Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа - 10.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230810/1048606567.html
Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа
Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа - 10.08.2023 Украина.ру
Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа
Летательный аппарат уничтожен системой ПВО
2023-08-10T13:43
2023-08-10T13:43
новости
бпла
пво
белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046457168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5bf5194e5e81db67c254e5822029e9e.jpg
В белгородском районе сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 10 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", – отметил губернатор.Как сообщало издание Украина.ру, в Белгороде 7 августа средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа на подлете к городу, пострадавших и разрушений не было.
https://ukraina.ru/20230807/1048531864.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046457168_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_2507f82e48ac4c2bc8d15424cc0311d7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, пво, белгород
Новости, БПЛА, ПВО, Белгород

Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа

13:43 10.08.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
Летательный аппарат уничтожен системой ПВО
В белгородском районе сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом 10 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала", – отметил губернатор.
Как сообщало издание Украина.ру, в Белгороде 7 августа средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа на подлете к городу, пострадавших и разрушений не было.
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
7 августа, 14:13
Системой ПВО сбит беспилотник на подлёте к Белгороду - губернаторВ Белгороде сбили беспилотник самолётного типа на подлёте к городу, сообщил 7 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале
 
НовостиБПЛАПВОБелгород
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Дело екатеринбуржца, обматерившего ребенка за Z на шапке, возвращается в суд
14:57Алексей Зубец: Россия выйдет на границы новых регионов весной 2024 года, а затем экономика Украины рухнет
14:49Представитель ГУР Юсов: батальон "Шаман" проводит диверсии в РФ
14:41Украинские депутаты приостановили продажу сигарет и алкоголя
14:39Верующие не дали минкульту Украины опечатать корпуса Киево-Печерской лавры
14:36"Безумно жаль и стыдно": Любовь Казарновская высказалась о поведении Марии Максаковой*
14:31Как контролировать Украину и пресечь беспорядки в Чёрном море – Фёдоров. Видео
14:07Юрий Баранчик: Россия готова погнать ВСУ до Днепра, дистанционно побить Польшу и выдавить США из Тайваня
13:58Простым людям война не нужна. А кому нужна? В Киеве начинают прозревать
13:52Еще минус два: депутатов Гунько и Торохтия исключили из фракции "Слуга народа"
13:43Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типа
13:38В Купянском районе объявлена обязательная эвакуация
13:35Норвежский футболист "Динамо" сбежал из России после атаки дронов на "Москва-Сити"
13:32Главу Белгород-Днестровского райсовета Мельниченко задержали сотрудники СБУ
13:30На Дубинского надели электронный браслет
13:26Бойцы приехали в Москву за оборудованием для разведки: Украина.ру и ЛДПР помогли военным. Видео
13:03Над входом в нацистский концлагерь Терезин в Чехии вывесили украинский флаг
13:02Суд над Дубинским, коридор для судов, обстрел. Главное на Украине на 13:00 10 августа
12:49"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару
12:36Украина объявила новые временные маршруты движения гражданских судов в Черном море
Лента новостейМолния