Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО - 13.08.2023 Украина.ру
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Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО
Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО - 13.08.2023 Украина.ру
Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО
В боях за Донбасс, Запорожье и Купянск российские подразделения перемалывают все больше техники ВСУ. Сейчас наступает переломный момент в ходе спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-13T09:10
2023-08-13T09:10
новости
наступление
сво
украина
донбасс
вс рф
всу
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Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Для этого были создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник вводит в бой уже третий эшелон своих вооруженных сил, отметил Мягков.Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов. Это половина своего наступательного потенциала ВСУ, который успели подготовили на Западе, добавил эксперт.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048617689.html
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Новости
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новости, наступление, сво, украина, донбасс, вс рф, всу
Новости, наступление, СВО, Украина, Донбасс, ВС РФ, ВСУ

Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО

09:10 13.08.2023
 
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В боях за Донбасс, Запорожье и Купянск российские подразделения перемалывают все больше техники ВСУ. Сейчас наступает переломный момент в ходе спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Для этого были создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник вводит в бой уже третий эшелон своих вооруженных сил, отметил Мягков.
Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов. Это половина своего наступательного потенциала ВСУ, который успели подготовили на Западе, добавил эксперт.
"Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря нашим минным полям, они не дошли даже до первой полосы нашей грамотно выстроенной обороны", - подчеркнул Мягков.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11 августа, 05:30
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ будут мстить за Купянск ракетными ударами по Белгороду и ВоронежуВС РФ бьют по аэродромам на территории Хмельницкой, Полтавской и Харьковской областей, чтобы уничтожить носители крылатых ракет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
 
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