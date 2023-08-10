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На Украине решили наказать алкогольную компанию Bacardi за экспорт в Россию
На Украине решили наказать алкогольную компанию Bacardi за экспорт в Россию - 10.08.2023 Украина.ру
На Украине решили наказать алкогольную компанию Bacardi за экспорт в Россию
Национальное антикоррупционное агентство Украины внесло Bacardi в список международных спонсоров войны
2023-08-10T12:19
2023-08-10T12:19
2023-08-10T12:19
новости
украина
черный список
алкоголь
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Национальное антикоррупционное агентство Украины внесло бермудскую компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба агентства.В сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного агентства Украины отмечается, что после начала СВО компания объявила, что прекращает экспорт в Россию и не будет вкладывать средства в рекламу своей продукции, но потом "эта часть исчезла из ее официального заявления".Агентство ссылается на данные Федеральной налоговой службы РФ, в соответствии с которыми выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль - до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей). Налог на прибыль в бюджет России уплачен более чем на 12 млн долларов."Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", - подчеркнули в агентстве.Bacardi Limited - крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Компания владеет более 200 торговыми марками.
https://ukraina.ru/20230721/1048154049.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, черный список, алкоголь
На Украине решили наказать алкогольную компанию Bacardi за экспорт в Россию
Национальное антикоррупционное агентство Украины внесло Bacardi в список международных спонсоров войны
Национальное антикоррупционное агентство Украины внесло бермудскую компанию Bacardi в перечень международных спонсоров войны. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба агентства.
В сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного агентства Украины отмечается, что после начала СВО компания объявила, что прекращает экспорт в Россию и не будет вкладывать средства в рекламу своей продукции, но потом "эта часть исчезла из ее официального заявления".
"Компания продолжила поставлять свою продукцию в Россию на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансиях", - говорится в сообщении.
Агентство ссылается на данные Федеральной налоговой службы РФ, в соответствии с которыми выручка "Бакарди Рус" в 2022 году выросла на 8,5%, до 32,6 млрд рублей, а чистая прибыль - до 4,7 млрд рублей, что на 206,5% больше, чем в 2021 году (1,5 млрд рублей). Налог на прибыль в бюджет России уплачен более чем на 12 млн долларов.
"Таким образом, Bacardi Limited продолжает платить значительные налоги в бюджет России, поддерживать ее экономику и спонсировать агрессию против Украины", - подчеркнули в агентстве.
Bacardi Limited - крупнейшая частная международная алкогольная компания в мире, ее продукция продается более чем в 170 странах. Компания владеет более 200 торговыми марками.