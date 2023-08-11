https://ukraina.ru/20230811/1048637433.html

Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко

Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко - 11.08.2023 Украина.ру

Завели дело. Почему СБУ боится Петра Симоненко

На момент распада СССР и запрета КПСС Пётр Николаевич Симоненко был вторым секретарём Донецкого обкома. Украина.ру, 11.08.2023

2023-08-11T15:57

2023-08-11T15:57

2023-08-11T16:47

эксклюзив

украина

петр симоненко

сбу

коммунисты

коммунистическая партия

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На момент распада СССР и запрета КПСС Пётр Николаевич Симоненко был вторым секретарём Донецкого обкома. В отличие от многих иных «секретарюков» (начиная с Л. М. Кравчука) взглядов он не менял и последовательно выступал за смену конституционного строя в стране. Но возможность возбудить против него уголовное дело за взгляды возникла только сейчас.11 августа СБУ сообщила о подозрении по обвинению в призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату государственной власти, оправданию, признанию правомерной, отрицанию вооружённой агрессии РФ против Украины (кстати, обратите внимание на очаровательную формулировку — за оправдание и отрицание...).Симоненко родился 1 августа 1952 года в Донецке. Окончил политехнический институт. Работал конструктором в НИИ «Донгипроуглемаш». Потом перешёл на комсомольскую и партийную работу. Был секретарём ЦК ЛКСМУ (украинского комсомола), первым секретарём Ждановского (сейчас — Мариуполь) горкома партии, секретарём обком. Обычная биография обычного партийного функционера.Необычное началось после запрета КПСС — Симоненко был одним из тех коммунистов, которые не отказались от своих взглядов и требовали восстановления СССР с учётом, разумеется, необходимости исправления искажений.Разумеется, такая политика встречала поддержку у консервативного украинского населения, хотя с самого начала произошла «авария» — первым заявил о создании левоцентристской партии руководитель номенклатурно-партийного большинства («группа 239») в Верховной раде Александр Мороз. Однако его партия называлась социалистической, и он исходил из приоритетности независимости Украины. Часть сторонников восстановления Компартии вошла в состав СПУ, но временно, до воссоздания КПУ. Этим делом и занялся Симоненко.Симоненко не был самым высокопоставленным и популярным коммунистом в стране, но он был молод, энергичен, с хорошей аппаратной хваткой и легко выбился на лидирующие позиции.В марте 1994 года он был избран народным депутатом и оставался им до самого 2014 года, когда КПУ впервые не преодолела 4% барьера.Пиком политической карьеры Петра Симоненко стали президентские выборы 1999 года, когда он вышел во второй тур и составил конкуренцию Л. Д. Кучме, который шёл на второй срок. Надо сказать, что кампания для Симоненко была очень тяжёлой, поскольку конкурировать ему пришлось не с Кучмой (тот сделал ставку на западноукраинский электорат и административный ресурс, за счёт которого Донецкая область, руководимая Виктором Януковичем, более половины голосов отдала за Кучму), а с «каневской четвёркой» — объединением четырёх оппозиционных кандидатов на пост президента. Судить да рядить о перспективах тех выборов смысла нет — «четвёрка» не смогла выдвинуть единого кандидата, а избирательная кампания проходила по модели «голосуй, или проиграешь», опробованной в России в 1996 году.Симоненко многие выдвигают претензии, что, проиграв, он не покинул руководство партии, а начал делать из неё структуру лидерского типа, вычищая оппонентов. Это неправильная претензия, потому что Симоненко действовал так, как было принято в постсоветской политике, — именно такой способ действий мы можем видеть на примере подавляющего большинства украинских и российских политических партий, причём не только коммунистических (хотя Симоненко, скорее всего, ориентировался на опыт КПРФ Геннадия Зюганова). Более того, мы не припомним случая, когда действия по другой модели помогали политическим силам перезагрузиться и достичь сходных результатов со старым руководством.Симоненко, надо отметить, продемонстрировал способность к восприятию инноваций — в 2012 году партия провела избирательную кампанию на совершенно новом технологическом уровне и смогла существенно улучшить свои позиции (в 2007 году КПУ получила 5,4%, в 2012 — 13,2%).Другое дело, что против коммунистов работали уже совсем другие социальные механизмы — избиратели разочаровались в левых силах, поведясь на обещания правых популистов, в стране работали западные службы психологической войны, походя подрывая идеологический базис коммунистов. В новой политической ситуации КПУ могла быть только младшим партнёром «пророссийской» Партии регионов, оказывая умеренное влияние на её политическую позицию.Так или иначе, но Симоненко и после событий 2014 года оставался одним из немногих действительно пророссийских политиков на Украине, имеющих если не текущий электоральный вес, то, по крайней мере, авторитет, связанный с заслугами в прошлом.Понятно, что защитить КПУ это ему не помогло. В 2015 году был принят закон о декоммунизации, который ставил КПУ вне закона. Семь лет коммунисты вели борьбу в судах и только в мае 2022 года решение о запрете партии окончательно вступило в силу. Не исключено, что юридическое противостояние могло бы продолжаться и дальше — позиции декоммунизаторов были, мягко говоря, небезупречными.Однако в марте 2022 года Симоненко смог выехать с территории Украины. По сообщению СБУ, российский спецназ вывез его с семьёй на территорию Белоруссии, «после чего тот переехал в Россию, став заместителем главы компартии Геннадия Зюганова (это не так — Симоненко представляется как лидер КПУ. — Авт.). Затем депутат-беглец начал ездить в "дружественные" для РФ страны и выступать там в поддержку войны против Украины». Вероятно, имеется в виду выступление на Международном антифашистском форуме в Минске.Может, Симоненко и не идеальный коммунист, но его преследование показывает: нынешние украинские власти его побаиваются и не считают дело КПУ совсем уж проигранным. Хотя зачастую политической логики в их действиях и нет.

https://ukraina.ru/20210608/1031569875.html

https://ukraina.ru/20200312/1026995912.html

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эксклюзив, украина, петр симоненко, сбу, коммунисты, коммунистическая партия