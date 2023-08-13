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"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"

"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии" - 13.08.2023 Украина.ру

"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"

Министерство обороны Латвии продлевало время набора добровольцев до 21 июля. Даже существовала угроза, если пополнить Национальные вооруженные силы (НВС) к этому сроку не удастся, будет объявлен обязательный призыв

2023-08-13T17:41

2023-08-13T17:41

2023-08-13T17:41

эксклюзив

зарубежье

латвия

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Добровольно-принудительные защитникиЗавершить добровольное пополнение армии планировалось до 15 июля. Однако желающих одеть военные ботинки и униформу НВС среди граждан Латвии неожиданно оказалось не так много. И срок приема заявок от потенциальных военнослужащих решено было продлить. В случае, если за этот время нужное количество добровольцев не объявится, будет объявлен призыв по принципу случайного отбора.С 2007 года армия Латвии, первой из стран Балтии, перешла к комплектованию на контрактной основе. Однако в апреле этого года Сейм Латвии одобрил законопроект о возвращении обязательной воинской службы, оправдывая это военными действиями в Украине. Однако ссылки на СВО тут не совсем корректны – еще в 2017 году в Латвии развернулась дискуссия вокруг парламентской инициативы за возвращение к обязательному призыву. В качестве аргументов "за" при этом приводился опыт срочной службы в других странах НАТО, включая Германию. Согласно же последнему решению Сейма, военная служба станет обязательной для мужчин с 18 до 27 лет. Но вводится она должна поэтапно, но не из "гуманитарных" соображений - а по финансовым причинам. Ведь для принятия нового пополнения и без того относительно немалый военный бюджет Латвии необходимо будет увеличить на 15 %.Призыв по этапамПока же, с 1 января 2023 года было решено призывать на Службу государственной обороны (СГО) добровольцев, начиная с полутысячи человек за полгода. Постепенно количество "срочников" должно быть доведено до 6 тысяч. И к 2027 году призыву уже должны подлежать все мужчины соответствующего возраста и состояния здоровья. Насколько можно понять, первый "зимний призыв" 500 новобранцев прошел в латвийскую армию достаточно успешно. Но вот второй, "летний" – оказался под угрозой срыва. Недобор составил 120 человек.В чем же причина? Почему молодые латыши не горят желанием идти в ряды вооруженных сил? Может быть, их не устраивают условия службы и зарплата? А дома, "на гражданке", их ждет широкий выбор хорошо оплачиваемой работы?Минимальный срок прохождения Службы государственной обороны составляет 11 месяцев. Выходные "срочники" могут проводить дома, за время службы они получают компенсацию около 400 евро, латвийскую "минималку". Кстати, заработок профессионального военного в Латвии начинается от 1000 евро, что соответствует средней официальной зарплате. Но эти круглые цифры никого не должны вводить в обман – цены и тарифы в Прибалтике тоже немалые. А меньше, чем в Латвии, в ЕС наемные работники получают только в Литве, Венгрии, Румынии и Болгарии.Уровень безработицы в Латвии также весьма высокий – в июне 2023 года он составил 5,6 % от экономически активного населения. Так почему – не достает желающих идти в армию?Приключения пацифизма в ПрибалтикеПричин здесь может быть несколько. Во-первых, в течение долгого времени обязательная военная служба ассоциировалась у молодых латышей с наследием СССР. Нет нужды говорить, что националистическая пропаганда просто реактивными струями промывала людям мозги, ассоциируя все советское – с безусловным негативом. Сознание же современной молодежи сформировалось в духе крайнего эгоцентризма и стандартов потребительского общества.Во – вторых – картинки реальных боевых действий в Украине, которыми сейчас забит Интернет, и высокие потери ВСУ тоже могли лишить пребывание в армии романтического флера.В-третьих, на фоне конфликта в Украине с весьма высокой интенсивностью боевых действий по-другому выглядит сейчас и участие в военных миссий НАТО. Латвийская армия воевала в Ираке и Афганистане, принимала участие в "миротворческих миссиях" в Косово, ЦАР и Сомали, всего – в девяти международных военных компаниях за пределами своей страны.Правда, степень поддержки украинских властей в Латвии очень высока, во многих местах можно видеть "жовто-блакитные" флаги и так далее. И даже чисто пацифистские призывы к миру и против ужасов войны тут могут трактоваться как "российская пропаганда" со всеми вытекающими последствиями.Но все же определенная часть латвийского общества, прежде всего – молодежь, открыто выражает свое недовольство обязательной военной службой. Против выступают как русскоязычные граждане и жители Латвии, так и этнические латыши. В марте, еще во время обсуждения законопроекта, в Риге акцию протеста организовывала неформальная организация Rīko, в виде марша от памятника Свободы - к Министерству обороны. По заявлениям организаторов, введение обязательной службы показывает, что нынешняя "профессиональная армия Латвии и "Земессардзе" не привлекательны для молодежи".29 апреля у памятника Свободы провели акцию активисты партии "Сила народной власти", член ее правления Валентин Еремеев зачитал соответствующее обращение. Протестующие демонстрировали призывы "Руки прочь от наших детей!", "Дети не воины, а живые мишени", "Нет войне! Нет обязательной службе!" За акцией протеста следила Государственная полиция и полиция Рижского самоуправления. Гражданин Латвии Сергей Муливанов говорит:- Что касается латышской молодежи, то они протестуют по таким мотивам: "Обязательная служба – это возвращение Советского Союза!". Сейчас принято повсеместно все плохое ассоциировать исключительно с советским наследием, и наоборот. А я помню, как ранее в СМИ активно шла агитация за профессиональную армию. А некоторые врачи-психиатры на мероприятиях, организованных фондом Сороса, открыто хвалились, что в свое время фальсифицировали диагнозы для уклонения своих подопечных от службы в Советской Армии. Так сказать, вносили свою лепту в "борьбу с тоталитаризмом". Разумеется, сейчас против службы в латвийской армии такое невозможно. Но действительно, многие латыши говорят о своеобразных параллелях с тем временем – Латвия теряет свой суверенитет в ЕС, вот еще и срочную службу в армии ввели".Латыш, представившийся как Vecmilgravisa (так называлась база Рижского ОМОНа), в начале 90-х годов был воинствующим активистом движения за независимость Латвии. Сейчас он стал "евроскептиком" и говорит:- Армию Латвии десять лет назад была похожа на своего рода "детский сад". Сейчас – все по-другому. Но почему не все молодые люди хотят идти на обязательную военную службу? Одно дело, когда в школе дают нормальное национальное (не националистическое) воспитание, и людей есть желание защищать свою семью, свой народ. Другое дело – когда нас потянули в чужие войны. Когда Эрик Стендзиекс проводил социологический опрос, 88 % латышей высказались против участия в войнах за чужие интересы. Или вот еще – образовательная система Латвийской СССР была одной из лучших, там на высоком уровне преподавались общественные науки. А где это сейчас? Ведь если погибать, то надо знать – за что? Надо создать такое общество, которое действительно стоило бы защищать".Ранее против введения постоянной службы в НВС, непопулярной у населения, выступали многие политики и парламентские партии. Но теперь, как видим, большинство из них проголосовало в Сейме за обязательную военную службу. Как обычно, интересы избирателей уступили свое место евроатлантической солидарности. Но при этом скептическое отношение многих латышей к службе по призыву – осталось неизменным.На сегодня основу Латвийских сухопутных сил составляет одна механизированная бригада. Согласно сведений из открытых источников, бригада состоит из двух механизированных и одного пехотного батальона и частей обеспечения. Кроме этого, имеются еще 4 бригады Национальной гвардии Латвии ("Земессардзе", "Стражи земли") трех-четырех батальонного состава, приписанные к ней "стражники" обязаны проходить военную подготовку в течение трех недель в году. Предусмотрена альтернативная служба – в полиции, в пожарно-спасательной службе и в "скорой помощи".Латвия стала последней страной в Прибалтике, которая ввела у себя обязательную военную службу. Еще ранее это сделали Эстония и Литва. При этом военный бюджет Латвии неуклонно растет, если в 2005 году он составлял 1,2% процента ВВП, то в 2023 – уже 2,25 % . Для сравнения – военный бюджет ФРГ составил в 2023 году 1,4 % от ВВП, Франции – 1,9 %.

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Георгий Василевский

Георгий Василевский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Георгий Василевский

эксклюзив, зарубежье, латвия