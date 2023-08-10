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"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизнь
"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизнь - 10.08.2023 Украина.ру
"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизнь
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было совершено больше десяти покушений, передает 10 августа РИА Новости
2023-08-10T11:31
2023-08-10T11:31
2023-08-10T11:31
евгений балицкий
покушения
присяга
новости
запорожская область
новые регионы
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"Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но, если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать - это так смешно. Если я уже пошел, если я это уже делаю, если я живу интересами своего народа, своей родины, а моя маленькая родина - это Мелитополь, я там родился в семье офицера, а оттуда уже ушел в военное училище. Это моя жизнь. Если я уже пошел - какой смысл мне угрожать? Покупать пытались, пытались запугивать и рассказывали мне, что я предатель", - рассказал он.Балицкий поделился, что обвинения якобы в предательстве ему поступали и от когда-то близких друзей."Я говорю: а я предатель чего? Я вместе с тобой принимал в 1982 году присягу на верность советскому народу... Я не понимаю, что такое два раза давать присягу... Это как два раза жениться, каждый раз обещать, что будешь верным. Это бессмысленно... Поэтому я не считаю, что те, кто сегодня выбрали путь служения своей родине, нашей большой родине - русскому миру, отечеству, что они есть какие-то предатели. Они никого не предавали, как в одном окопе сидели, так и остаются там. А вот те, кто надели чужую форму, те, кто носит сейчас чужие звезды, те, кто воюет с чужим оружием - не за свое Отечество, я хочу у них спросить у всех: а за это же воевали ваши деды? Что бы вам сказал ваш дед?" - возмутился врио губернатора.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
евгений балицкий, покушения, присяга, новости, запорожская область, новые регионы
"Живу интересами народа": Балицкий рассказал о множестве покушений на его жизнь
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что с момента назначения на должность главы региона на его жизнь было совершено больше десяти покушений, передает 10 августа РИА Новости
"Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но, если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать - это так смешно. Если я уже пошел, если я это уже делаю, если я живу интересами своего народа, своей родины, а моя маленькая родина - это Мелитополь, я там родился в семье офицера, а оттуда уже ушел в военное училище. Это моя жизнь. Если я уже пошел - какой смысл мне угрожать? Покупать пытались, пытались запугивать и рассказывали мне, что я предатель", - рассказал он.
Балицкий поделился, что обвинения якобы в предательстве ему поступали и от когда-то близких друзей.
"Я говорю: а я предатель чего? Я вместе с тобой принимал в 1982 году присягу на верность советскому народу... Я не понимаю, что такое два раза давать присягу... Это как два раза жениться, каждый раз обещать, что будешь верным. Это бессмысленно... Поэтому я не считаю, что те, кто сегодня выбрали путь служения своей родине, нашей большой родине - русскому миру, отечеству, что они есть какие-то предатели. Они никого не предавали, как в одном окопе сидели, так и остаются там. А вот те, кто надели чужую форму, те, кто носит сейчас чужие звезды, те, кто воюет с чужим оружием - не за свое Отечество, я хочу у них спросить у всех: а за это же воевали ваши деды? Что бы вам сказал ваш дед?" - возмутился врио губернатора.