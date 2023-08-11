Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы - 11.08.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы - 11.08.2023 Украина.ру
Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
Россия пресекла попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Об этом 11 августа заявили в Минобороны РФ
2023-08-11T12:06
2023-08-11T12:06
беспилотник
дроны
москва
украина
атака
новости
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"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - отметили введомстве.По данным телеграм-канала Shot, атаку пытались совершить предварительно украинским дроном-камикадзе "Бобёр". Он может пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.
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беспилотник, дроны, москва, украина, атака, новости
беспилотник, дроны, Москва, Украина, атака, Новости

Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы

12:06 11.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Читать в
Россия пресекла попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Об этом 11 августа заявили в Минобороны РФ
"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - отметили введомстве.
По данным телеграм-канала Shot, атаку пытались совершить предварительно украинским дроном-камикадзе "Бобёр". Он может пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
11:32
Москву пытался атаковать беспилотник — СобянинМэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в своем телеграм-канале рассказал о попытке беспилотника атаковать Москву в районе Карамышевской набережной
 
беспилотникдроныМоскваУкраинаатакаНовости
 
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Заголовок открываемого материала
12:06Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы
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11:32Украинские журналисты раскрыли аферу своего минобороны с покупкой зимней одежды для ВСУ
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