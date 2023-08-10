CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб - 10.08.2023 Украина.ру
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CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб
CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб - 10.08.2023 Украина.ру
CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб
В документе содержаться данные о количестве выпущенных снарядов и уничтоженных целей
2023-08-10T10:04
2023-08-10T10:04
новости
украина
сша
кассетные боеприпасы
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Украина отчиталась перед Пентагоном об использовании американских кассетных боеприпасов. Об этом CNN сообщил 9 августа украинский чиновник.Документ содержит информацию как о количестве выпущенных снарядов, так и о количестве "уничтоженных российских целей", уточнил источник телеканала.Отчет в рамках соглашения об отправке артиллерийских снарядов с кассетными бомбами запросила американская сторона.В интервью CNN в июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует представить доклад своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.Официальные лица Украины заявили, что ожидают от кассетных боеприпасов большей эффективности по сравнению с стандартными артиллерийскими снарядами, особенно против крупных скоплений российских войск и техники.Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы "оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры".
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новости, украина, сша, кассетные боеприпасы
Новости, Украина, США, кассетные боеприпасы

CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб

10:04 10.08.2023
 
© Public domain
© Public domain
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В документе содержаться данные о количестве выпущенных снарядов и уничтоженных целей
Украина отчиталась перед Пентагоном об использовании американских кассетных боеприпасов. Об этом CNN сообщил 9 августа украинский чиновник.
Документ содержит информацию как о количестве выпущенных снарядов, так и о количестве "уничтоженных российских целей", уточнил источник телеканала.
Отчет в рамках соглашения об отправке артиллерийских снарядов с кассетными бомбами запросила американская сторона.
В интервью CNN в июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует представить доклад своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.
Официальные лица Украины заявили, что ожидают от кассетных боеприпасов большей эффективности по сравнению с стандартными артиллерийскими снарядами, особенно против крупных скоплений российских войск и техники.
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы "оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры".
7 августа, 12:48
Кассетные боеприпасы в большом городе. Записки из ДонецкаНе успели дончане скромно порадоваться частичному решению водной проблемы, как украинская сторона организовала новую – кассетные боеприпасы западного образца: точные, дальнобойные и смертоносные
 
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