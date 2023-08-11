https://ukraina.ru/20230811/1048628532.html

Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин

Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин - 11.08.2023 Украина.ру

Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в своем телеграм-канале рассказал о попытке беспилотника атаковать Москву в районе Карамышевской набережной

2023-08-11T11:32

2023-08-11T11:32

2023-08-11T11:32

беспилотник

москва

сергей собянин

набережные

новости

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"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр.Очевидцы рассказывают в Сети о сильном хлопке на северо-западе Москвы.РИА Новости пишет, что машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где был слышен хлопок.

https://ukraina.ru/20230810/1048597974.html

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беспилотник, москва, сергей собянин, набережные, новости