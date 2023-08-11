https://ukraina.ru/20230811/1048622248.html
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши - 11.08.2023 Украина.ру
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передала 10 августа газета Washington Post
2023-08-11T09:00
2023-08-11T09:00
2023-08-11T09:15
контрнаступление
дуда
польша
украина
зарубежье
оружие
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"Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил … и одержать верх? И ответ, вероятно, будет отрицательным. Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в дополнительной помощи", - сказал ДудаУкраинское контрнаступление началось в июне. В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России в августк сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.
https://ukraina.ru/20230810/1048597256.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, дуда, польша, украина, зарубежье, оружие
Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши
09:00 11.08.2023 (обновлено: 09:15 11.08.2023)
Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передала 10 августа газета Washington Post
"Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил … и одержать верх? И ответ, вероятно, будет отрицательным. Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в дополнительной помощи", - сказал Дуда
Украинское контрнаступление началось в июне. В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России в августк сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.