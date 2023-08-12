https://ukraina.ru/20230812/1048629483.html

В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"

В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт" - 12.08.2023 Украина.ру

В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"

К началу Великой Отечественной войны и СВО и армия Вермахта и ВСУ подошли на пике своей технической и мобилизационной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков

2023-08-12T06:15

2023-08-12T06:15

2023-08-12T06:55

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Военные историки нередко сравнивают Вермахт и ВСУ. Обе армии подошли к началу Великой Отечественной войны и СВО на пике своей формы, а потом по ходу кампании пытались компенсировать свои слабости за счет наращивания технической мощи, рассказал Мягков.Вермахт к июню 1941 года был в зените своих зловещих побед. На него работала вся оккупированная Европа и нейтральные государства вроде Швеции и Швейцарии. В Германии проводилась тотальная мобилизация, добавил историк.Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. ВС РФ перемалывают все больше техники ВСУ. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230811/1048575053.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вермахт, вооружение, военная помощь, запад, сво