Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа

Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа - 12.08.2023 Украина.ру

Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа

Украина попыталась осуществить массированную атаку на Крым. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о способе остановить "российский империализм"

2023-08-12T09:38

2023-08-12T09:38

2023-08-12T09:38

Медведев призвал украинцев обратить внимание на слова Дуды."Эй, вы, в Киеве! Во что бы то ни стало восхищайтесь своими братьями и союзниками! Они всего лишь животные",— написал господин Медведев в англоязычном аккаунте в микроблоге в соцсети "X" (прежнее наименование — Twitter).Он также продублировал свое англоязычное сообщение на украинском языке.Ранее президент Польши в интервью The Washington Post заявил, что прямо сейчас Украина не в состоянии провести "решительное контрнаступление". Дуда отметил, что украинские военные "нуждаются в дополнительной помощи" и отметил, что, очевидно, у Украины недостаточно оружия. Дуда призвал предоставить Киеву всё необходимое."Это очень просто. Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают. Но если мы сейчас не положим конец российской агрессии, придется заплатить очень высокую цену", - пояснил он свою логику.Примечательно, что ранее в аналогичном духе высказывался и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - заявлял тот в интервью изданию Newsweek, опубликованном 7 января.У многих заявление Дуды вызвало неприятие. Уроженец Одессы, политолог, писатель и историк Лев Вершинин указал, что слова польского президента свидетельствуют: Запад не считает украинцев людьми."Если кто не в курсе, после сражения с сикхами при Собраоне в 1849, британское командование доложило в Кветту, что убито всего три бойца. При этом, согласно финасовому отчету, общие потери убитыми составили 997 человек. Загадка? Нет. Просто три погибших "томми" считались людьми, а 994 сипая всего лишь дешёвым расходным материалом. Всё повторяется, всё повторяется...", - провёл Вершинин исторические параллели.Примечательно, что 11 августа американское издание The New York Times сообщило о том, что с февраля 2022 года потери Вооружённых сил Украины превысили 150 тыс. убитыми."По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тыс. украинских военных были убиты или ранены", - отмечалось в публикации.По мнению издания, в свете таких потерь особое значение приобретает вопрос комплектации войск, решить который пытается президент Украины Владимир Зеленский, ранее в тот же день объявивший об отставке руководителей областных военкоматов на фоне сообщений о коррупции.Как отмечалось в публикации The New York Times, сейчас значительную часть военнослужащих все ещё составляют добровольцы и профессиональные военные, однако ввиду больших потерь во время попытки ВСУ наступать на юге, а также для защиты других участков фронта, в частности под Купянском, Украине необходимо существенно восполнить потери личного состава.При этом подлежащие мобилизации лица дают взятки сотрудникам военкоматов, чтобы избежать военной службы, и пытаются покинуть страну.Издание The New York Times сослалось на данные Государственной погранслужбы Украины, бойцы которой ежедневно задерживают в среднем по 20 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. При этом издание напомнило, что 2022 году властям страны пришлось ввести запрет на раздачу повесток на КПП, АЗС и в общественных местах под давлением общественности.Также The New York Times процитировало неназванного бойца сил ТрО, скептического воспринявшего чистку военкоматов и заявившего, что те, ктохочетизбежать мобилизации, "всё равно это сделает".Практически одновременно Белый дом заявил, что в случае необходимости он обратится к Конгрессу за дополнительными средствами для дальнейшей поддержки Украины.Как заявил координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби во время онлайн-брифинга, было бы "безответственным", не сделать всё возможное, чтобы оценить потребности Украины в I квартале следующего финансового года (после 30 сентября 2023 года) и подать соответствующий запрос в Конгресс.Комментируя размер нового пакета для Украины объемом более $20 миллиардов, с которым Белый дом обратился к законодателям, Кирби подчеркнул, что эта сумма основывается на тщательных расчетах. Однако, если этого окажется мало, правительство приложит усилия, чтобы получить дополнительное финансирование для Украины."Мы не будем стесняться снова пойти в Конгресс, если будем чувствовать, что нужно это сделать и попросить больше после первого квартала, или если нужно будет внести изменения в то, что мы уже потребовали", - указал Кирби.Таким образом, США будут финансировать боевые действия Украины, невзирая на потери украинцев.Позже стало известно, что Россия запросила заседания Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину.Атака на КрымМинобороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников на Крым."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым. Четырнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - отмечалось в сообщении оборонного ведомства.Ранее, в 01:30 стало известно о прекращении движения по Крымскому мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - сообщил телеграм-канал, информирующий об обстановке на этой транспортной артерии.Позже, в 03:15 канал указал, что движение по мосту восстановлено.В последние дни Украина нарастила интенсивность ударов по Крыму. При этом для ударов по полустрову используют как беспилотные летательные аппараты, так и безэкипажные катера.

Егор Леев

Егор Леев

Егор Леев

