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крымский мост, ракеты, атака, украина, всу, терроризм
Новости, Крымский мост, ракеты, атака, Украина, ВСУ, терроризм
Военный эксперт рассказал, почему Украина бьёт по Крымскому мосту советскими "зенитками"
04:00 16.08.2023 (обновлено: 09:49 16.08.2023)
На Украине разработали ракету "Гром-2", но ВС РФ вовремя нанесли удар по ряду предприятий и свели их потенциал к минимуму. Поэтому в качестве средств поражения ВСУ начали использовать переделанные советские ракеты С-200. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В ожидании поставок ракет ATACMS Украина приняла решение использовать в качестве средства поражения ракеты комплекса С-200. Боевая часть там не очень мощная, около 200 кг, из которых 90 кг взрывчатка и 37 шариков. Но, возможно, что Украина переделает её из осколочно-фугасной в фугасную, отметил Кнутов.
Эти ракеты наводятся через спутники. Пусковые установки – мобильные, скорее всего располагаются на шасси танков. Вес пусковой установки большой, около 11 тонн, плюс десятитонная ракета, добавил эксперт.
"Учитывая, что ракета может подняться на высоту до 40 км и лететь по баллистической траектории, то не каждая наша зенитно-ракетная система может их перехватить во время полета, только на конечном участке, когда идет атака цели. Пока перехватывать их удается", - подчеркнул Кнутов.
В радиолокационном смысле С-200 - простая цель: ракета полностью металлическая, хорошо отражает радиолокационные лучи, скорости у нее не запредельные, поэтому она заметна на экранах. То есть для зенитно-ракетных систем (ЗРК) – это приемлемый объект, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь