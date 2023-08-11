Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин - 11.08.2023 Украина.ру
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Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин - 11.08.2023 Украина.ру
Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в своем телеграм-канале рассказал о попытке беспилотника атаковать Москву в районе Карамышевской набережной
2023-08-11T11:32
2023-08-11T11:32
беспилотник
москва
сергей собянин
набережные
новости
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"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр.Очевидцы рассказывают в Сети о сильном хлопке на северо-западе Москвы.РИА Новости пишет, что машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где был слышен хлопок.
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беспилотник, москва, сергей собянин, набережные, новости
беспилотник, Москва, Сергей Собянин, набережные, Новости

Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин

11:32 11.08.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в своем телеграм-канале рассказал о попытке беспилотника атаковать Москву в районе Карамышевской набережной
"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр.
Очевидцы рассказывают в Сети о сильном хлопке на северо-западе Москвы.
РИА Новости пишет, что машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где был слышен хлопок.
Российские ПВО сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска
Вчера, 08:27
ПВО РФ уничтожила украинские беспилотники на подлете к Москве Система противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбила два беспилотника, летевших в сторону столицы. Об этом 10 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
 
беспилотникМоскваСергей СобяниннабережныеНовости
 
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