https://ukraina.ru/20230811/1048622654.html

Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги

Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги - 11.08.2023 Украина.ру

Жители новых регионов теперь могут получать права и регистрировать автомобиль через Госуслуги

Жители новый регионов теперь могут зарегистрировать автомобиль, получить или обменять водительские права через Единый портал государственных услуг. Об этом 11 августа сообщило МВД России на своем официальном сайте

2023-08-11T09:58

2023-08-11T09:58

2023-08-11T09:58

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Также через портал можно записаться на прием квалификационных экзаменов.Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые зарегистрировались на портале госуслуг могут подавать заявления на регистрацию своих автомобилей, получение или обмен водительского удостоверения, выбрав удобные для себя дату и время посещения."Можно прибыть в подразделение Госавтоинспекции к назначенному часу и получить требуемую услугу в кратчайший срок, существенно сэкономив время". – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По словам Волк, подобная услуга уже несколько лет пользуется популярностью среди российских граждан."МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично", - отметила Ирина Волк.На портале Госуслуги в разделе "Авто, права, транспорт" можно в том числе узнать информацию как получить водительские права впервые, как записаться на экзамен в ГИБДД, как зарегистрировать автомобиль в ГИБДД, какие документы для этого нужны.

https://ukraina.ru/20230717/1048065558.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, госуслуги, новые регионы рф, автотранспорт, авто