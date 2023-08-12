В зените зловещих побед. Эксперт объяснил, как Запад превращает армию Украины в "новый Вермахт"
06:15 12.08.2023 (обновлено: 06:55 12.08.2023)
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
К началу Великой Отечественной войны и СВО и армия Вермахта и ВСУ подошли на пике своей технической и мобилизационной мощи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков
Военные историки нередко сравнивают Вермахт и ВСУ. Обе армии подошли к началу Великой Отечественной войны и СВО на пике своей формы, а потом по ходу кампании пытались компенсировать свои слабости за счет наращивания технической мощи, рассказал Мягков.
Вермахт к июню 1941 года был в зените своих зловещих побед. На него работала вся оккупированная Европа и нейтральные государства вроде Швеции и Швейцарии. В Германии проводилась тотальная мобилизация, добавил историк.
"Сегодня ВСУ тоже проводят тотальную мобилизацию. Получают всевозрастающую помощь от западных стран. У них есть воздушные и морские беспилотники, танки, бронетранспортеры, ракеты и другие средства. ВСУ тоже на пике своей боеспособности", - подчеркнул Мягков.
Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. ВС РФ перемалывают все больше техники ВСУ. И боеспособность украинской армии будет неуклонно снижаться, заключил собеседник издания.
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