https://ukraina.ru/20230810/1048606567.html

Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа

Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа - 10.08.2023 Украина.ру

Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа

Летательный аппарат уничтожен системой ПВО

2023-08-10T13:43

2023-08-10T13:43

2023-08-10T13:43

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В белгородском районе сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 10 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", – отметил губернатор.Как сообщало издание Украина.ру, в Белгороде 7 августа средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа на подлете к городу, пострадавших и разрушений не было.

https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html

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новости, бпла, пво, белгород