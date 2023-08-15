Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
© paul-itk.livejournal.comХарьков
© paul-itk.livejournal.com
США готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три больших украинских города: Харьков, Одессу и Днепропетровск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
В Харькове расположено большое количество железных и автомобильных дорог. Это огромный транспортный и промышленный центр. Поэтому ВСУ сейчас готовят город к обороне. К сожалению, в плане освобождения это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые, отметил Самойлов.
Российским войскам нельзя будет обойти Харьков, чтобы избежать "лобового" штурма города. Для его блокировки потребуется очень много людей и техники. Имея за спиной двухмиллионный город, ВС РФ постоянно будут подвергаться ударам с флангов, добавил он.
"В Харькове есть несколько объектов с повышенной радиоактивной опасностью, о которых Украина часто говорила, а потом резко забыла. Это физико-технический институт, где впервые расщепили ядро атома. Кроме того, в 20 километрах от Харькова находится огромный могильник с радиоактивными отходами, который функционирует и сейчас", - подчеркнул Самойлов.
Если Россия заблокирует Харьков, то Днепропетровск и Одесса останутся без снабжения. Потому что главная дорога в Днепропетровск идет через Харьков и Одессу, заключил собеседник издания.
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