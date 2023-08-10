Эксперт объяснил, чем обернётся для России и Украины большая война в Африке

Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать Россия

При всей приверженности России к поддержке госстроя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, получили второй импульс, считает председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.