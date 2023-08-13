Политолог о том, кто будет рвать на куски Западную Украину, когда Россия займёт Одессу и Николаев
© РИА Новости . Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на украинско-польском участке госграницы
Польша устанавливает свою власть на Западной Украине и России придётся договаривать о разделе страны с Варшавой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
На фронте ВС РФ необходимо выходить как минимум на линию Днепра. После этого Россия может попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины, рассказал политолог.
Эксперт предположил, что Польша зайдет на несколько областей западной Украины и установит там свою власть. Даже если на местах будут управлять украинцы, фактически это будут марионетки Варшавы. И поэтому договариваться Россия будет с Польшей, отметил Баранчик.
"Тем более, на Украине уже внесли изменения в законодательство, согласно которому в органах управления страны могут работать граждане Польши. Кроме того, Гохран, если не золотовалютные резервы Украины, тоже будут перевозиться в Польшу. Так что Киев уже отдает немалую часть своего финансового суверенитета Варшаве", - подчеркнул политолог.
И если поляки зайдут на западные области, от Украины останется только Киев, Чернигов и еще пара центральных регионов. Потому что если ВС РФ будут форсировать Днепр, то следующим этапом будет взятие Одессы и Николаева, заключил собеседник издания.
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