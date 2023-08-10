Нефтебаза разрушена в Ровенской области
07:12 10.08.2023 (обновлено: 07:25 10.08.2023)
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
Нефтебаза разрушена в Ровенской области Украины. Об этом 10 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Коваль
"Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе - ред.). Жертв нет", - написал он.
Минувшей ночью на всей территории страны звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в регионах с 2.31 по 4.00.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.