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Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом

Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом - 14.08.2023 Украина.ру

Украинские военные признали, что не способны сбивать БПЛА над Киевом

ВСУ не могут сбивать беспилотники над Киевом из-за неспособности построения их точного маршрута. Об этом 14 августа заявил командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев в интервью "РБК-Украина"

2023-08-14T12:05

2023-08-14T12:05

2023-08-14T12:05

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По его словам, особенно сложно определить маршрут полета БПЛА в ночное время."При отсутствии визуального контакта уничтожить воздушную цель, не зная ее точного положения в воздушном пространстве, - это сложная задача, но следует отметить, что мы с ней пытаемся справиться", - сказал Наев.В ночь на 25 июля в Киеве беспилотники атаковали различные объекты военной инфраструктуры. В результате были поражены узлы связи, командные пункты и места дислокации личного состава различных украинских силовых структур.

https://ukraina.ru/20230812/1048647907.html

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новости, всу, беспилотники