https://ukraina.ru/20230811/1048622248.html

Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши

Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши - 11.08.2023 Украина.ру

Украина не в состоянии провести решительное контрнаступление - президент Польши

Украина не располагает достаточным количеством вооружения для того, чтобы изменить баланс сил на фронте. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передала 10 августа газета Washington Post

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:00

2023-08-11T09:15

контрнаступление

дуда

польша

украина

зарубежье

оружие

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"Вопрос в следующем: достаточно ли у Украины оружия, чтобы изменить баланс сил … и одержать верх? И ответ, вероятно, будет отрицательным. Вероятно, у них недостаточно оружия. И мы знаем это по тому факту, что в настоящее время они не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в дополнительной помощи", - сказал ДудаУкраинское контрнаступление началось в июне. В конце июля президент России Владимир Путин отметил, что результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России в августк сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20230810/1048597256.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

контрнаступление, дуда, польша, украина, зарубежье, оружие