Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции - 15.08.2023 Украина.ру
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Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции - 15.08.2023 Украина.ру
Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
Военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности
2023-08-15T10:52
2023-08-15T10:53
новости
сергей шойгу
оружие
запад
сша
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По словам министра, это показывают предварительные итоги боевых действий. Также Шойгу сказал, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства."По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", - сказал Шойгу.Министр обороны РФ ранее высказал мнение, что поставляемое украинской стороне западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
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Новости, Сергей Шойгу, оружие, Запад, США

Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции

10:52 15.08.2023 (обновлено: 10:53 15.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкXI Московская конференция по международной безопасности
XI Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности
По словам министра, это показывают предварительные итоги боевых действий. Также Шойгу сказал, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства.
"По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", - сказал Шойгу.
Министр обороны РФ ранее высказал мнение, что поставляемое украинской стороне западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 13:50
Шойгу доказал, что западное вооружение только затягивает украинский конфликт За июль Украина потеряла почти 21 тысячу военных и больше 2,2 тысячи единиц различного вооружения. Об этом 31 июля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ
 
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