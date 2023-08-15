https://ukraina.ru/20230815/1048693985.html
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале - 15.08.2023 Украина.ру
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале
Пользователи соцсетей с Украины поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более трех десятков человек
2023-08-15T12:22
2023-08-15T12:22
2023-08-15T12:22
новости
александр коц
махачкала
украинские сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048694157_0:0:1015:572_1920x0_80_0_0_c0c70a24bd1936ce657a0cee2c68fa99.jpg
В телеграм-канале украинского информагентства УНИАН под кадрами взрыва и новостью, в которой уточняется, что число погибших выросло до 30, а пострадавших до 105, читатели оставили множество комментариев."Почему я такой счастливый таким новостям? Надеюсь, количество умножится". "Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.Журналист вспомнил слова одного из российских бойцов, который заметил, что русский народ не оскорбляет, не унижает и не издевается над украинским."С той стороны по-другому. Люди просто приняли зло за правду, немножко стали одержимыми. Их можно понять, их обманули", – процитировал Коц слова своего собеседника.Вечером 14 августа в Махачкале, рядом с торговым центром "Глобус" произошел пожар в автосервисе, который захватил и стоящую рядом автозаправку. Это стало причиной взрыва, в результате которого погибли более 30 человек.
https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html
махачкала
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0f/1048694157_71:0:1015:708_1920x0_80_0_0_8c1d3e3dad63f336da0128630af3e370.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр коц, махачкала, украинские сми
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале
Пользователи соцсетей с Украины поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более трех десятков человек
В телеграм-канале украинского информагентства УНИАН под кадрами взрыва и новостью, в которой уточняется, что число погибших выросло до 30, а пострадавших до 105, читатели оставили множество комментариев.
"Почему я такой счастливый таким новостям? Надеюсь, количество умножится". "Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.
"Кошмарная трагедия в Махачкале. И совершенно потусторонняя реакция украинских пабликов на гибель как минимум 35 человек. Понятно, что у них не очень много причин нас любить. Но какие-то проблески человечности-то должны оставаться. Радоваться гибели простых людей в трагической катастрофе - что-то запредельное. У нас, конечно, тоже есть свои вурдалаки, но это маргинальщина. А у них – мейнстрим". – прокомментировал ситуацию военкор "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в телеграм-канале.
Журналист вспомнил слова одного из российских бойцов, который заметил, что русский народ не оскорбляет, не унижает и не издевается над украинским.
"С той стороны по-другому. Люди просто приняли зло за правду, немножко стали одержимыми. Их можно понять, их обманули", – процитировал Коц слова своего собеседника.
Вечером 14 августа в Махачкале, рядом с торговым центром "Глобус" произошел пожар в автосервисе, который захватил и стоящую рядом автозаправку. Это стало причиной взрыва, в результате которого погибли более 30 человек.