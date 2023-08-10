Эксперт объяснил, чем обернётся для России и Украины большая война в Африке
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкII Cаммит и форум "Россия - Африка". Работа форума
Дипломатические и экономические связи с Африкой требуют серьезной интенсификации, но Москва заинтересована в том, чтобы у них было все хорошо. Об этом рассказал в интервью редактор отдела политики журнала "Эксперт" Петр Скоробогатый
Если африканские страны решатся на большую военную кампанию в Нигере, неизвестно, будет ли выгодна России большая война в Африке. Потому что эта кампания не будет быстрой и с минимальным кровопролитием, рассказал эксперт.
Для России в этом есть плюсы, потому что влияние мирового сообщества будет переключено на другую часть света. Встанет вопрос о гуманитарной и военной помощи африканским странам, добавил он.
"Всё, что сейчас получает Украина от Запада, будет хотя бы частично отправлено в Африку. И Россия может от этого выиграть. В том числе в дипломатическом плане", - подчеркнул Скоробогатый.
Но в данном случае речь идет о широком фронте союзников РФ. Несмотря на то, что дипломатические и экономические связи с Африкой требуют серьезной интенсификации, России важны эти отношения, заключил собеседник издания.
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5 августа, 08:52Игорь Морозов о том, почему богатая ресурсами Африка бедна и о том, что может сделать РоссияПри всей приверженности России к поддержке госстроя и к избеганию каких-либо революций, мы должны с пониманием подойти к тому, что в Африке те процессы, которые были запущены в пятидесятые годы, получили второй импульс, считает председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки "Афроком" Игорь Морозов.