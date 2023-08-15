Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя" - 15.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230815/1048671451.html
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя" - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Через Харьков проходит огромное количество железных и автомобильных дорог. Поэтому ВСУ спешно готовят город к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:15
2023-08-15T10:15
новости
харьков
купянск
вс рф
сво
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040750939_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d5c839bb0348d3600e0657a6c6cbc21e.jpg
США утверждают, что готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск и Полтаву. Но Полтава не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы, отметил аналитик.Это говорит о том, что даже политическая элита США не знает географию. Общеизвестно, сколько ляпов допускали американские руководители по поводу российской и украинской территории. Поэтому в любом случае вместо Полтавы они имели в виду именно Харьков, добавил он.Поэтому ВСУ сейчас усиленно готовят Харьков к обороне. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что Россия готовится освобождать Харьковскую область, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230812/1048635491.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040750939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_85909027237046fef062833f77362b58.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьков, купянск, вс рф, сво, наступление
Новости, Харьков, Купянск, ВС РФ, СВО, наступление

Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"

10:15 15.08.2023
 
© AP / Francisco Seco
- РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP / Francisco Seco
Читать в
Через Харьков проходит огромное количество железных и автомобильных дорог. Поэтому ВСУ спешно готовят город к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
США утверждают, что готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск и Полтаву. Но Полтава не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы, отметил аналитик.
Это говорит о том, что даже политическая элита США не знает географию. Общеизвестно, сколько ляпов допускали американские руководители по поводу российской и украинской территории. Поэтому в любом случае вместо Полтавы они имели в виду именно Харьков, добавил он.
"Посмотрите, какое количество железных и автомобильных дорог проходит через Харьков. Это огромный транспортный и промышленный центр. Полтава и по населению, и по экономической значимости сильно ему уступает", - подчеркнул Самойлов.
Поэтому ВСУ сейчас усиленно готовят Харьков к обороне. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что Россия готовится освобождать Харьковскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Артиллерия 2-го армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
12 августа, 06:32
Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУВСУ отчаянно бьются за Купянск, потому что российские подразделения сейчас могут отрезать группировку противника, окружить и вплотную приблизиться к самому Харькову. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
 
НовостиХарьковКупянскВС РФСВОнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:32Воины и вера: военный отдел Бердянской епархии РПЦ помогает бойцам. Видео
11:20Шойгу: победа России в СВО придаст импульс борьбе против современного неоколониализма
11:02Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВО
11:00Политолог объяснил, почему ради разграбления России Евросоюз готов на бесконечную войну на Украине
10:56Народу хочется знать, сколько стоит купить жизнь: эксперты об увольнение военкомов
10:55Политолог рассказал, как США "получили профит" в СВО и приговорили Евросоюз к вечной войне на Украине
10:52Шойгу: военный ресурс Украины почти исчерпан, идет расчистка рынка для американской продукции
10:50Политолог рассказал, когда генералитет ВСУ снесёт киевский режим и устроит военный переворот на Украине
10:47Сливал данные о военных грузах: ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ россиянина
10:46Кто богатеет на смертях людей. Прежней Украины нет и больше никогда не будет, считают украинские эксперты
10:45Эксперт раскрыл, почему Евросоюз воюет на Украине ради будущего разграбления России
10:40Эксперт раскрыл, почему для взятия Одессы "с земли и моря" нужно освободить Херсон и Николаев
10:35Политолог рассказал о новых целях СВО и когда Россия окончательно отрежет Украину от Чёрного моря
10:33"Нам это не надо": подростки в Киеве высказали вэсэушнику все, что они о нем думают
10:30Эксперт объяснил, как Россия готовится брать Харьков и станет ли неизбежностью "лобовой штурм"
10:28Быстро стать многодетным отцом: на Украине раскрыли новую схему уклонения от мобилизации
10:25Эксперт рассказал, почему Западу нужно заключить перемирие с Россией до полного развала Украины
10:20Политический эксперт о том, почему начав СВО на Украине, Россия предотвратила большую войну с НАТО
10:19Кеннеди-младший объяснил, зачем США создали биолаборатории на Украине
10:15Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Лента новостейМолния