https://ukraina.ru/20230814/1048676395.html

Русские Украины официально — люди второго сорта. Что сказано в поправках к закону о нацменьшинствах

Русские Украины официально — люди второго сорта. Что сказано в поправках к закону о нацменьшинствах - 14.08.2023 Украина.ру

Русские Украины официально — люди второго сорта. Что сказано в поправках к закону о нацменьшинствах

13 августа в Верховную Раду подали законопроект с изменениями в закон о нацменьшинствах Украины. В ответ на критику со стороны Венецианской комиссии, украинские власти еще больше сузили права нацменьшинств, а русских граждан Украины лишили всех национальных прав на многие годы вперед

2023-08-14T16:33

2023-08-14T16:33

2023-08-14T17:08

украина

нацменьшинства

русские

русский язык

дискриминация

права человека

венецианская комиссия

эксклюзив

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«Органичная» частьВ декабре 2022 года на Украине приняли новый закон о нацменьшинствах, наличие которого необходимо для гипотетического вступления в Евросоюз. Так было не всегда. Несмотря на почти безоговорочную поддержку со стороны Евросоюза установившегося на Украине после победы Майдана в 2014 году ультраправого режима, некоторые страны-члены ЕС скептически отнеслись к политике тотальной украинизации многонационального населения Украины. Дело в том, что законы, призванные ограничить (а в будущем и уничтожить) именно русский язык и шире всю русскую культуру на Украине, прописаны так, что автоматически ударили и по другим меньшинствам. Например, по венграм Закарпатья, чему Венгрия совсем не обрадовалась.Законы о функционировании государственного языка, о среднем образовании и о медиа оказались настолько чудовищно дискриминационными, что даже в основном закрывающая глаза на художества украинских властей Европа не смогла одобрить содеянное. Так, в 2019 году Венецианская комиссия жестко раскритиковала указанные законы и рекомендовала их переработать, если Украина надеется на членство в ЕС, а главное — принять новый закон о нацменьшинствах, который соответствовал бы европейскому законодательству. Впрочем, слова нужны политикам, чтобы скрывать истинные намерения — входящие в ЕС страны Балтии совершенно жутко ведут себя с нацменьшинствами (чего только стоит институт "неграждан"), но на это не особенно обращают внимание. Тем не менее, заявление было сделано и в 2022 году Украина таки приняла закон, заменивший закон "О национальных меньшинствах в Украине" от 1992 года.Старый нормативный акт относил к нацменьшинствам "группы граждан Украины, которые по национальности не являются украинцами, проявляют чувство национального самосознания и общности", что вполне адекватно. В новом транслируется пронизанная архаичным этнонационалистическим душком антинаучная ерунда — нацменьшинством теперь считается "группа граждан Украины, которые не являются этническими украинцами, традиционно проживают на территории Украины, объединены общими этническими, культурными, историческими, языковыми и/или религиозными признаками, осознают свою принадлежность к ней, проявляют стремление сберечь и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность", но при этом обязательно являются "неотъемлемой, интегрированной и органичной частью украинского общества". Во-первых, здесь нет ничего про национальность — только про этнос, то есть про кровнородственное происхождение (украинцы — национальность, а не этнос, русские и венгры — тоже), что в принципе делает проблемной национальную идентификацию не украинцев, особенно людей из многонациональных семей. Но хуже другое — обязанность быть "органичной частью". Натурализация общественных отношений, превращение людей в некие органы единого "национального организма" — типичный дискурс нацизма. И главное, непонятно, кто и по каких параметрам будет решать, насколько та или иная группа не украинцев "органично" вписалась в украинское общество. Вот таким вписавшимся государство гарантирует защиту прав и свобод, но какие у них могут быть отдельные от остальных права и свободы, если они вписались?Сделали все наоборотПо большому счету, закон дает право нацменьшинствам (если они вписались) иногда собираться и петь национальные песни. Но это было и раньше. А теперь появилась ключевая приписка — права и свободы представителей нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка..., если такое ограничение необходимо в демократическом обществе". Критериев нет так же, как и в законе о коллаборационизме. Если власти посчитают, что в демократическом обществе ваши права соблюдать не надо, значит так и будет, даже если вы "органично" вписались. Ведь, в конце концов, вписавшийся может и выписаться.Но выписывать ли тех же венгров из вписавшихся, власти будут решать в зависимости от ситуации, а вот одну национальность выписали полностью и без права на реабилитацию. Так, при защите прав и свобод нацменьшинств запрещена "популяризация или пропаганда страны-террориста (страны-агрессора)", соответственно русским становится невозможно даже собираться и петь национальные песни (помним ведь Пушкина как символ империализма и уголовное дело против священника за песню "Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь"), не говоря уже о языковых правах.Языковые права, которые непосредственно связаны с правом на образование и получение информации, кстати, закон никак не демократизирует, поскольку свободное использование языков нацменьшинств гарантировано исключительно "в границах дозволенного законодательством", а законодательством не дозволено ничего. На родном языке можно проводить публичные мероприятия, если организатор докажет, что является представителем нацменьшинства и проводит мероприятие для нацменьшинства (если ты поляк, то можешь в какой-нибудь библиотеке для других поляков провести лекцию о творчестве Генриха Сенкевича, а вот рассказать о Пушкине для русских уже нельзя). В СМИ можно использовать языки нацменьшинств только если у изданий есть украиноязычные версии. Здесь на практике права дает не закон (он их суживает), а рынок. Поскольку на русском читает все еще как минимум половина населения страны, даже самые ультранационалистические издания делают русскоязычные версии. Это, правда, не касается телевидения. На родном языке смотреть его нельзя. А в образовательной сфере широко языки нацменьшинств можно использовать только до 5 класса (кроме языков народов, признанных коренными, но такие проживают в основном в Крыму, соответственно поправка имеет только пропагандистский смысл). Только это "до 5 класса" снова не касается русских — на время действия военного положения и в течении шести месяцев после его прекращения у русских граждан Украины никаких прав нет. Несмотря, кстати, даже на то, что многие из них воюют в составе ВСУ.Таким образом получилось интересно — Венецианская комиссия потребовала расширить права нацменьшинств, а их сузили.Люди второго сортаБез внимания такой фокус не остался. Летом 2023 года Венецианская комиссия раскритиковала новый закон и потребовала его демократизации. Конкретно Украину призвали позволить меньшинствам проводить свои мероприятия без перевода на украинский язык, облегчить издание книг на языках нацменьшинств, организовать перевод официальных названий и информации для общего ознакомления на языки нацменьшинств, принять методологию использования языков нацменьшинств в органах власти, изменить нормы, касающиеся "ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств", отменить языковые квоты в законе "О медиа" и отложить тотальный перевод системы образования на украинский язык.Сказано — сделано. 13 августа в Верховную Раду внесли проект изменений к закону о нацменьшинствах. Изменить собираются три положения:Языковые права нацменьшинства получат только в населенных пунктах, которые признают "традиционным" местом жительства нацменьшинств. Среди этих прав: топонимика, реклама на родном языке (но не в большем объеме, чем на государственном), бесплатные школьные учебники на родном языке, при том, что возможность учиться на нем не расширена. О национальных школах, праве выступать на родном языке в органах власти, судах, на публичных мероприятиях и т.д. речи не идет.Населенный пункт, где проживают или составляют значительную часть населения нацменьшинства, будет определятся в порядке, установленном Кабмином. Поскольку процент населения не указан, сколько это — значительно, непонятно, делаться это снова будет волюнтаристски — кого захотим, того и признаем. Такое признание, вероятно, будет зависеть от уровня поддержки нацменьшинствами дискриминации русского населения и от степени давления на Украину "материнских" для этих нацменьшинств государств.На русский язык и на русских по национальности граждан Украины никакие права и свободы не распространяются при любых обстоятельствах. Мало того, прав они не получат как минимум еще 5 лет после того, как Верховная Рада снимет с России статус "государства-агрессора". Возможно, не получат их никогда.Основание для такой гипотезы в 2021 году, задолго до начала СВО, дал Конституционный суд Украины, который в решении по жалобе ОПЗЖ о дискриминации русскоязычного населения ответил, что такового, как отдельной национальной группы, не существует, это конструкт российской пропаганды, а говорящие на русском языке граждане Украины — это насильственно русифицированные украинцы, которым надо вернуть их язык. Конечно, во многом такое решение суда вызвано неадекватно сформулированной жалобой — ОПЗЖ ничего не написала о русских по национальности гражданах Украины, только о русскоязычных украинцах, которые действительно не являются отдельной национальностью и не могут быть субъектом действия закона о нацменьшинствах. Однако тезис об "ухудшенных", русифицированных украинцев, которых надо "улучшать", то есть украинизировать, в органе такого уровня показал, что никаких демократических послаблений не будет никогда.Решение до сих пор в должной мере не осознано и не оценено общественностью, прошло как обычная новость и забылось. А теперь положение русских Украины (и русскоязычных украинцев тоже) как людей второго сорта будет зафиксировано в законе о нацменьшинствах, как бы Венецианская комиссия его не критиковала.Украинский праворадикальный режим нужен западным руководителям как антироссийский таран, поэтому наличие или отсутствие на Украине демократических институтов опционально. Если их нет, но дело делается, пусть их и не будет. Без них не возьмут в ЕС? Но в ближайшее время Украину в ЕС не возьмут, даже если она превратится в идеальное либеральное государство — мечту просветителей XVIII века. А если в какой-то момент реально понадобится взять, то возьмут даже если президентом Украины к тому времени станет не еврей, а какой-нибудь осужденный за убийства на расовой почве татуированный скинхед.

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https://ukraina.ru/20230606/1046913581.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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украина, нацменьшинства, русские, русский язык, дискриминация, права человека, венецианская комиссия, эксклюзив