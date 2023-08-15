https://ukraina.ru/20230815/1048696568.html

Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео

Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео - 15.08.2023 Украина.ру

Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео

Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о типах БПЛА, атакующих российские города, а также об отечественных разработках в... Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T13:29

2023-08-15T13:29

2023-08-15T13:29

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Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о типах БПЛА, атакующих российские города, а также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и адаптации российского ПВО: 00:36 - Почему участились атаки БПЛА по городам России? 01:40 – Что есть у Киева из БПЛА; 02:17 - Какими БПЛА пытаются атаковать российские города? 04:19 – О целях украинских атак БПЛА по гражданским объектам; 05:45 – О маршруте и управлении БПЛА со стороны ВСУ; 08:38 – Откуда киевский режим запускает беспилотники? 09:21 - Про адаптацию отечественных систем ПВО к БПЛА; 12:14 – О случаях перехвата управления БПЛА противника; 13:10 – Об эффективности ПВО Украины; 14:38 – Об отечественном арсенале БПЛА.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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