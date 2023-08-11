https://ukraina.ru/20230811/1048621205.html

"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины

"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины - 11.08.2023 Украина.ру

"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины

Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании для Украины не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России. Об этом заявил 10 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает дипведомство

2023-08-11T08:10

2023-08-11T08:10

2023-08-11T08:11

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"Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал. <...> Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", - отметил Антонов. Глава российской дипмиссии напомнил, что даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. Таким образом российский дипломат прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере более 20 миллиардов долларов на нужды Украины, в том числе 12 миллиардов - на военные расходы.

https://ukraina.ru/20230809/1048589329.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

посол, антонов, новости, сша, зарубежье, украина