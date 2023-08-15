"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают - 15.08.2023 Украина.ру
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"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают - 15.08.2023 Украина.ру
"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
Пьяные подростки в Киеве жестоко избили пенсионера, работающего охранником одной из школ украинской столицы, после чего поспорили с военнослужащим ВСУ. Об этом рассказала дочь потерпевшего на своей странице в соцсетях.
2023-08-15T10:33
2023-08-15T10:33
новости
киев
подростки
избиение
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Инцидент произошел 14 августа поздно вечером, когда охранник вышел делать плановый обход территории. Перед школой он заметил двух пьяных подростков и сделал им замечание. В ответ молодые люди набросились на человека в возрасте и нанесли ему многочисленные удары.В ходе осмотра потерпевшего врачи обнаружили у него сломанный нос, черепно-мозговую травму, выбитые передние зубы и большое количество ссадин на теле.Родственникам охранника удалось выяснить, что напавшие занимаются боевыми искусствами.В публикации в соцсетях, в которой описывает обстоятельства происшествия, дочь охранника говорит, что они с мужем и с другом военным приехали на место события сразу же после того, как им позвонила мать и сообщила о том, что происходит. "С нами был наш очень хороший друг военный, который, несмотря на свой отпуск, тут же поехал с нами. И там эти подонки на вопрос "зачем я воюю, чтобы вы пенсионера били" ответили - "ты воюешь для себя, не для нас, нам этого не надо", - возмутилась дочь потерпевшего.Верховная Рада ранее анонсировала рассмотрение законопроекта, который запрещает подростам с 16 до 18 лет выезжать из страны.
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новости, киев, подростки, избиение
Новости, Киев, подростки, избиение

"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают

10:33 15.08.2023
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Пьяные подростки в Киеве жестоко избили пенсионера, работающего охранником одной из школ украинской столицы, после чего поспорили с военнослужащим ВСУ. Об этом рассказала дочь потерпевшего на своей странице в соцсетях.
Инцидент произошел 14 августа поздно вечером, когда охранник вышел делать плановый обход территории. Перед школой он заметил двух пьяных подростков и сделал им замечание. В ответ молодые люди набросились на человека в возрасте и нанесли ему многочисленные удары.
В ходе осмотра потерпевшего врачи обнаружили у него сломанный нос, черепно-мозговую травму, выбитые передние зубы и большое количество ссадин на теле.
Родственникам охранника удалось выяснить, что напавшие занимаются боевыми искусствами.
В публикации в соцсетях, в которой описывает обстоятельства происшествия, дочь охранника говорит, что они с мужем и с другом военным приехали на место события сразу же после того, как им позвонила мать и сообщила о том, что происходит.
"С нами был наш очень хороший друг военный, который, несмотря на свой отпуск, тут же поехал с нами. И там эти подонки на вопрос "зачем я воюю, чтобы вы пенсионера били" ответили - "ты воюешь для себя, не для нас, нам этого не надо", - возмутилась дочь потерпевшего.
Верховная Рада ранее анонсировала рассмотрение законопроекта, который запрещает подростам с 16 до 18 лет выезжать из страны.
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