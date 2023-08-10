Нефтебаза разрушена в Ровенской области - 10.08.2023 Украина.ру
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Нефтебаза разрушена в Ровенской области
Нефтебаза разрушена в Ровенской области - 10.08.2023 Украина.ру
Нефтебаза разрушена в Ровенской области
Нефтебаза разрушена в Ровенской области Украины. Об этом 10 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Коваль
2023-08-10T07:12
2023-08-10T07:25
нефть
ровенская область
новости
украина
военные
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"Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе - ред.). Жертв нет", - написал он.Минувшей ночью на всей территории страны звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в регионах с 2.31 по 4.00.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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нефть, ровенская область, новости, украина, военные
нефть, Ровенская область, Новости, Украина, военные

Нефтебаза разрушена в Ровенской области

07:12 10.08.2023 (обновлено: 07:25 10.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ
В ДНР сообщили об атаке донецкой нефтебазы беспилотником ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Нефтебаза разрушена в Ровенской области Украины. Об этом 10 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Коваль
"Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе - ред.). Жертв нет", - написал он.
Минувшей ночью на всей территории страны звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в регионах с 2.31 по 4.00.
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Нефтянные хранилища на побережье Карского моря - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября 2022, 16:41
ВС РФ уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области - МинобороныВС РФ уничтожили в Днепропетровской области нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ, сообщает 23 октября Минобороны России
 
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