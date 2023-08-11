https://ukraina.ru/20230811/1048621338.html

Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах

Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах - 11.08.2023 Украина.ру

Посол Антонов раскритиковал заявления Пентагона о кассетных боеприпасах

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 11 августа назвал цинизмом заявление Пентагона о "надлежащем" использовании Киевом кассетных боеприпасов

2023-08-11T08:24

2023-08-11T08:24

2023-08-11T08:24

новости

кассетные боеприпасы

анатолий антонов

сша

зарубежье

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102777/88/1027778851_0:366:2764:1920_1920x0_80_0_0_5d8c57ee8fa382217343fc229e1fad4c.jpg.webp

"Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?" - возмутился посол.По его словам, "на совести вооруженных Западом украинских террористов - сотни жизней детей, убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, регулярные обстрелы жилых кварталов, теракты на Крымском мосту, атаки на гражданские суда, подрыв Каховской ГЭС и аммиакопровода "Тольятти-Одесса", удары по Запорожской АЭС".Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США имеют все основания считать, что Украина применяет полученные от западных союзников кассетные боеприпасы "надлежащим образом" и "в соответствии со своими обещаниями" на данный счет.

https://ukraina.ru/20230810/1048599413.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кассетные боеприпасы, анатолий антонов, сша, зарубежье, украина