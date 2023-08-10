https://ukraina.ru/20230810/1048598799.html
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен - 10.08.2023 Украина.ру
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
Спецагенты ФБР перед поездкой президента США Джо Байдена в Юту застрелили мужчину, который угрожал убить американского лидера, передал 9 августа CNN
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
2023-08-10T10:02
джо байден
сша
зарубежье
угрозы
фбр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047075459_0:30:2724:1563_1920x0_80_0_0_405c021222de75ca8d3c4d0d7a2f7ffc.jpg.webp
Спецагенты пришли домой к Крейгу Робертсону с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны и других представителей органов власти.Он навел на агентов оружие, те застрелили мужчину.В прокуратуре Юты указали, что мужчина публиковал в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.
https://ukraina.ru/20230803/1048447685.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047075459_0:0:2724:2043_1920x0_80_0_0_6a3314e048d4fe54eb08542fe1e14d5e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, зарубежье, угрозы, фбр, новости
Джо Байден, США, Зарубежье, угрозы, ФБР, Новости
Американец пригрозил убить Байдена и был застрелен
Спецагенты ФБР перед поездкой президента США Джо Байдена в Юту застрелили мужчину, который угрожал убить американского лидера, передал 9 августа CNN
Спецагенты пришли домой к Крейгу Робертсону с ордерами на обыск и арест из-за угроз в адрес президента страны и других представителей органов власти.
Он навел на агентов оружие, те застрелили мужчину.
В прокуратуре Юты указали, что мужчина публиковал в интернете многочисленные угрозы в адрес американского президента, вице-президента Камалы Харрис, генпрокурора Меррика Гарланда, прокурора Манхэттена в Нью-Йорке Элвина Брэгга, прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.
Последние из онлайн-угроз от Робертсона в адрес Байдена прозвучали перед поездкой президента в Юту. Робертсон прямо написал, что по этому случаю "вытрет пыль со своей M24".
Агенты ФБР уже приходили к Робертсону в марте после очередных публикаций с угрозами в соцсетях. Он тогда отказывался общаться с ними и сказал "не возвращаться без ордера", а потом в соцсетях написал адресованный ФБР пост, где заявил, что они "не понимают, как близко подошли к "бабаху", очевидно намекая, что готов был применить оружие.