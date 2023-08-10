Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен - 10.08.2023 Украина.ру
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Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен - 10.08.2023 Украина.ру
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
Спецагенты ФБР перед поездкой президента США Джо Байдена в Юту застрелили мужчину, который угрожал убить американского лидера, передал 9 августа CNN
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
джо байден
сша
зарубежье
угрозы
фбр
новости
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Спецагенты пришли домой к Крейгу Робертсону с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны и других представителей органов власти.Он навел на агентов оружие, те застрелили мужчину.В прокуратуре Юты указали, что мужчина публиковал в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.
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джо байден, сша, зарубежье, угрозы, фбр, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, угрозы, ФБР, Новости

Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен

10:02 10.08.2023
 
© AP / Niall Carson
- РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP / Niall Carson
Читать в
Спецагенты ФБР перед поездкой президента США Джо Байдена в Юту застрелили мужчину, который угрожал убить американского лидера, передал 9 августа CNN
Спецагенты пришли домой к Крейгу Робертсону с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны и других представителей органов власти.
Он навел на агентов оружие, те застрелили мужчину.
В прокуратуре Юты указали, что мужчина публиковал в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".
Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.
Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 12:01
Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WPБывший президент США Барак Обама во время частного обеда с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета выразил опасения по поводу политической силы Дональда Трампа, сообщает издание The Washington Post
 
Джо БайденСШАЗарубежьеугрозыФБРНовости
 
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