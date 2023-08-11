Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах - 11.08.2023 Украина.ру
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Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах - 11.08.2023 Украина.ру
Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 августа назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов
2023-08-11T08:24
2023-08-11T08:24
новости
кассетные боеприпасы
анатолий антонов
сша
зарубежье
украина
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"Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - возмутился посол.По его словам, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС".Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.
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новости, кассетные боеприпасы, анатолий антонов, сша, зарубежье, украина
Новости, кассетные боеприпасы, Анатолий Антонов, США, Зарубежье, Украина

Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах

08:24 11.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на совещании послов и постоянных представителей РФ
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 августа назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов
"Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - возмутился посол.
По его словам, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС".
"Ответственность за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне", - подчеркнул Антонов.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.
Вчера, 10:04
CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомбВ документе содержаться данные о количестве выпущенных снарядов и уничтоженных целей
 
Новостикассетные боеприпасыАнатолий АнтоновСШАЗарубежьеУкраина
 
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