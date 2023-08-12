https://ukraina.ru/20230812/1048645021.html

Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации

Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации - 12.08.2023 Украина.ру

Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации

Западные чиновники и аналитики считают, что Украина с начала спецоперации России потеряла убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. Об этом 11 августа сообщила газета New York Times

2023-08-12T09:27

2023-08-12T09:27

2023-08-12T09:32

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"По подсчетам западных чиновников и аналитиков, более 150 тысяч украинских военных были убиты или ранены", - говорится в материале.При этом, как отмечает газета, количество украинцев, которые пытаются избежать военной службы, растет.В июне началось так называемое контрнаступление Вооруженных сил Украины. В июле президент России Владимир Путин указал на отсутствие результатов у украинских войск, "во всяком случае пока". Он также отметил, что западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России в августе сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230804/1048460847.html

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потери, всу, спецоперация, новости, украина