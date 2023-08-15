https://ukraina.ru/20230815/1048671451.html
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя" - 15.08.2023 Украина.ру
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Через Харьков проходит огромное количество железных и автомобильных дорог. Поэтому ВСУ спешно готовят город к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
2023-08-15T10:15
2023-08-15T10:15
2023-08-15T10:15
новости
харьков
купянск
вс рф
сво
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040750939_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d5c839bb0348d3600e0657a6c6cbc21e.jpg
США утверждают, что готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск и Полтаву. Но Полтава не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы, отметил аналитик.Это говорит о том, что даже политическая элита США не знает географию. Общеизвестно, сколько ляпов допускали американские руководители по поводу российской и украинской территории. Поэтому в любом случае вместо Полтавы они имели в виду именно Харьков, добавил он.Поэтому ВСУ сейчас усиленно готовят Харьков к обороне. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что Россия готовится освобождать Харьковскую область, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230812/1048635491.html
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/0b/1040750939_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_85909027237046fef062833f77362b58.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, харьков, купянск, вс рф, сво, наступление
Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"
Через Харьков проходит огромное количество железных и автомобильных дорог. Поэтому ВСУ спешно готовят город к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов
США утверждают, что готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск и Полтаву. Но Полтава не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы, отметил аналитик.
Это говорит о том, что даже политическая элита США не знает географию. Общеизвестно, сколько ляпов допускали американские руководители по поводу российской и украинской территории. Поэтому в любом случае вместо Полтавы они имели в виду именно Харьков, добавил он.
"Посмотрите, какое количество железных и автомобильных дорог проходит через Харьков. Это огромный транспортный и промышленный центр. Полтава и по населению, и по экономической значимости сильно ему уступает", - подчеркнул Самойлов.
Поэтому ВСУ сейчас усиленно готовят Харьков к обороне. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что Россия готовится освобождать Харьковскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь