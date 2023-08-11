Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши - 11.08.2023 Украина.ру
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Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши - 11.08.2023 Украина.ру
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передала 10 августа газета Washington Post
2023-08-11T09:00
2023-08-11T09:15
контрнаступление
дуда
польша
украина
зарубежье
оружие
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"Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил … и одержать верх? И ответ, вероятно, будет отрицательным. Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в дополнительной помощи", - сказал ДудаУкраинское контрнаступление началось в июне. В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России в августк сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
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контрнаступление, дуда, польша, украина, зарубежье, оружие
контрнаступление, Дуда, Польша, Украина, Зарубежье, оружие

Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши

09:00 11.08.2023 (обновлено: 09:15 11.08.2023)
 
© Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Брюсселе
Саммит НАТО в Брюсселе
© Алексей Витвицкий
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Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передала 10 августа газета Washington Post
"Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил … и одержать верх? И ответ, вероятно, будет отрицательным. Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в дополнительной помощи", - сказал Дуда
Украинское контрнаступление началось в июне. В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России в августк сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Вчера, 07:56
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУУкраинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
 
контрнаступлениеДудаПольшаУкраинаЗарубежьеоружие
 
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Заголовок открываемого материала
09:02Константинопольский патриархат, замена для Резникова. Главное на Украине на утро 11 августа
09:00Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
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