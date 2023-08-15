https://ukraina.ru/20230815/1048693985.html

Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале

Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале - 15.08.2023 Украина.ру

Потусторонняя реакция: на Украине ликуют из-за трагедии в Махачкале

Пользователи соцсетей с Украины поглумились над трагедией в Махачкале, где в результате взрыва на автозаправке погибли более трех десятков человек

2023-08-15T12:22

2023-08-15T12:22

2023-08-15T12:22

новости

александр коц

махачкала

украинские сми

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В телеграм-канале украинского информагентства УНИАН под кадрами взрыва и новостью, в которой уточняется, что число погибших выросло до 30, а пострадавших до 105, читатели оставили множество комментариев."Почему я такой счастливый таким новостям? Надеюсь, количество умножится". "Это праздник какой-то". "А надо было, чтобы так в Москве горело. Не туда полетело". "На территории Кремля бы так", - лишь некоторые из комментариев, которые оставили читатели украинского новостного канала.Журналист вспомнил слова одного из российских бойцов, который заметил, что русский народ не оскорбляет, не унижает и не издевается над украинским."С той стороны по-другому. Люди просто приняли зло за правду, немножко стали одержимыми. Их можно понять, их обманули", – процитировал Коц слова своего собеседника.Вечером 14 августа в Махачкале, рядом с торговым центром "Глобус" произошел пожар в автосервисе, который захватил и стоящую рядом автозаправку. Это стало причиной взрыва, в результате которого погибли более 30 человек.

https://ukraina.ru/20230728/1048341905.html

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новости, александр коц, махачкала, украинские сми