https://ukraina.ru/20230813/1048634739.html

Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО

Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО - 13.08.2023 Украина.ру

Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО

В боях за Донбасс, Запорожье и Купянск российские подразделения перемалывают все больше техники ВСУ. Сейчас наступает переломный момент в ходе спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-08-13T09:10

2023-08-13T09:10

2023-08-13T09:10

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наступление

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украина

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Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Для этого были создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник вводит в бой уже третий эшелон своих вооруженных сил, отметил Мягков.Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов. Это половина своего наступательного потенциала ВСУ, который успели подготовили на Западе, добавил эксперт.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048617689.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, наступление, сво, украина, донбасс, вс рф, всу