Военный историк рассказал о новой боевой тактике Украины и переломном моменте в ходе СВО
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В боях за Донбасс, Запорожье и Купянск российские подразделения перемалывают все больше техники ВСУ. Сейчас наступает переломный момент в ходе спецоперации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Украина более чем полгода готовилась к своему "контрнаступу". Для этого были создали ударные группировки на Запорожье и в Донбассе. Противник вводит в бой уже третий эшелон своих вооруженных сил, отметил Мягков.
Это бригады, подготовленные с помощью натовских специалистов. Это половина своего наступательного потенциала ВСУ, который успели подготовили на Западе, добавил эксперт.
"Теперь ВСУ используют новую тактику. Они пытаются, избегая потерь бронетехники, хоть как-то проломить оборону российских войск. Но у них ничего не получается. Благодаря нашим минным полям, они не дошли даже до первой полосы нашей грамотно выстроенной обороны", - подчеркнул Мягков.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.
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