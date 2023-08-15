https://ukraina.ru/20230815/1048691945.html

Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО

Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО - 15.08.2023 Украина.ру

Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО

Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Таким мнением поделился 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности

2023-08-15T11:02

2023-08-15T11:02

2023-08-15T11:02

кассетные боеприпасы

сво

сергей шойгу

новости

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/11/1042711274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_165149b1f4689d2d886fa378bce88439.jpg

На этом же мероприятии он указал, что техника советского производства во многих случаях превосходит поставленные Украине западные образцы.В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.

https://ukraina.ru/20230811/1048621338.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

кассетные боеприпасы, сво, сергей шойгу, новости, оружие