В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт" - 12.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230812/1048629483.html
В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"
В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт" - 12.08.2023 Украина.ру
В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"
К началу Великой Отечественной войны и СВО и армия Вермахта и ВСУ подошли на пике своей технической и мобилизационной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
2023-08-12T06:15
2023-08-12T06:55
новости
всу
вермахт
вооружение
военная помощь
запад
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_6b98a944d3a262a079c20486bad101aa.jpg
Военные историки нередко сравнивают Вермахт и ВСУ. Обе армии подошли к началу Великой Отечественной войны и СВО на пике своей формы, а потом по ходу кампании пытались компенсировать свои слабости за счет наращивания технической мощи, рассказал Мягков.Вермахт к июню 1941 года был в зените своих зловещих побед. На него работала вся оккупированная Европа и нейтральные государства вроде Швеции и Швейцарии. В Германии проводилась тотальная мобилизация, добавил историк.Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. ВС РФ перемалывают все больше техники ВСУ. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230811/1048575053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/16/1047484685_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f668ffbb0e047a4e2b7967c4475a9169.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, всу, вермахт, вооружение, военная помощь, запад, сво
Новости, ВСУ, вермахт, вооружение, военная помощь, Запад, СВО

В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"

06:15 12.08.2023 (обновлено: 06:55 12.08.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
К началу Великой Отечественной войны и СВО и армия Вермахта и ВСУ подошли на пике своей технической и мобилизационной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Военные историки нередко сравнивают Вермахт и ВСУ. Обе армии подошли к началу Великой Отечественной войны и СВО на пике своей формы, а потом по ходу кампании пытались компенсировать свои слабости за счет наращивания технической мощи, рассказал Мягков.
Вермахт к июню 1941 года был в зените своих зловещих побед. На него работала вся оккупированная Европа и нейтральные государства вроде Швеции и Швейцарии. В Германии проводилась тотальная мобилизация, добавил историк.
"Сегодня ВСУ тоже проводят тотальную мобилизацию. Получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства. ВСУ тоже на пике своей боеспособности", - подчеркнул Мягков.
Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. ВС РФ перемалывают все больше техники ВСУ. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Вчера, 05:50
Политолог объяснил, что сделает Запад, когда окончательно выдохнется наступление ВСУВ случае провала наступления Запад будет поддерживать Украину, но уже в значительно меньших объемах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
 
НовостиВСУвермахтвооружениевоенная помощьЗападСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09Беспилотники атаковали четыре приграничных района Белгородской области — губернатор
11:45Российские военные вытеснили ВСУ из села Урожайное — Рогов
11:28Пекоты "американской мечты". В США все давно наживаются, как могут
11:19Ярослав Дубрава: Я вижу в России то, чего раньше не замечал — огромную гордость за свою страну
11:10Увольнение военкомов на Украине не поможет мобилизации - New York Times
10:54"Город на букву Х": Гаспарян о ситуации под Купянском и о том, как Украина пошлёт детей на войну
10:44Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о многомиллиардной помощи Украине
10:29Миссия оказалась невыполнимой. Почему по мнению западных экспертов Украина проигрывает России
10:18Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину
09:57"Не готовы к переговорам": Косачев раскритиковал "формулу мира" Зеленского
09:42Кандидат в президенты США пообещал, что Украина не войдет в НАТО
09:38Животное Дуда и потери ВСУ, атака на Крым. Главное на Украине на утро 12 августа
09:27Запад оценил потери ВСУ с начала спецоперации
09:12Система противовоздушной обороны сбила беспилотник в Калужской области
08:00Джордж Сорос: великий комбинатор из Будапешта
07:00Военный историк рассказал, почему России нужно перехватывать инициативу и бить по обороне ВСУ
06:5310 лет за символ Z. На Украине посадили автора герба и флага Харьковской области
06:45Политолог о том, почему Россия должна бить по Британии и США, чтобы остановить войну на Украине
06:32Эксперт рассказал, как ВС РФ проламывают оборону Купянска и "отрубают" харьковскую группировку ВСУ
06:31Александр Домрин: Байден не будет устранять Зеленского до 2024 года, но давление на него усилит
Лента новостейМолния