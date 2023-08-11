https://ukraina.ru/20230811/1048630003.html

Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы

Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы - 11.08.2023 Украина.ру

Минобороны РФ раскрыло детали пресеченной атаки украинского дрона на западе Москвы

Россия пресекла попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы. Об этом 11 августа заявили в Минобороны РФ

2023-08-11T12:06

2023-08-11T12:06

2023-08-11T12:06

беспилотник

дроны

москва

украина

атака

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101942/50/1019425056_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308c0bd2ae690a26c40507b06e279110.jpg

"БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - отметили введомстве.По данным телеграм-канала Shot, атаку пытались совершить предварительно украинским дроном-камикадзе "Бобёр". Он может пролетать до тысячи километров со скоростью 120-150 км/ч и нести на себе несколько килограммов взрывчатки.

https://ukraina.ru/20230811/1048628532.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотник, дроны, москва, украина, атака, новости