https://ukraina.ru/20230811/1048621205.html
"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины
"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины - 11.08.2023 Украина.ру
"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины
Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании для Украины не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России. Об этом заявил 10 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает дипведомство
2023-08-11T08:10
2023-08-11T08:10
2023-08-11T08:11
посол
антонов
новости
сша
зарубежье
украина
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"Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал. <...> Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", - отметил Антонов. Глава российской дипмиссии напомнил, что даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. Таким образом российский дипломат прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере более 20 миллиардов долларов на нужды Украины, в том числе 12 миллиардов - на военные расходы.
https://ukraina.ru/20230809/1048589329.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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посол, антонов, новости, сша, зарубежье, украина
посол, Антонов, Новости, США, Зарубежье, Украина
"Вашингтон затягивает конфликт": посол Антонов о новом запросе Байдена на финансирование Украины
08:10 11.08.2023 (обновлено: 08:11 11.08.2023)
Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании для Украины не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России. Об этом заявил 10 августа посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает дипведомство
"Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал. <...> Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", - отметил Антонов.
Глава российской дипмиссии напомнил, что даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления.
"Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хваленым "натовским стандартам", - подчеркнул Антонов.
Таким образом российский дипломат прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере более 20 миллиардов долларов на нужды Украины, в том числе 12 миллиардов - на военные расходы.