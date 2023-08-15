https://ukraina.ru/20230815/1048685962.html

Безответственность США, разрушения предприятий, зеленый свет порно. Главное на Украине на утро 15 августа

Безответственность США, разрушения предприятий, зеленый свет порно. Главное на Украине на утро 15 августа - 15.08.2023 Украина.ру

Безответственность США, разрушения предприятий, зеленый свет порно. Главное на Украине на утро 15 августа

Украина.ру, 15.08.2023

2023-08-15T09:00

2023-08-15T09:00

2023-08-15T09:50

хроники

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спецоперация

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бужанский

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Посол Антонов обвинил США в безответственном затягивании украинского конфликта, которое слишком дорого обходится сторонам и американским налогоплательщикам. По всей стране объявили воздушную тревогу, звучали взрывы, пострадали предприятия. На Украине предложили декриминализовать изготовление порнографииПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Белого дома выделить очередной пакет военной помощи Киеву.По его мнению, США все глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинцев.Он допустил, что Вашингтон, вероятно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе."Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго. Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - указал российский дипломат.При этом он выразил уверенность, что в США отказываются учиться на своих ошибках, и подобная безответственность "уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику".Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.Помощь Украине раскритиковал один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший."Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.Кеннеди также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.Взрывы и разрушенияВо вторник на большей части территории Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Так, тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины.С 03.24 тревога звучала в Киеве, а также в Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях страны.Также, согласно карте, тревога звучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР).В нескольких украинских городах прозвучали взрывы.В частности, соответствующую информацию в своем телеграм-канале опубликовал мэр Львова Андрей Садовой. Он призвал жителей города находиться в укрытиях и не подходить к окнам.Как отмечается, два взрыва прогремели с небольшим интервалом один после другого.Кроме того, взрывы прогремели в Луцке, о чем сообщил мэр города Игорь Полищук. Он рассказал, что повреждено промышленное предприятие."Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется", — добавил градоначальник.Взрывы прогремели и в Хмельницкой области."Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - призвал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.Информация о взрывах также появилась в телеграм-канале пресс-службы Днепропетровской областной военной администрации. В 4:20 было повреждено предприятие в Днепре, в результате чего произошло возгорание."Предварительно, 1 пострадавший. Ждите официальную информацию", — указали в сообщении.Позже начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак информировал о пожаре на одном из предприятий Днепропетровска в результате удара.Власти Луцка также заявили о "попадании" по одному из промышленных предприятий города."Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке", - заверил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.В свою очередь глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец указал, что в результате взрыва в регионе было повреждено частное предприятие повреждено.Как написал Табурец в своем телеграм-канале, в Смеле "ракета поразила территорию частного предприятия"."Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города в настоящее время без воды", - сообщил он.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Декриминализация порнографии В Верховную Раду Украины внесут законопроект о декриминализации изготовления, сбыта и распространения порнографии.Документ подготовила рабочая группа украинского парламента, сообщил депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.Статья 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.По словам Бужанского, часть граждан Украины выступают за декриминализацию 301 статьи.Он заявил о случаях, когда полицейские "охотятся" за людьми, которые создают аккаунты на сервисе OnlyFans (платформа для распространения эротического контента по платной подписке), "снимают" с них деньги или сажают в тюрьму.Деятельность блогеров в OnlyFans депутат назвал "ерундой, не проносящей никому вред", а 301 статью порождающей злоупотребления служебным положением со стороны правоохранительных органов.Бужанский считает сложившуюся вокруг OnlyFans ситуацию "абсурдной".Депутат сообщил, что платформа платит налоги в украинский бюджет (с 2022 года в стране действует так называемый "налог на Google", он обязывает международные интернет-компании уплачивать на Украине НДС в размере 20%), а людей, которые ею пользуются, сажают в тюрьму.Платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к контенту, зачастую эротического. Подписчик контента может просматривать публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% идет платформе.В июне 2021 года парламент Украины принял законопроект №4184, который, в частности, обязывает работающих в стране интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в мае указывал, что с начала 2023 года от сервиса OnlyFans в бюджет Украины в виде "налога на Google" поступило 620 тысяч долларов.Министерство здравоохранения Украины ранее поддержало предложение президента страны Владимира Зеленского о легализации медицинских препаратов на основе каннабиса (марихуаны). Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский нанес свой стране непоправимый ущерб и уничтожает ее государственность и суверенитет. По его словам, правление Зеленского привело к тому, что в прошлом году население Украины сократилось почти на четверть, а ВВП — на треть.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сша, помощь, анатолий антонов, украина, россия, порно, бужанский, предприятия, удары