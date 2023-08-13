https://ukraina.ru/20230813/1048643542.html

Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев

Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев - 13.08.2023 Украина.ру

Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев

Польша устанавливает свою власть на Западной Украине и России придётся договаривать о разделе страны с Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-13T08:40

2023-08-13T08:40

2023-08-13T08:40

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польша

западная украина

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одесса

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На фронте ВС РФ необходимо выходить как минимум на линию Днепра. После этого Россия может попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины, рассказал политолог.Эксперт предположил, что Польша зайдет на несколько областей западной Украины и установит там свою власть. Даже если на местах будут управлять украинцы, фактически это будут марионетки Варшавы. И поэтому договариваться Россия будет с Польшей, отметил Баранчик.И если поляки зайдут на западные области, от Украины останется только Киев, Чернигов и еще пара центральных регионов. Потому что если ВС РФ будут форсировать Днепр, то следующим этапом будет взятие Одессы и Николаева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230809/1048585162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, западная украина, россия, одесса, территории