Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев - 13.08.2023 Украина.ру
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Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев
Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев - 13.08.2023 Украина.ру
Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев
Польша устанавливает свою власть на Западной Украине и России придётся договаривать о разделе страны с Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-13T08:40
2023-08-13T08:40
новости
польша
западная украина
россия
одесса
территории
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На фронте ВС РФ необходимо выходить как минимум на линию Днепра. После этого Россия может попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины, рассказал политолог.Эксперт предположил, что Польша зайдет на несколько областей западной Украины и установит там свою власть. Даже если на местах будут управлять украинцы, фактически это будут марионетки Варшавы. И поэтому договариваться Россия будет с Польшей, отметил Баранчик.И если поляки зайдут на западные области, от Украины останется только Киев, Чернигов и еще пара центральных регионов. Потому что если ВС РФ будут форсировать Днепр, то следующим этапом будет взятие Одессы и Николаева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, западная украина, россия, одесса, территории
Новости, Польша, Западная Украина, Россия, Одесса, территории

Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев

08:40 13.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Международный пункт пропуска Угринов-Долгобичув на украинско-польском участке госграницы - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости . Павел Паламарчук
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Польша устанавливает свою власть на Западной Украине и России придётся договаривать о разделе страны с Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
На фронте ВС РФ необходимо выходить как минимум на линию Днепра. После этого Россия может попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины, рассказал политолог.
Эксперт предположил, что Польша зайдет на несколько областей западной Украины и установит там свою власть. Даже если на местах будут управлять украинцы, фактически это будут марионетки Варшавы. И поэтому договариваться Россия будет с Польшей, отметил Баранчик.
"Тем более, на Украине уже внесли изменения в законодательство, согласно которому в органах управления страны могут работать граждане Польши. Кроме того, Гохран, если не золотовалютные резервы Украины, тоже будут перевозиться в Польшу. Так что Киев уже отдает немалую часть своего финансового суверенитета Варшаве", - подчеркнул политолог.
И если поляки зайдут на западные области, от Украины останется только Киев, Чернигов и еще пара центральных регионов. Потому что если ВС РФ будут форсировать Днепр, то следующим этапом будет взятие Одессы и Николаева, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Шпаковский интервью
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