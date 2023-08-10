https://ukraina.ru/20230810/1048599413.html

CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб

CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб - 10.08.2023 Украина.ру

CNN: Украина отчиталась перед США о применении кассетных бомб

В документе содержаться данные о количестве выпущенных снарядов и уничтоженных целей

2023-08-10T10:04

2023-08-10T10:04

2023-08-10T10:04

новости

украина

сша

кассетные боеприпасы

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Украина отчиталась перед Пентагоном об использовании американских кассетных боеприпасов. Об этом CNN сообщил 9 августа украинский чиновник.Документ содержит информацию как о количестве выпущенных снарядов, так и о количестве "уничтоженных российских целей", уточнил источник телеканала.Отчет в рамках соглашения об отправке артиллерийских снарядов с кассетными бомбами запросила американская сторона.В интервью CNN в июле министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует представить доклад своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.Официальные лица Украины заявили, что ожидают от кассетных боеприпасов большей эффективности по сравнению с стандартными артиллерийскими снарядами, особенно против крупных скоплений российских войск и техники.Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что кассетные боеприпасы "оказывают влияние на оборонительные формирования России и ее оборонительные маневры".

https://ukraina.ru/20230807/1048520500.html

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новости, украина, сша, кассетные боеприпасы