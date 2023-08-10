https://ukraina.ru/20230810/1048598799.html

Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен

Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен - 10.08.2023 Украина.ру

Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен

Спецагенты ФБР перед поездкой президента США Джо Байдена в Юту застрелили мужчину, который угрожал убить американского лидера, передал 9 августа CNN

2023-08-10T10:02

2023-08-10T10:02

2023-08-10T10:02

джо байден

сша

зарубежье

угрозы

фбр

новости

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Спецагенты пришли домой к Крейгу Робертсону с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны и других представителей органов власти.Он навел на агентов оружие, те застрелили мужчину.В прокуратуре Юты указали, что мужчина публиковал в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.

https://ukraina.ru/20230803/1048447685.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, зарубежье, угрозы, фбр, новости