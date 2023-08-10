Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция финала международного конкурса "Евровидение-2016"
Украинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"
"Спросите меня, сколько раз в Украине прослушали альбом "Крым"? Нисколько", - сказала Джамала, добавив, что пробовала продвинуть свои новые песни на всех возможных платформах, но безуспешно.
7 августа, 17:44"Как на советском параде": Джамалу захейтили из-за гимна, Полякова заступиласьУкраинская певица Джамала стала объектом хейта после того, как выступила на благотворительном матче, который проходил на стадионе футбольного клуба "Челси" в Лондоне. Соответствующие комментарии продолжают появляться на странице артистки
Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.
Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".