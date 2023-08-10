https://ukraina.ru/20230810/1048595325.html

Нефтебаза разрушена в Ровенской области

Нефтебаза разрушена в Ровенской области - 10.08.2023 Украина.ру

Нефтебаза разрушена в Ровенской области

Нефтебаза разрушена в Ровенской области Украины. Об этом 10 августа сообщил в своем телеграм-канале глава областной администрации Виталий Коваль

2023-08-10T07:12

2023-08-10T07:12

2023-08-10T07:25

нефть

ровенская область

новости

украина

военные

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"Ночью Ровненщина столкнулась с массовой атакой беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине (в Дубенском районе - ред.). Жертв нет", - написал он.Минувшей ночью на всей территории страны звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сигнал тревоги прозвучал в регионах с 2.31 по 4.00.Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нефть, ровенская область, новости, украина, военные