"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару - 10.08.2023 Украина.ру
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"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару
"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару - 10.08.2023 Украина.ру
"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару
Украинская певица София Ротару долгое время не показывается на публике и в соцсетях. Она не общается даже с коллегами, сообщил давний друг звезды, продюсер Сергей Лавров, передает 10 августа "Экспресс-газета"
2023-08-10T12:49
2023-08-10T12:49
ротару
певица
новости
украина
продюсер
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По его словам, певица Лайма Вайкуле недавно пригласила ее на свой фестиваль в Юрмале, однако Ротару отказалась.Продюсер подчеркнул, что она всегда была закрытым человеком, а сейчас, в сложный период, старается соблюдать осторожность.Фестиваль Вайкуле Лавров назвал "шабашем ведьм", который она устроила, чтобы "потешить тщеславие и пропиариться".Сейчас артистка находится в своем киевском доме вместе с родными, сообщил продюсер.В минувший понедельник Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этот день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому стала тяжелая болезнь артистки.Однако сестра артистки Аурика опровергла эти домыслы, заявив, что с певицей все в порядке.Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
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ротару, певица, новости, украина, продюсер
Ротару, певица, Новости, Украина, продюсер

"Поступила умно": продюсер рассказал, куда пропала Ротару

12:49 10.08.2023
 
© София Ротару/ИнстаграмСофия Ротару
София Ротару
© София Ротару/Инстаграм
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Украинская певица София Ротару долгое время не показывается на публике и в соцсетях. Она не общается даже с коллегами, сообщил давний друг звезды, продюсер Сергей Лавров, передает 10 августа "Экспресс-газета"
По его словам, певица Лайма Вайкуле недавно пригласила ее на свой фестиваль в Юрмале, однако Ротару отказалась.
Продюсер подчеркнул, что она всегда была закрытым человеком, а сейчас, в сложный период, старается соблюдать осторожность.
Фестиваль Вайкуле Лавров назвал "шабашем ведьм", который она устроила, чтобы "потешить тщеславие и пропиариться".

"Она просто держит нейтралитет. Не лезет ни в какие передряги", — объяснил поведение Ротару Лавров, добавив, что с певицей, по его сведениям, все в порядке.

Сейчас артистка находится в своем киевском доме вместе с родными, сообщил продюсер.
В минувший понедельник Ротару исполнилось 76 лет. Каждый год в этот день вся ее семья собиралась на праздник, о чем активно писалось в соцсетях. В этом году - полная тишина. Пользователи заподозрили, что причиной тому стала тяжелая болезнь артистки.
Однако сестра артистки Аурика опровергла эти домыслы, заявив, что с певицей все в порядке.
Все последние годы Ротару занимала проукраинскую позицию, считая, что полуостров Крым силовым путем захватила РФ.
При этом от предложений выступить в России артистка не отказывалась, приезжая на концерты, юбилеи и корпоративы вплоть до 2022 года, а ее 51-летний сын Руслан Евдокименко и 27-летний внук Анатолий Евдокименко сбежали с Украины, чтобы не попасть под мобилизацию.
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