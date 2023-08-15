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Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции

Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции - 15.08.2023 Украина.ру

Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции

Военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа на XI Московской конференции по международной безопасности

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:52

2023-08-15T10:53

новости

сергей шойгу

оружие

запад

сша

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По словам министра, это показывают предварительные итоги боевых действий. Также Шойгу сказал, что под лозунгом поддержки Киева США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства."По сути происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса. Однако за новое вооружение партнерам придется заплатить Соединенным Штатам немалые деньги и согласиться на ограничение суверенитета в сфере безопасности", - сказал Шойгу.Министр обороны РФ ранее высказал мнение, что поставляемое украинской стороне западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт.

https://ukraina.ru/20230731/1048373789.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, оружие, запад, сша