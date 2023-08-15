Безответственность США, разрушения предприятий, зеленый свет порно. Главное на Украине на утро 15 августа
09:00 15.08.2023 (обновлено: 09:50 15.08.2023)
Посол Антонов обвинил США в безответственном затягивании украинского конфликта, которое слишком дорого обходится сторонам и американским налогоплательщикам. По всей стране объявили воздушную тревогу, звучали взрывы, пострадали предприятия. На Украине предложили декриминализовать изготовление порнографии
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал решение Белого дома выделить очередной пакет военной помощи Киеву.
По его мнению, США все глубже погружаются в противостояние с Россией, делая это руками украинцев.
"Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией. Делает это руками украинцев. Отправляет режиму Зеленского новые партии оружия и денег. По сути, в администрации так и не придумали, как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо", - сказал Антонов.
Он допустил, что Вашингтон, вероятно, не волнует стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе.
"Наоборот, рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго. Хотя здесь не могут не понимать: смертоносная продукция ВПК США вовсю используется киевскими преступниками против мирных жителей и гражданских объектов", - указал российский дипломат.
При этом он выразил уверенность, что в США отказываются учиться на своих ошибках, и подобная безответственность "уже слишком дорого обходится как вовлеченным в конфликт сторонам, так и местному налогоплательщику".
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Накануне США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийских орудий и танков, а также противотанковые ракетные комплексы разных типов.
Американское министерство обороны подчеркнуло, что суммарный объем военной помощи США Украине за время нахождения Джо Байдена на посту президента США превысил 43,7 миллиарда долларов.
При этом с начала российской специальной военной операции совокупный объем военной помощи превысил 43 миллиарда долларов.
Помощь Украине раскритиковал один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
"Как мы можем это делать, отменяя талоны на еду для 30 миллионов американцев и медстраховку для 15 миллионов американцев", - возмутился Кеннеди-младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону.
Кеннеди также отметил, что Украина фактически стала площадкой для противостояния сверхдержав.
Взрывы и разрушения
Во вторник на большей части территории Украины звучала воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Так, тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской областях Украины.
С 03.24 тревога звучала в Киеве, а также в Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черниговской областях страны.
Также, согласно карте, тревога звучала в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР).
В нескольких украинских городах прозвучали взрывы.
В частности, соответствующую информацию в своем телеграм-канале опубликовал мэр Львова Андрей Садовой. Он призвал жителей города находиться в укрытиях и не подходить к окнам.
"В ночь на 15 августа 2023 года в Луцке произошли два взрыва", - подтвердил телеканал ТСН.
Как отмечается, два взрыва прогремели с небольшим интервалом один после другого.
Кроме того, взрывы прогремели в Луцке, о чем сообщил мэр города Игорь Полищук. Он рассказал, что повреждено промышленное предприятие.
"Предварительно есть пострадавшие, информация по этому уточняется", — добавил градоначальник.
Взрывы прогремели и в Хмельницкой области.
"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", - призвал первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
Информация о взрывах также появилась в телеграм-канале пресс-службы Днепропетровской областной военной администрации. В 4:20 было повреждено предприятие в Днепре, в результате чего произошло возгорание.
"Предварительно, 1 пострадавший. Ждите официальную информацию", — указали в сообщении.
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Позже начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак информировал о пожаре на одном из предприятий Днепропетровска в результате удара.
Власти Луцка также заявили о "попадании" по одному из промышленных предприятий города.
"Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке", - заверил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
В свою очередь глава военной администрации Черкасской области Игорь Табурец указал, что в результате взрыва в регионе было повреждено частное предприятие повреждено.
Как написал Табурец в своем телеграм-канале, в Смеле "ракета поразила территорию частного предприятия".
"Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города в настоящее время без воды", - сообщил он.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Декриминализация порнографии
В Верховную Раду Украины внесут законопроект о декриминализации изготовления, сбыта и распространения порнографии.
В Верховную Раду Украины внесут законопроект о декриминализации изготовления, сбыта и распространения порнографии.
Документ подготовила рабочая группа украинского парламента, сообщил депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
Статья 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По словам Бужанского, часть граждан Украины выступают за декриминализацию 301 статьи.
Статья 301 Уголовного кодекса Украины (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
По словам Бужанского, часть граждан Украины выступают за декриминализацию 301 статьи.
Он заявил о случаях, когда полицейские "охотятся" за людьми, которые создают аккаунты на сервисе OnlyFans (платформа для распространения эротического контента по платной подписке), "снимают" с них деньги или сажают в тюрьму.
Деятельность блогеров в OnlyFans депутат назвал "ерундой, не проносящей никому вред", а 301 статью порождающей злоупотребления служебным положением со стороны правоохранительных органов.
Бужанский считает сложившуюся вокруг OnlyFans ситуацию "абсурдной".
Деятельность блогеров в OnlyFans депутат назвал "ерундой, не проносящей никому вред", а 301 статью порождающей злоупотребления служебным положением со стороны правоохранительных органов.
Бужанский считает сложившуюся вокруг OnlyFans ситуацию "абсурдной".
Депутат сообщил, что платформа платит налоги в украинский бюджет (с 2022 года в стране действует так называемый "налог на Google", он обязывает международные интернет-компании уплачивать на Украине НДС в размере 20%), а людей, которые ею пользуются, сажают в тюрьму.
Платформа OnlyFans берет с пользователей плату за доступ к контенту, зачастую эротического. Подписчик контента может просматривать публикации в обмен на ежемесячный членский взнос. Компания платит 80% сборов создателю контента, а 20% идет платформе.
В июне 2021 года парламент Украины принял законопроект №4184, который, в частности, обязывает работающих в стране интернет-гигантов платить налоги в украинский госбюджет.
Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк в мае указывал, что с начала 2023 года от сервиса OnlyFans в бюджет Украины в виде "налога на Google" поступило 620 тысяч долларов.
Министерство здравоохранения Украины ранее поддержало предложение президента страны Владимира Зеленского о легализации медицинских препаратов на основе каннабиса (марихуаны).
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зеленский нанес свой стране непоправимый ущерб и уничтожает ее государственность и суверенитет. По его словам, правление Зеленского привело к тому, что в прошлом году население Украины сократилось почти на четверть, а ВВП — на треть.
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