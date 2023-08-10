Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины - 10.08.2023 Украина.ру
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Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины
Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины - 10.08.2023 Украина.ру
Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей оккупированных Украиной территорий не лезть на рожон, чтобы сохранить свои жизни. Такое заявление он сделал 10 августа в эфире телеканала "СоловьёвLIVE"
2023-08-10T12:06
2023-08-10T12:43
новости
евгений балицкий
запорожская область
украина
всу
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Также Балицкий рассказал о том, что ВСУ на Запорожском направлении за два месяца своего контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны. Поэтому, уверен глава региона, вероятность выйти к берегу Азовского моря для украинский армии - "нереальная история".На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230810/1048597256.html
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новости, евгений балицкий, запорожская область, украина, всу
Новости, Евгений Балицкий, Запорожская область, Украина, ВСУ

Балицкий дал совет пророссийски настроенным гражданам, живущим под контролем Украины

12:06 10.08.2023 (обновлено: 12:43 10.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий призвал жителей оккупированных Украиной территорий не лезть на рожон, чтобы сохранить свои жизни. Такое заявление он сделал 10 августа в эфире телеканала "СоловьёвLIVE"

"Мы говорим людям: "Молчите, не спешите, тихонько, сидите и дышите ровно, не надо выскакивать, как мы в свое время, 2 мая [2014 года в Одессе], харьковские события и русскую весну повторять". Спокойно, мы придем и разберемся. У кого руки в крови, тот ответит", - заявил он.

Также Балицкий рассказал о том, что ВСУ на Запорожском направлении за два месяца своего контрнаступления не дошли даже до первой линии обороны. Поэтому, уверен глава региона, вероятность выйти к берегу Азовского моря для украинский армии - "нереальная история".
На днях Министерство обороны РФ опубликовало данные о том, что с начала контрнаступления в июне этого года ВСУ потеряли уже 43 тысячи военнослужащих.
Подготовка к референдуму о присоединении к РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
07:56
Балицкий рассказал о провале контрнаступления ВСУУкраинские военные в ходе своего контрнаступления за два месяца на Запорожском фронте не дошли даже до первой линии обороны. На это указал 10 августа временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
Министерство обороны РФ - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
8 августа, 14:41
Минобороны рассказало об успехах российских военных на нескольких направленияхРоссийские войска отразили три атаки противника на Южнодонецком направлении. Об этом сообщили 8 августа в Минобороны РФ
 
НовостиЕвгений БалицкийЗапорожская областьУкраинаВСУ
 
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