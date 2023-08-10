https://ukraina.ru/20230810/1048602367.html
Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута
Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута - 10.08.2023 Украина.ру
Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута
Масштабные проверки устойчивости системы жизнеобеспечения города планируются в августе
2023-08-10T12:04
2023-08-10T12:04
2023-08-10T12:04
новости
киев
электроэнергия
зима
проверка
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Пятнадцать сценариев поведения в случае блекаута рассматривают киевские власти. Об этом 10 августа рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.По его словам, в августе в Киеве планируется проведение тренировок по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Масштабные тренировки помогут отработать разные варианты во время отопительного сезона, в том числе и с самыми плохими условиями, отметил Пантелеев.Во время тренировок будут отработаны самые различные сценарии, в том числе сценарий действий в случае повреждения объектов инфраструктуры. Пантелеев сказал, что в прошлом году одним из ключевых вопросов было обеспечение генераторами пунктов обогрева."Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, хранится в порядке и будет быстро развернуто", - сказал он.Пантелеев также рассказал о проведении масштабных проверок, в результате которых должно выясниться, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме.Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа из-за аномальной жары жители Украины массово включили кондиционеры и до предела нагрузили электроэнергетическую систему страны.
https://ukraina.ru/20230807/1048541269.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, электроэнергия, зима, проверка
Новости, Киев, электроэнергия, зима, проверка
Киевские городские власти предусмотрели пятнадцать сценариев в случае блэкаута
Масштабные проверки устойчивости системы жизнеобеспечения города планируются в августе
Пятнадцать сценариев поведения в случае блекаута рассматривают киевские власти. Об этом 10 августа рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
По его словам, в августе в Киеве планируется проведение тренировок по поводу устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блэкаута. Масштабные тренировки помогут отработать разные варианты во время отопительного сезона, в том числе и с самыми плохими условиями, отметил Пантелеев.
Во время тренировок будут отработаны самые различные сценарии, в том числе сценарий действий в случае повреждения объектов инфраструктуры. Пантелеев сказал, что в прошлом году одним из ключевых вопросов было обеспечение генераторами пунктов обогрева.
"Имущество и оборудование, которым их оснастили в прошлом году, хранится в порядке и будет быстро развернуто", - сказал он.
Пантелеев также рассказал о проведении масштабных проверок, в результате которых должно выясниться, как районные власти отрабатывают план подготовки к зиме.
Как сообщало издание Украина.ру, в начале августа из-за аномальной жары жители Украины массово включили кондиционеры и до предела нагрузили электроэнергетическую систему страны.