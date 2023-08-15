Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"

Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с Киевом

Если вдруг окажется, что Украина сейчас готова к переговорам, это будет большим несчастьем, потому что недобитая украинская армия, недобитое Украинское государство все равно постараются сохранить по-максимуму наработки действующего режима, считает политолог Ростислав Ищенко.