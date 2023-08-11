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Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму - 11.08.2023 Украина.ру
Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
Гражданина Украины, который отказался от мобилизации из-за "психологической неготовности" и желания выращивать свой огород, в Тернопольской области приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 11 августа сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на данные прокуратуры
2023-08-11T11:13
2023-08-11T11:13
2023-08-11T11:13
новости
украина
мобилизация
суд
приговор
тернопольская область
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Осужденный состоял на учете как военнообязанный. После объявления мобилизации он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к службе в ВСУ. Но когда к нему пришла повестка, он не явился в территориальный центр комплектования."На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готов к несению службы", – цитирует агентство сообщение областной прокуратуры.Как сообщало ранее издание Украина.ру, чиновник Киевской городской военной администрации был задержан 3 августа по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для выезда за рубеж. Услуга, которую предлагал чиновник стоила около 10 тысяч долларов для человека. В услугу входило оформление фиктивных документов о негодности к военной службе.
https://ukraina.ru/20230811/1048621808.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, суд, приговор, тернопольская область
Украинец, заявивший о "психологической неготовности" к мобилизации, отправится в тюрьму
Гражданина Украины, который отказался от мобилизации из-за "психологической неготовности" и желания выращивать свой огород, в Тернопольской области приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом 11 августа сообщило информационное агентство УНИАН, ссылаясь на данные прокуратуры
Осужденный состоял на учете как военнообязанный. После объявления мобилизации он прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к службе в ВСУ. Но когда к нему пришла повестка, он не явился в территориальный центр комплектования.
"На суде обвиняемый свою вину признал в том, что он прошел врачебную комиссию, получил повестку, однако, по его словам, в военкомат не явился, потому что не имеет семьи и не видит оснований идти воевать. А также имеет огород, домашних животных и переживает за свое хозяйство, психологически не готов к несению службы", – цитирует агентство сообщение областной прокуратуры.
Как сообщало ранее издание Украина.ру, чиновник Киевской городской военной администрации был задержан 3 августа по обвинению в организации схемы по оформлению фиктивных документов мужчинам призывного возраста для выезда за рубеж. Услуга, которую предлагал чиновник стоила около 10 тысяч долларов для человека. В услугу входило оформление фиктивных документов о негодности к военной службе.