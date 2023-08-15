Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале - 15.08.2023 Украина.ру
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Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале - 15.08.2023 Украина.ру
Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале
Пользователи соцсетей с Украины поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более трех десятков человек
2023-08-15T12:22
2023-08-15T12:22
новости
александр коц
махачкала
украинские сми
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В телеграм-канале украинского информагентства УНИАН под кадрами взрыва и новостью, в которой уточняется, что число погибших выросло до 30, а пострадавших до 105, читатели оставили множество комментариев."Почему я такой счастливый таким новостям? Надеюсь, количество умножится". "Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.Журналист вспомнил слова одного из российских бойцов, который заметил, что русский народ не оскорбляет, не унижает и не издевается над украинским."С той стороны по-другому. Люди просто приняли зло за правду, немножко стали одержимыми. Их можно понять, их обманули", – процитировал Коц слова своего собеседника.Вечером 14 августа в Махачкале, рядом с торговым центром "Глобус" произошел пожар в автосервисе, который захватил и стоящую рядом автозаправку. Это стало причиной взрыва, в результате которого погибли более 30 человек.
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новости, александр коц, махачкала, украинские сми
Новости, Александр Коц, Махачкала, украинские СМИ

Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале

12:22 15.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Пользователи соцсетей с Украины поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более трех десятков человек
В телеграм-канале украинского информагентства УНИАН под кадрами взрыва и новостью, в которой уточняется, что число погибших выросло до 30, а пострадавших до 105, читатели оставили множество комментариев.
"Почему я такой счастливый таким новостям? Надеюсь, количество умножится". "Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.

"Кошмарная трагедия в Махачкале. И совершенно потусторонняя реакция украинских пабликов на гибель как минимум 35 человек. Понятно, что у них не очень много причин нас любить. Но какие-то проблески человечности-то должны оставаться. Радоваться гибели простых людей в трагической катастрофе - что-то запредельное. У нас, конечно, тоже есть свои вурдалаки, но это маргинальщина. А у них – мейнстрим". – прокомментировал ситуацию военкор "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в телеграм-канале.

Журналист вспомнил слова одного из российских бойцов, который заметил, что русский народ не оскорбляет, не унижает и не издевается над украинским.
"С той стороны по-другому. Люди просто приняли зло за правду, немножко стали одержимыми. Их можно понять, их обманули", – процитировал Коц слова своего собеседника.
Вечером 14 августа в Махачкале, рядом с торговым центром "Глобус" произошел пожар в автосервисе, который захватил и стоящую рядом автозаправку. Это стало причиной взрыва, в результате которого погибли более 30 человек.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2023
28 июля, 17:16
На территории Куйбышевского НПЗ в Самаре произошел взрыв - ХинштейнНа территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Телеграм-канале
 
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