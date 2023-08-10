https://ukraina.ru/20230810/1048615175.html

Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен

Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен - 10.08.2023 Украина.ру

Джамала пожаловалась, что ее "Крым" на Украине никому не нужен

Украинская певица Джамала, три месяца назад выпустившая альбом "Крым", пожаловалась украинским журналистам, что в стране он никому не нужен. Такое заявление артистка сделала 10 августа в эфире телемарафона "Единые новости" канала "1+1"

2023-08-10T18:01

2023-08-10T18:01

2023-08-10T18:01

новости

новости украины

украина

джамала

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101875/69/1018756981_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_cf1a3390769fa3024ddfe0b035cc8c9f.jpg

"Спросите меня, сколько раз в Украине прослушали альбом "Крым"? Нисколько", - сказала Джамала, добавив, что пробовала продвинуть свои новые песни на всех возможных платформах, но безуспешно.Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на "Евровидении-2016" с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было "Крым наш".

https://ukraina.ru/20230807/1048534481.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, джамала, крым