https://ukraina.ru/20230815/1048696568.html
Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео
Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео - 15.08.2023 Украина.ру
Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о типах БПЛА, атакующих российские города, а также об отечественных разработках в... Украина.ру, 15.08.2023
2023-08-15T13:29
2023-08-15T13:29
2023-08-15T13:29
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беспилотники
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москва
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Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о типах БПЛА, атакующих российские города, а также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и адаптации российского ПВО: 00:36 - Почему участились атаки БПЛА по городам России? 01:40 – Что есть у Киева из БПЛА; 02:17 - Какими БПЛА пытаются атаковать российские города? 04:19 – О целях украинских атак БПЛА по гражданским объектам; 05:45 – О маршруте и управлении БПЛА со стороны ВСУ; 08:38 – Откуда киевский режим запускает беспилотники? 09:21 - Про адаптацию отечественных систем ПВО к БПЛА; 12:14 – О случаях перехвата управления БПЛА противника; 13:10 – Об эффективности ПВО Украины; 14:38 – Об отечественном арсенале БПЛА.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Откуда запускают беспилотники на Москву и чем их начиняют: Чадаев о том, как с этим бороться. Видео
Политолог и эксперт по БПЛА Алексей Чадаев в эфире Украина.ру рассказал о типах БПЛА, атакующих российские города, а также об отечественных разработках в области беспилотной авиации и адаптации российского ПВО:
00:36 - Почему участились атаки БПЛА по городам России?
01:40 – Что есть у Киева из БПЛА;
02:17 - Какими БПЛА пытаются атаковать российские города?
04:19 – О целях украинских атак БПЛА по гражданским объектам;
05:45 – О маршруте и управлении БПЛА со стороны ВСУ;
08:38 – Откуда киевский режим запускает беспилотники?
09:21 - Про адаптацию отечественных систем ПВО к БПЛА;
12:14 – О случаях перехвата управления БПЛА противника;
13:10 – Об эффективности ПВО Украины;
14:38 – Об отечественном арсенале БПЛА.