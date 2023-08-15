Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм" - 15.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230815/1048673385.html
Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм" - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
США готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три больших украинских города: Харьков, Одессу и Днепропетровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:30
2023-08-15T10:30
новости
харьков
штурм
сво
окружение
наступление
купянское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102858/13/1028581339_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_1ea48dce0b9164f992775550c73be197.jpg
В Харькове расположено большое количество железных и автомобильных дорог. Это огромный транспортный и промышленный центр. Поэтому ВСУ сейчас готовят город к обороне. К сожалению, в плане освобождения это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые, отметил Самойлов.Российским войскам нельзя будет обойти Харьков, чтобы избежать "лобового" штурма города. Для его блокировки потребуется очень много людей и техники. Имея за спиной двухмиллионный город, ВС РФ постоянно будут подвергаться ударам с флангов, добавил он.Если Россия заблокирует Харьков, то Днепропетровск и Одесса останутся без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230814/1048664129.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102858/13/1028581339_52:0:963:683_1920x0_80_0_0_97843ec6de450d7021fde72479efed4b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, штурм, сво, окружение, наступление, купянское направление
Новости, Харьков, штурм, СВО, окружение, наступление, Купянское направление

Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"

10:30 15.08.2023
 
© paul-itk.livejournal.comХарьков
Харьков
© paul-itk.livejournal.com
Читать в
США готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три больших украинских города: Харьков, Одессу и Днепропетровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
В Харькове расположено большое количество железных и автомобильных дорог. Это огромный транспортный и промышленный центр. Поэтому ВСУ сейчас готовят город к обороне. К сожалению, в плане освобождения это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые, отметил Самойлов.
Российским войскам нельзя будет обойти Харьков, чтобы избежать "лобового" штурма города. Для его блокировки потребуется очень много людей и техники. Имея за спиной двухмиллионный город, ВС РФ постоянно будут подвергаться ударам с флангов, добавил он.
"В Харькове есть несколько объектов с повышенной радиоактивной опасностью, о которых Украина часто говорила, а потом резко забыла. Это физико-технический институт, где впервые расщепили ядро атома. Кроме того, в 20 километрах от Харькова находится огромный могильник с радиоактивными отходами, который функционирует и сейчас", - подчеркнул Самойлов.
Если Россия заблокирует Харьков, то Днепропетровск и Одесса останутся без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:32
Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с КиевомЕсли вдруг окажется, что Украина сейчас готова к переговорам, это будет большим несчастьем, потому что недобитая украинская армия, недобитое Украинское государство все равно постараются сохранить по-максимуму наработки действующего режима, считает политолог Ростислав Ищенко.
 
НовостиХарьковштурмСВОокружениенаступлениеКупянское направление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
11:20Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
11:02Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
11:00Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на Украине
10:56Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
10:55Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
10:52Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
10:50Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
10:47Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
10:46Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
10:45Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
10:40Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
10:35Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
10:33"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
10:30Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
10:28Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
10:25Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины
10:20Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
10:19Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине
10:15Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Лента новостейМолния