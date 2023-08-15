Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО - 15.08.2023 Украина.ру
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Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО - 15.08.2023 Украина.ру
Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Таким мнением поделился 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности
2023-08-15T11:02
2023-08-15T11:02
кассетные боеприпасы
сво
сергей шойгу
новости
оружие
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На этом же мероприятии он указал, что техника советского производства во многих случаях превосходит поставленные Украине западные образцы.В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
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кассетные боеприпасы, сво, сергей шойгу, новости, оружие
кассетные боеприпасы, СВО, Сергей Шойгу, Новости, оружие

Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО

11:02 15.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Россия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Таким мнением поделился 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности
На этом же мероприятии он указал, что техника советского производства во многих случаях превосходит поставленные Украине западные образцы.
"Что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства. Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал он.
В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Они приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их фактически миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Украинские боевики уже неоднократно применяли кассетные боеприпасы, такие случаи были зафиксированы в прошлом году в Харьковской области и Донбассе, во втором случае - еще до начала специальной военной операции.
Президент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 08:24
Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасахПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 августа назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов
 
кассетные боеприпасыСВОСергей ШойгуНовостиоружие
 
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