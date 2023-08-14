Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
БПЛА
ВСУ не могут сбивать беспилотники над Киевом из-за неспособности построения их точного маршрута. Об этом 14 августа заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью "РБК-Украина"
По его словам, особенно сложно определить маршрут полета БПЛА в ночное время.
"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, - это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", - сказал Наев.
В ночь на 25 июля в Киеве беспилотники атаковали различные объекты военной инфраструктуры. В результате были поражены узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных украинских силовых структур.