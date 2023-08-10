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"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару

"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару - 10.08.2023 Украина.ру

"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару

Украинская певица София Ротару долгое время не показывается на публике и в соцсетях. Она не общается даже с коллегами, сообщил давний друг звезды, продюсер Сергей Лавров, передает 10 августа "Экспресс-газета"

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

2023-08-10T12:49

ротару

певица

новости

украина

продюсер

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По его словам, певица Лайма Вайкуле недавно пригласила ее на свой фестиваль в Юрмале, однако Ротару отказалась.Продюсер подчеркнул, что она всегда была закрытым человеком, а сейчас, в сложный период, старается соблюдать осторожность.Фестиваль Вайкуле Лавров назвал "шабашем ведьм", который она устроила, чтобы "потешить тщеславие и пропиариться".Сейчас артистка находится в своем киевском доме вместе с родными, сообщил продюсер.В минувший понедельник Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этот день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому стала тяжелая болезнь артистки.Однако сестра артистки Аурика опровергла эти домыслы, заявив, что с певицей все в порядке.Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.

https://ukraina.ru/20230415/1045356001.html

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ротару, певица, новости, украина, продюсер