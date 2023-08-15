https://ukraina.ru/20230815/1048689760.html

"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают

"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают - 15.08.2023 Украина.ру

"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают

Пьяные подростки в Киеве жестоко избили пенсионера, работающего охранником одной из школ украинской столицы, после чего поспорили с военнослужащим ВСУ. Об этом рассказала дочь потерпевшего на своей странице в соцсетях.

2023-08-15T10:33

2023-08-15T10:33

2023-08-15T10:33

новости

киев

подростки

избиение

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Инцидент произошел 14 августа поздно вечером, когда охранник вышел делать плановый обход территории. Перед школой он заметил двух пьяных подростков и сделал им замечание. В ответ молодые люди набросились на человека в возрасте и нанесли ему многочисленные удары.В ходе осмотра потерпевшего врачи обнаружили у него сломанный нос, черепно-мозговую травму, выбитые передние зубы и большое количество ссадин на теле.Родственникам охранника удалось выяснить, что напавшие занимаются боевыми искусствами.В публикации в соцсетях, в которой описывает обстоятельства происшествия, дочь охранника говорит, что они с мужем и с другом военным приехали на место события сразу же после того, как им позвонила мать и сообщила о том, что происходит. "С нами был наш очень хороший друг военный, который, несмотря на свой отпуск, тут же поехал с нами. И там эти подонки на вопрос "зачем я воюю, чтобы вы пенсионера били" ответили - "ты воюешь для себя, не для нас, нам этого не надо", - возмутилась дочь потерпевшего.Верховная Рада ранее анонсировала рассмотрение законопроекта, который запрещает подростам с 16 до 18 лет выезжать из страны.

https://ukraina.ru/20230811/1048632998.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, подростки, избиение