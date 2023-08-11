Москву пытался атаковать беспилотник — Собянин
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в своем телеграм-канале рассказал о попытке беспилотника атаковать Москву в районе Карамышевской набережной
"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьёзных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал мэр.
Очевидцы рассказывают в Сети о сильном хлопке на северо-западе Москвы.
РИА Новости пишет, что машины скорой помощи и пожарные съезжаются к месту, где был слышен хлопок.