https://ukraina.ru/20230810/1048602367.html

Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута

Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута - 10.08.2023 Украина.ру

Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута

Масштабные проверки устойчивости системы жизнеобеспечения города планируются в августе

2023-08-10T12:04

2023-08-10T12:04

2023-08-10T12:04

новости

киев

электроэнергия

зима

проверка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102456/50/1024565092_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_93525640e07338978f16c9df4333a07d.jpg.webp

Пятнадцать сценариев поведения в случае блекаута рассматривают киевские власти. Об этом 10 августа рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.По его словам, в августе в Киеве планируется проведение тренировок по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Масштабные тренировки помогут отработать разные варианты во время отопительного сезона, в том числе и с самыми плохими условиями, отметил Пантелеев.Во время тренировок будут отработаны самые различные сценарии, в том числе сценарий действий в случае повреждения объектов инфраструктуры. Пантелеев сказал, что в прошлом году одним из ключевых вопросов было обеспечение генераторами пунктов обогрева."Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, хранится в порядке и будет быстро развернуто", - сказал он.Пантелеев также рассказал о проведении масштабных проверок, в результате которых должно выясниться, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме.Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа из-за аномальной жары жители Украины массово включили кондиционеры и до предела нагрузили электроэнергетическую систему страны.

https://ukraina.ru/20230807/1048541269.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, электроэнергия, зима, проверка