https://ukraina.ru/20230815/1048671451.html

Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"

Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя" - 15.08.2023 Украина.ру

Эксперт пояснил, почему США путают Харьков с Полтавой и готовят ему роль "Артёмовска и Мариуполя"

Через Харьков проходит огромное количество железных и автомобильных дорог. Поэтому ВСУ спешно готовят город к обороне. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик, бывший проректор Международного славянского университета в Харькове Алексей Самойлов

2023-08-15T10:15

2023-08-15T10:15

2023-08-15T10:15

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США утверждают, что готовы сделать все, чтобы не дать России возможность занять три конкретных украинских города: Одесса, Днепропетровск и Полтаву. Но Полтава не имеет большого стратегического значения, которое ей приписали американцы, отметил аналитик.Это говорит о том, что даже политическая элита США не знает географию. Общеизвестно, сколько ляпов допускали американские руководители по поводу российской и украинской территории. Поэтому в любом случае вместо Полтавы они имели в виду именно Харьков, добавил он.Поэтому ВСУ сейчас усиленно готовят Харьков к обороне. К сожалению, это будет Мариуполь и Артемовск вместе взятые. Поэтому, когда ВС РФ идут на Купянск, это означает, что Россия готовится освобождать Харьковскую область, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230812/1048635491.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьков, купянск, вс рф, сво, наступление