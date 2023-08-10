Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен - 10.08.2023 Украина.ру
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Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен
Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен - 10.08.2023 Украина.ру
Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен
Украинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"
2023-08-10T18:01
2023-08-10T18:01
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"Спросите меня, сколько раз в Украине прослушали альбом "Крым"? Нисколько", - сказала Джамала, добавив, что пробовала продвинуть свои новые песни на всех возможных платформах, но безуспешно.Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
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Новости, Новости Украины, Украина, Джамала, Крым

Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен

18:01 10.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция финала международного конкурса "Евровидение-2016"
Генеральная репетиция финала международного конкурса Евровидение-2016 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Украинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"
"Спросите меня, сколько раз в Украине прослушали альбом "Крым"? Нисколько", - сказала Джамала, добавив, что пробовала продвинуть свои новые песни на всех возможных платформах, но безуспешно.
Джамала
7 августа, 17:44
"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступиласьУкраинская певица Джамала стала объектом хейта после того, как выступила на благотворительном матче, который проходил на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Соответствующие комментарии продолжают появляться на странице артистки
Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".
 
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18:15Охота на генералов, решение дать Taurus. Итоги 10 августа на Украине
18:01Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен
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