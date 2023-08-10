Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Летательный аппарат уничтожен системой ПВО
В белгородском районе сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 10 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", – отметил губернатор.
Как сообщало издание Украина.ру, в Белгороде 7 августа средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа на подлете к городу, пострадавших и разрушений не было.