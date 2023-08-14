Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048668767.html
Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом - 14.08.2023 Украина.ру
Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
ВСУ не могут сбивать беспилотники над Киевом из-за неспособности построения их точного маршрута. Об этом 14 августа заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью "РБК-Украина"
2023-08-14T12:05
2023-08-14T12:05
новости
всу
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1d/1045799872_28:0:855:465_1920x0_80_0_0_ee5cd7b0e09000fbdc9ddab988a816bf.jpg
По его словам, особенно сложно определить маршрут полета БПЛА в ночное время."При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, - это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", - сказал Наев.В ночь на 25 июля в Киеве беспилотники атаковали различные объекты военной инфраструктуры. В результате были поражены узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных украинских силовых структур.
https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1d/1045799872_131:0:751:465_1920x0_80_0_0_a28e34e50e4c269686a9ddef052bb286.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, беспилотники
Новости, ВСУ, беспилотники

Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом

12:05 14.08.2023
 
БПЛА
БПЛА
Читать в
ВСУ не могут сбивать беспилотники над Киевом из-за неспособности построения их точного маршрута. Об этом 14 августа заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью "РБК-Украина"
По его словам, особенно сложно определить маршрут полета БПЛА в ночное время.
"При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, - это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", - сказал Наев.
В ночь на 25 июля в Киеве беспилотники атаковали различные объекты военной инфраструктуры. В результате были поражены узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных украинских силовых структур.
Гладков
12 августа, 12:09
Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернаторБеспилотники атаковали четыре приграничных муниципалитета Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил 12 августа губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
 
НовостиВСУбеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43Трофеи тому доказательство: Шойгу оценил качество западного вооружения
13:41Украинский генерал оценил вероятность наступление "Вагнера" на Киев
13:33Алексей Фененко о том, почему США критически важно не пустить Россию в Одессу, Днепропетровск и Полтаву
13:32Блогер-трансгендер получил штрафы за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию российской армии
13:14Позиция по Украине и России меняется. Зачем Шольц превращается в"голубя мира"
13:09"Собрала всю русскую челядь": Приходько набросилась на Вайкуле
13:08Опасения по поводу Киева, бригады беглецов-неудачников, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 августа
13:05Война – это путь обмана. Зачем тайваньский политик поехал в США
12:49Медленно ракеты уплывают вдаль. Германию втягивают в войну с Россией в Украине
12:05Новые "Висла" и "Одер": к чему готовятся ВС РФ в пик наступления ВСУ - Мягков. Видео
12:05Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом
12:04Британская газета назвала число уклонистов на Украине
11:46Президент Чехии успокоил граждан после резонансных преступлений выходцев с Украины
11:10Украинского дирижера затравили за "силу Вагнера"
10:55Власти Финляндии уверяют, что их не беспокоят планы РФ увеличить свою армию на границе
10:47Боевик "Азова"* проведет остаток жизни в колонии за убийство раненного военного ДНР
10:37Украинцев настоятельно попросили не включать кондиционеры
10:20Временный поверенный в делах Украины утонул в Армении
10:12Аксенов предложил ужесточить наказание за распространение информации о работе российской ПВО
09:53Признание Зеленского, боеприпасы из Греции, пёс Адольф. Главное на Украине на утро 14 августа
Лента новостейМолния