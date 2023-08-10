https://ukraina.ru/20230810/1048602695.html

Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины

Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины - 10.08.2023 Украина.ру

Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей оккупированных Украиной территорий не лезть на рожон, чтобы сохранить свои жизни. Такое заявление он сделал 10 августа в эфире телеканала "СоловьёвLIVE"

2023-08-10T12:06

2023-08-10T12:06

2023-08-10T12:43

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евгений балицкий

запорожская область

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всу

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Также Балицкий рассказал о том, что ВСУ на Запорожском направлении за два месяца своего контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны. Поэтому, уверен глава региона, вероятность выйти к берегу Азовского моря для украинский армии - "нереальная история".На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230810/1048597256.html

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новости, евгений балицкий, запорожская область, украина, всу