Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины
12:06 10.08.2023 (обновлено: 12:43 10.08.2023)
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей оккупированных Украиной территорий не лезть на рожон, чтобы сохранить свои жизни. Такое заявление он сделал 10 августа в эфире телеканала "СоловьёвLIVE"
"Мы говорим людям: "Молчите, не спешите, тихонько, сидите и дышите ровно, не надо выскакивать, как мы в свое время, 2 мая [2014 года в Одессе], харьковские события и русскую весну повторять". Спокойно, мы придем и разберемся. У кого руки в крови, тот ответит", - заявил он.
Также Балицкий рассказал о том, что ВСУ на Запорожском направлении за два месяца своего контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны. Поэтому, уверен глава региона, вероятность выйти к берегу Азовского моря для украинский армии - "нереальная история".
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
07:56Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУУкраинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости